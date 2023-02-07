Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

Компания Adidas вместе с брендом из Лондона выпустили восковые свечи в виде голов известных футболистов, среди которых Лионель Месси, Карим Бензема и Габриэл Жезус.
В Adidas отметили: «Это самый эксклюзивный подарок за всю историю. Фанаты получат лица своих любимых игроков, сделанные из 3 кг кокосового воска, который горит больше 200 часов».
новейшее идолопоклонение с ретуальным сожжением головы!!!
новейшее идолопоклонение с ретуальным сожжением головы!!!
Так ведь и мозги закипят !)
Так ведь и мозги закипят !)
Деградация на лицо.
Деградация на лицо.
Быстро "подсуетились"...
Быстро "подсуетились"...
Свечи самый раз! И тепло и светло!
Свечи самый раз! И тепло и светло!