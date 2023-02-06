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В «Кармиотиссе» подтвердили скорое назначение Кержакова главным тренером

сегодня, 18:14

В кипрской «Кармиотиссе» подтвердили назначение российского тренера Александра Кержакова главным тренером команды.

Технический директор клуба Антонис Антониу сообщил:

Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста. Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:58
Могли бы и в России дать ему работу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:52
Саша скоро и Кокошу перетянет, будут вместе отдыхать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:42
Ну теперь держись Арис Кокорина !)
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
И снова Мостовой не у дел. Так и до петли не далеко...:))))

Все глубже в одно место влезает наш футбол...10-я команда Кипра..., а снизу уже стучится Монголия....Ну такое себе, Александр в НН показал что он перспективный специалист, мог бы и покруче Кипра найти варианты.....НО .... приятнее: тренировать команду на Кипре, с местным климатом, периодически катаясь к соперникам на автобусе, или мотаться по замерзшим стадионам в России? Удачи в любом случае....

Ну а так что, Саша хорошо себя проявил в НН, в чëм причина его увольнения? И если он не нужен ни одному клубу РПЛ, то тут есть какая-то непонятка. Возможно насолил кому-то из больших футбольных чинуш?
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