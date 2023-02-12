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Де Хеа стал рекордсменом среди всех вратарей в истории «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:26
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Вратарь Давид Де Хеа выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса».

Таким образом, испанец станет первым голкипером в истории МЮ, который проведёт 400 игр в рамках АПЛ.

Де Хеа стал рекордсменом среди всех вратарей в истории «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:32
Зачем кого-то искать, если ДДХ на высоте? Мои поздравления с 400-м и с сухарем!
sova147
sova147 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:56
Весомый результат пусть играет!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:53
...только об этом подумал!!! Дай Бог ему верой и правдой послужить Великому Клубу, аминь!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50
Главное, что бы в юбилей не "напортачил"!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:46
Отчего же? Уверен, что теперь уже он будет просить себя продлить. До этого МЮ за ним бегал. Играть в условном Бетисе ему вряд ли интереснее.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:40
400 игр в рамках одной лиги....!!!
Ждем -с.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:29
Непотопляемый вратарь, но скорее всего это его последний сезон в МЮ.
Гость
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