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«Ньюкасл» планирует расширить домашний стадион

вчера, 19:47

«Ньюкасл» совершил значительный прорыв в плане реализации своих долгосрочных планов по расширению домашнего стадиона «Сент-Джеймс Парк».

Клуб выкупил землю за пределами стадиона, которую продал предыдущий владелец «сорок» Майк Эшли. Сообщается, что участок Strawberry Place теперь принадлежит клубу. Помимо этого, «Ньюкасл» изучает возможность увеличения вместимости домашней арены, которая рассчитана на 52300 мест. Спрос на билеты на матчи «сорок» сейчас очень высок, клуб делает продуманную инвестицию.

Выкупленная земля будет использована для размещения обширной фан-зоны. Современные технологии могут позволить расширить стадион без задействования данной территории.

«Ньюкасл» планирует расширить домашний стадион

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:27, ред.
У Ньюкасла начинается новая история. У команды вырисовываются новые перспективы в положительную сторону. Так как в команду начали поступать большие вложения от этого растет интерес к клубу. И соответственно необходимо увеличивать вместимость стадиона, так как нынешнее в ближайшее время будет недостаточно. Со стороны клуба все делается совершенно верно и правильно. Уже с этого сезона видно как команда растёт и будет расти дальше!!!
dok66
dok66
вчера в 21:27
Красивая картинка , но не понятная . Куда расширяться то ?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:30
А в чем расширение? В Вики пишут, что текущая вместимость 52450
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Если зритель ходит,можно и расширяться.
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