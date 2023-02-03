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Агент Дивеева допустил, что игрок может покинуть ЦСКА

сегодня, 16:59

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил о том, что есть возможность перехода игрока в другой клуб.

Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился. Не могу утверждать, что Дивеев до конца сезона останется в ЦСКА. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что Игорь останется в ЦСКА. Всё может произойти быстро, если что.

Ведутся ли переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Ведутся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:58
агенты набивают цену подопечным всегда одинаково !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:48, ред.
Игорь после травмы ещё не сыграл ни одной серьёзной игры ( товарняки не в счёт).
Вряд ли агенты сейчас будут что либо предпринимать. Скорее всего Ерёмин набивает цену своему протеже)))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 17:29
Уважаемый, речь не о Соболеве, а о другом футболисте. За Соблевым огромная очередь, а ты прозевал такую новость!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:27
Думаю, что очередная утка от агента для нового контракта
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:26
Ключевой момент здесь в последних словах агента. "Ведутся ли переговоры о продлении контакта? Ведутся" В этом то и вся суть. Агент давит на клуб таким способом. выкладывая новость о возможности перехода куда - либо, с единственной целью- выбить получше условия контракта, в том числе, чтобы и ему (агенту) побольше досталось. Это толпа агентов в нашем футболе - одно из самых вредных явлений.
sova147
sova147
сегодня в 17:17
Какая Турция только в Реал!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:07
Вообщем как всегда, ни о чём.
Может быть, если, допустил ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:05, ред.
Ярчайшее доказательство того, какую пагубную роль играет шайка агентов в нашем футболе. Они готовы организовать переходы хоть несколько раз в сезон, участвуя в бесконечном обороте финансов.

Кто такой Дивеев, чего добился, что завоевал с ЦСКА и сборной, в чём его прогресс? Можно ли его считать сложившимся игроком?
Сейчас набегут сторонники "роста в топ-клубах гейропы", полностью отрицая имеющиеся факты переходов более талантливых игроков.

Продолжаю оставаться сторонником теории роста с клубом и своим чемпионатом. Иначе всё остальное - брехня и пустые мечтания.
Гость
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