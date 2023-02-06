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Кейруш возглавил сборную Катара

сегодня, 19:38

Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара.

Соглашение с 69-летним специалистом подписано до окончания чемпионата мира 2026 года.

Последним местом работы Кейруша была национальная команда Ирана, которая приняла участие в ЧМ-2022.

Кейруш возглавил сборную Катара

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04 февраля
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:05, ред.
Кстати из наблюдении.
Когда гор ответил мне по поводу моего замечания про его пафос, протон ты его лайкнул вопреки борьбы против его клоноводства.
Вот так рушится все идеи якобы борьбы, личная неприязнь превыше всего!
Ну, что тут ещё скажешь...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:48, ред.
Протон опять ложь и только ложь.

Вы удалили мои два комментария и я вам даже ни слова не сказал по этому поводу, но вы зачем то об этом пишите уже два дня и в добавок зачем то обвиняете меня, что я возмущаюсь по этому поводу.
Да мне по барабану.

Ну а навязывания темы, что там толпа делает вообще за гранью.
Я отвечаю только за себя и высказываю только своё мнение, а не присоединяюсь тупо к толпе.

Я понимаю у вас обида на меня, что вы хвалились выиграть меня в конкурсе, но каждый раз проигрываете. Но проблема не во мне, а в вас.
Я не пытаюсь выиграть именно вас или кого то ещё.

Обидно? Задето самолюбие? Это не мои проблемы!!!

P.S. А причем здесь вообще Элиада? Да некоторым его комментариям я ставил лайк, но только тем, которые мне понравились. Я не ставлю лайки всем подряд, тем более не читая их.
Но тут опять обида прослеживается из-за Роналду.
Признайте уже наконец то, что у вас личная обида ко мне из-за того что я считаю Роналду геем-нарциссом.
Гость
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