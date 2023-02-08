«Ньюкасл» планирует расширить домашний стадион

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вчера, 19:47

«Ньюкасл» совершил значительный прорыв в плане реализации своих долгосрочных планов по расширению домашнего стадиона «Сент-Джеймс Парк».

Клуб выкупил землю за пределами стадиона, которую продал предыдущий владелец «сорок» Майк Эшли. Сообщается, что участок Strawberry Place теперь принадлежит клубу. Помимо этого, «Ньюкасл» изучает возможность увеличения вместимости домашней арены, которая рассчитана на 52300 мест. Спрос на билеты на матчи «сорок» сейчас очень высок, клуб делает продуманную инвестицию.

Выкупленная земля будет использована для размещения обширной фан-зоны. Современные технологии могут позволить расширить стадион без задействования данной территории.