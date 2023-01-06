Компания, работающая с «Барсой» и «Реалом», постелит газон для «Аль-Насра»

На стадионе «Аль-Насра» появится новый газон.
Клуб заключил договор об укладке покрытия с английской компанией SIS Pitches, которая сотрудничает с Федерацией футбола Англии, «Барселоной», «Реалом». Также её клиентами являются «Ривер Плейт», «Селтик» и «Рейнджерс».
Стадион «Аль-Насра» «Мрсул Парк» использовался в качестве фан-зоны во время ЧМ-2022, в связи с этим потребовалась замена газона.
И всё это благодаря Рону. Так что классная пиар акция и хороший бизнес проект (телетрансляции, продажи разного класса атрибутики, сувениры, и т.д и т.п . ) клуба из Саудовской Аравии, придаст новую волну болельщиков этому клубу во всём мире, вовлечение в страну и других звёзд мирового футбола, развитие детского футбола и т.д . Вообщем арабы точно не останутся в накладе. Удачи.
И всё это благодаря Рону. Так что классная пиар акция и хороший бизнес проект (телетрансляции, продажи разного класса атрибутики, сувениры, и т.д и т.п . ) клуба из Саудовской Аравии, придаст новую волну болельщиков этому клубу во всём мире, вовлечение в страну и других звёзд мирового футбола, развитие детского футбола и т.д . Вообщем арабы точно не останутся в накладе. Удачи.