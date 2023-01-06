Компания, работающая с «Барсой» и «Реалом», постелит газон для «Аль-Насра»

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вчера, 19:10

На стадионе «Аль-Насра» появится новый газон.

Клуб заключил договор об укладке покрытия с английской компанией SIS Pitches, которая сотрудничает с Федерацией футбола Англии, «Барселоной», «Реалом». Также её клиентами являются «Ривер Плейт», «Селтик» и «Рейнджерс».