Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил покер во вчерашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Вахда» (4:0).
Примечательно, что ворота «Аль-Вахда» защищал номинально третий вратарь команды Абдулкуддус Атиа. На взрослом увроне 25-летний голкипер провёл всего 7 матчей.
Стоимость Атиа на портале Transfermarkt составляет 75 тысяч евро.
Роналду и раньше преподносил покеры ...10 штук...
И никто не вспоминал какой по счёту вратарь в команде и сколько стоит кипер Сельты-Эспаньола-Севильи и прочих...кому он отгружал по 4 за матч и больше..
Роналду и раньше преподносил покеры ...10 штук...
И никто не вспоминал какой по счёту вратарь в команде и сколько стоит кипер Сельты-Эспаньола-Севильи и прочих...кому он отгружал по 4 за матч и больше..