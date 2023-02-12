В раздевалке ПСЖ произошла ссора с участием Неймара после матча с «Монако»

В раздевалке ПСЖ произошёл конфликт после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).
После окончания встречи советник команды по футбольным вопросам Луиш Кампуш обвинил игроков парижан в отсутствии воли к победе. С этим были несогласны Неймар и Маркиньос. Бразильцы на повышенных тонах обменялись нелицеприятными фразами с Кампушем. Ситуацию попытался разрешить один из капитанов ПСЖ — Преснель Кимпембе, заявив, что сейчас игрокам нужно сплотиться.
Кроме того, Неймар был заведён ещё во время самого матча. Он критиковал своих партнёров по команде во время игры. Больше всего от бразильца досталось молодому нападающему Уго Экитике.
Все силы и мысли у них направлены на будущую встречу. И это правильно, и объяснимо.
Все силы и мысли у них направлены на будущую встречу. И это правильно, и объяснимо.