Роналду оформил покер вратарю, который провел лишь 7 официальных матчей

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сегодня, 14:10

Нападающий «Аль-Насра» оформил покер во вчерашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Вахда» (4:0).

Примечательно, что ворота «Аль-Вахда» защищал номинально третий вратарь команды . На взрослом увроне 25-летний голкипер провёл всего 7 матчей.

Стоимость Атиа на портале Transfermarkt составляет 75 тысяч евро.