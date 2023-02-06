В «Кармиотиссе» подтвердили скорое назначение Кержакова главным тренером

В кипрской «Кармиотиссе» подтвердили назначение российского тренера Александра Кержакова главным тренером команды.
Технический директор клуба Антонис Антониу сообщил:
Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста. Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение.
Все глубже в одно место влезает наш футбол...10-я команда Кипра..., а снизу уже стучится Монголия....Ну такое себе, Александр в НН показал что он перспективный специалист, мог бы и покруче Кипра найти варианты.....НО .... приятнее: тренировать команду на Кипре, с местным климатом, периодически катаясь к соперникам на автобусе, или мотаться по замерзшим стадионам в России? Удачи в любом случае....
Ну а так что, Саша хорошо себя проявил в НН, в чëм причина его увольнения? И если он не нужен ни одному клубу РПЛ, то тут есть какая-то непонятка. Возможно насолил кому-то из больших футбольных чинуш?
Все глубже в одно место влезает наш футбол...10-я команда Кипра..., а снизу уже стучится Монголия....Ну такое себе, Александр в НН показал что он перспективный специалист, мог бы и покруче Кипра найти варианты.....НО .... приятнее: тренировать команду на Кипре, с местным климатом, периодически катаясь к соперникам на автобусе, или мотаться по замерзшим стадионам в России? Удачи в любом случае....
Ну а так что, Саша хорошо себя проявил в НН, в чëм причина его увольнения? И если он не нужен ни одному клубу РПЛ, то тут есть какая-то непонятка. Возможно насолил кому-то из больших футбольных чинуш?