Де Хеа стал рекордсменом среди всех вратарей в истории «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Давид Де Хеа выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса».
Таким образом, испанец станет первым голкипером в истории МЮ, который проведёт 400 игр в рамках АПЛ.
|Лидс0 : 2Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Вратарь Давид Де Хеа выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса».
Таким образом, испанец станет первым голкипером в истории МЮ, который проведёт 400 игр в рамках АПЛ.
Ждем -с.
Ждем -с.