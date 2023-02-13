Стало известно, за что Неймар критиковал своих партнёров в матче с «Монако»

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сегодня, 11:28

Нападающий ПСЖ критиковал своих партнёров по команде во время матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

По данным источника, бразилец был недоволен действиями и . Неймар считает, что Витинья отдавал пасы не в те зоны, в которые нужно, а Экитике принимал неправильные решения в завершающей стадии атаки. Звёздный форвард грубо высказывался в адрес своих молодых партнёров.