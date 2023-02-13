Стало известно, за что Неймар критиковал своих партнёров в матче с «Монако»

Нападающий ПСЖ Неймар критиковал своих партнёров по команде во время матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).
По данным источника, бразилец был недоволен действиями Витиньи и Уго Экитике. Неймар считает, что Витинья отдавал пасы не в те зоны, в которые нужно, а Экитике принимал неправильные решения в завершающей стадии атаки. Звёздный форвард грубо высказывался в адрес своих молодых партнёров.
Отмечается, что даже футболисты «Монако» были удивлены таким общением между игроками ПСЖ.
Один командует кого покупать команде, второй занимается тактикой игры. А результат дно дном. Тренер там походу вообще для видимости чтобы лишних вопросов не было.
Походу в ближайшее время не видно перспектив роста команды, и лишь будут опускаться пока не соберётся единый коллектив который будет друг за другом стеной стоять. Ну это походу не про этот коллектив идёт речь, увы!
Один командует кого покупать команде, второй занимается тактикой игры. А результат дно дном. Тренер там походу вообще для видимости чтобы лишних вопросов не было.
Походу в ближайшее время не видно перспектив роста команды, и лишь будут опускаться пока не соберётся единый коллектив который будет друг за другом стеной стоять. Ну это походу не про этот коллектив идёт речь, увы!