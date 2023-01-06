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ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Компания, работающая с «Барсой» и «Реалом», постелит газон для «Аль-Насра»

вчера, 19:10

На стадионе «Аль-Насра» появится новый газон.

Клуб заключил договор об укладке покрытия с английской компанией SIS Pitches, которая сотрудничает с Федерацией футбола Англии, «Барселоной», «Реалом». Также её клиентами являются «Ривер Плейт», «Селтик» и «Рейнджерс».

Стадион «Аль-Насра» «Мрсул Парк» использовался в качестве фан-зоны во время ЧМ-2022, в связи с этим потребовалась замена газона.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:33
Криштиану будет доволен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:30
Нарцисс разрушит эту страну со своими устоями, традициями, законами. Запустили павлина(козла) в огород). Главное мирно, тихо, красиво). Ну это пока..потом суп с котом.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:24
Кто сделал газон в Воронеже?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:23
А почему раньше не рассказывали про другие газоны?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23, ред.
Ну теперь понеслось. Новости, вбросы, интриги, инсайды на любой вкус пойдут конвейером про некогда неизвестный в Европе и мире клуб Аль-Наср.

И всё это благодаря Рону. Так что классная пиар акция и хороший бизнес проект (телетрансляции, продажи разного класса атрибутики, сувениры, и т.д и т.п . ) клуба из Саудовской Аравии, придаст новую волну болельщиков этому клубу во всём мире, вовлечение в страну и других звёзд мирового футбола, развитие детского футбола и т.д . Вообщем арабы точно не останутся в накладе. Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:18
Наверняка по рекомендации дайвера...
Гость
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