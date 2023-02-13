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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Стало известно, за что Неймар критиковал своих партнёров в матче с «Монако»

сегодня, 11:28
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар критиковал своих партнёров по команде во время матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

По данным источника, бразилец был недоволен действиями Витиньи и Уго Экитике. Неймар считает, что Витинья отдавал пасы не в те зоны, в которые нужно, а Экитике принимал неправильные решения в завершающей стадии атаки. Звёздный форвард грубо высказывался в адрес своих молодых партнёров.

Отмечается, что даже футболисты «Монако» были удивлены таким общением между игроками ПСЖ.

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Все комментарии
Malhira
Malhira ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:46
Календарь, впереди игры по важнее, точнее игра.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:32
У ПСЖ пропал вкус к победам.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:14
Молодым надо не грубить, а по доброму подсказывать, насколько это возможно.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:03, ред.
Хай тренер разбирается куда кому передавать передачи. Ну и коллектив собрался!!

Один командует кого покупать команде, второй занимается тактикой игры. А результат дно дном. Тренер там походу вообще для видимости чтобы лишних вопросов не было.

Походу в ближайшее время не видно перспектив роста команды, и лишь будут опускаться пока не соберётся единый коллектив который будет друг за другом стеной стоять. Ну это походу не про этот коллектив идёт речь, увы!
112910415
112910415
сегодня в 12:39
сильно он звёздный
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:14
протон!Ответ очень прост ,Камерунский Эму сливает Неймара,а у Меськи диарея после зарплаты Роналду ,итог напрашивается сам собой ,после продажи Неймара ,Меське увеличат зарплату,как было в Барселоне ,а Камерунский Эму возьмёт бразды правления в свои руки и ПСЖ скатится на нет!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:34, ред.
Грубый критикун Неймар.
протон
протон
сегодня в 11:34
Ну его можно понять, играли они и правда плохо. Другой вопрос а где все звезды что получают 700 миллионов а год ЗП? Почему против сильного соперника играют непонятно кто
Гость
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