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Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

сегодня, 16:05

Компания Adidas вместе с брендом из Лондона выпустили восковые свечи в виде голов известных футболистов, среди которых Лионель Месси, Карим Бензема и Габриэл Жезус.

В Adidas отметили: «Это самый эксклюзивный подарок за всю историю. Фанаты получат лица своих любимых игроков, сделанные из 3 кг кокосового воска, который горит больше 200 часов».

Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:17
Глупее не придумаешь. Жечь, на медленном огне, своего кумира.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:15, ред.
Все представили что будет с этой головой Месси через 200 часов?)...да даже через 50...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:00, ред.
Чую, многие эти головы будут использовать не по назначению
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:41
...всё отгорит и мудрый говорит...!
shur
shur ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:38
...у этого идиотизма есть чёткое определение - Мессизм, ну это
новейшее идолопоклонение с ретуальным сожжением головы!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:33
Скоро кое-кто подсуетится и будут ботоксные свечи..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:52
Идиотизм, совсем башня съехала у людей.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:33
А как же противопожарная безопасность !??)

Так ведь и мозги закипят !)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:30
Умнее ничего видимо уже придумать не могут.
Деградация на лицо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:17
Новое прочтение песни : "Пока не меркнет свет пока горит свеча"!
Futurista
Futurista
сегодня в 16:11
На очереди видимо свечи от геморроя с головой Месси))...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:09

Быстро "подсуетились"...
BENFICA
BENFICA
сегодня в 16:08
Ну да, нынче электроэнергия в Европе дорогая!
Свечи самый раз! И тепло и светло!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:07
Лишь бы это были правильные свечи
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