Известный бренд представил свечи в виде головы Месси

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сегодня, 16:05

Компания Adidas вместе с брендом из Лондона выпустили восковые свечи в виде голов известных футболистов, среди которых , и .

В Adidas отметили: «Это самый эксклюзивный подарок за всю историю. Фанаты получат лица своих любимых игроков, сделанные из 3 кг кокосового воска, который горит больше 200 часов».