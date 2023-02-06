В «Кармиотиссе» подтвердили скорое назначение Кержакова главным тренером

В кипрской «Кармиотиссе» подтвердили назначение российского тренера главным тренером команды.

Технический директор клуба Антонис Антониу сообщил:

Да, это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста. Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение.