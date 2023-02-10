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Роналду оформил покер вратарю, который провел лишь 7 официальных матчей

сегодня, 14:10
Аль-ВахдаЛоготип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)0 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил покер во вчерашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Вахда» (4:0).

Примечательно, что ворота «Аль-Вахда» защищал номинально третий вратарь команды Абдулкуддус Атиа. На взрослом увроне 25-летний голкипер провёл всего 7 матчей.

Стоимость Атиа на портале Transfermarkt составляет 75 тысяч евро.

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Роналду Криштиану  Атиа Абдулкуддус
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Криштиану Роналду
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08 февраляСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 16:39
Автор публикации, если ты думаешь что вратарь так плох советую посмотреть как он почти достал пенку
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 15:40
Сельта и Севилья полностью согласны с этим утверждением
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:36
Один из методов достижения результата. Внимательно смотреть за составами. Поставил тренер зелёного вратаря никто и не заметит. Дешевле, без скандала, все по честному и без обмана. На претензии один ответ: вратарю практика нужна, дело тренера, когда вызывать его. Один клуб помню добыл себе место в ЛЧ так).
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:32
Пока где-то там во Марселе низкорослый гномяра-полурослик низкого роста вылетает из кубков, красивый и высокий Криштиану, купаясь в деньгах, будет бить рекорд за рекордом!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 15:24
А вот есть такое ощущение, что именно этот вратарь вышел не случайно. Для поднятия статистики Роналду))). Арабы же хитрые.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:54
Не понимаю троллинг в адрес кипера....
Роналду и раньше преподносил покеры ...10 штук...
И никто не вспоминал какой по счёту вратарь в команде и сколько стоит кипер Сельты-Эспаньола-Севильи и прочих...кому он отгружал по 4 за матч и больше..
Elliada
Elliada
сегодня в 14:45
Вратарь стоит 75 000?? Там весь состав стоит примерно столько же. Согласно ТрансферМаркету общая стоимость состава 10,28 млн евро. В составе 38 человек.

Для сравнения. Московское Торпедо, занимающее последнее место в РПЛ, имеет состав стоимостью 13,3 млн евро.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 14:41
Ах вот оно что где собака зарыта!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 14:25
А-ха-ха-ха... Да его специально поставили под Гешу... Следующий раз ждём в воротах соперника второго массажиста или настоящего верблюда... А-ха-ха-ха...🤪💃💅🏻🐪
drug01
drug01
сегодня в 14:25
Проверил на пригодность или просто размял
shlomo
shlomo
сегодня в 14:23
На соревнованиях по боксу в 11 классе, я победил всех одноклассников и вписал своё имя в историю. Теперь сделаю это с первоклашками....:))) Если ему после покера в ворота Аль-чего то там не дадут Золотой мяч, то это будет преступлением против всех фруктов с Эквадора...:))) Ну а так что, на самом деле представьте , нет Месси, нет конкуренции, фрукт расцветёт там...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 14:23
Пенку так то почти потащил.
Да и по игре не скажешь, что неопытный.
В общем ничем не лучше Осасун, Леванте и прочих)))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:21
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 14:18
    Ну там-то вратарь норм отстоял. Чемпионат просто в целом никакой. Вот и все. Возраст вынудил тоже закончить через шейхов с футболом, как Неймар, Месси. Хотя Мбаппе еще рискует выбраться в силу молодости
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 14:13
    Лишил вратарской девственности...
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