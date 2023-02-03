Агент Дивеева допустил, что игрок может покинуть ЦСКА

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА , сообщил о том, что есть возможность перехода игрока в другой клуб.

Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился. Не могу утверждать, что Дивеев до конца сезона останется в ЦСКА . Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что Игорь останется в ЦСКА . Всё может произойти быстро, если что.