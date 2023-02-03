Агент Дивеева допустил, что игрок может покинуть ЦСКА

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил о том, что есть возможность перехода игрока в другой клуб.
Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился. Не могу утверждать, что Дивеев до конца сезона останется в ЦСКА. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что Игорь останется в ЦСКА. Всё может произойти быстро, если что.
Ведутся ли переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Ведутся.
Кто такой Дивеев, чего добился, что завоевал с ЦСКА и сборной, в чём его прогресс? Можно ли его считать сложившимся игроком?
Сейчас набегут сторонники "роста в топ-клубах гейропы", полностью отрицая имеющиеся факты переходов более талантливых игроков.
Продолжаю оставаться сторонником теории роста с клубом и своим чемпионатом. Иначе всё остальное - брехня и пустые мечтания.
Кто такой Дивеев, чего добился, что завоевал с ЦСКА и сборной, в чём его прогресс? Можно ли его считать сложившимся игроком?
Сейчас набегут сторонники "роста в топ-клубах гейропы", полностью отрицая имеющиеся факты переходов более талантливых игроков.
Продолжаю оставаться сторонником теории роста с клубом и своим чемпионатом. Иначе всё остальное - брехня и пустые мечтания.