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В раздевалке ПСЖ произошла ссора с участием Неймара после матча с «Монако»

вчера, 13:24
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В раздевалке ПСЖ произошёл конфликт после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

После окончания встречи советник команды по футбольным вопросам Луиш Кампуш обвинил игроков парижан в отсутствии воли к победе. С этим были несогласны Неймар и Маркиньос. Бразильцы на повышенных тонах обменялись нелицеприятными фразами с Кампушем. Ситуацию попытался разрешить один из капитанов ПСЖПреснель Кимпембе, заявив, что сейчас игрокам нужно сплотиться.

Кроме того, Неймар был заведён ещё во время самого матча. Он критиковал своих партнёров по команде во время игры. Больше всего от бразильца досталось молодому нападающему Уго Экитике.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:02
Согласен про коуча. Ощущение, что тренерский контроль над командой утерян и игроки всё больше и больше отдаляются от Галтье. Во всяком случае, он для них не авторитет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:12
Похоже ПСЖ не видать победы в лиги чемпионов. Ещё какие игроки нужны чтобы выграть лигу чемпионов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
Да не в бухаловке дело ! Не в бухаловке !
Бухать тоже нужно... для разрядки и приведение в равновесие ЦНС. И футболисты, как живые люди - не исключение.
Другое вопрос..., какого хрена припёрся Кампуш в раздевалку предъявы кидать озлобленным, разгорячённым после матча пацанам ?! Чё..., разбор полётов нельзя было отложить на 3-4 часа, пока все остынут ?!
И второй момент - ГЛАВНЫЙ! Если уж дошло до разборок, то на месте Кампуша должен был находиться Галтье, который в конфликтных ситуациях всегда, по факту, идёт только одним путём, - самоустраняется! Это, кстати, - о продолжении темы отсутствия нормального коуча в команде.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:02
Был бы Лионель в раздевалке, так этот Кампуш туда даже зайти побоялся бы. Кто он такой чтобы миллионеров-суперзвезд обвинять? Пусть сам для начала попробует столько заработать и стать таким же знаменитым!
112910415
112910415
вчера в 15:56
когда в товарищах согласья нет ...
adekvat
adekvat
вчера в 15:53
Ссоры в раздевалке, ссоры с соседями.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:42
Кампуш правильно подметил!!! А петух бразильский только и может на всех стрелки переводить!! Никчемный футболер!!!
dok66
dok66
вчера в 15:38
Неймар с сотоварищем прав . Такая встряска нужна именно команде , а то привыкли , что Месси с Мбаппе все равно вытащат . Но играть то нужно всем , а не только им .
Futurista
Futurista
вчера в 15:33
Петушок разбушевался)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
Без нас разберутся.
Да и на пустом месте кто будет шуметь?)
czjx7wyt83be
czjx7wyt83be
вчера в 15:09
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 15:07
    Даже ссоры должны происходить вовремя, как и поражения... Сауды и арги не дадут соврать..
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:04
    Уверен, что парижане к матчу с немцами подойдут во всеоружии. Забудутся обиды, склоки, недовольство друг другом и прочая, и прочая. Приходится повторяться, но в этом случае необходимо: любая команда, и примеров в истории тому множество, перед важными встречами ( в данном случае с "Баварией" ) во внутреннем чемпионате играет не в полную силу либо менее ответственно относится к создаваемым моментам и т.д. , т.е. отпускает вожжи, позволяя сопернику чуть больше того, что она позволила бы в обычных условиях.
    Все силы и мысли у них направлены на будущую встречу. И это правильно, и объяснимо.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:48
    У ПСЖ есть фора перед остальными командами в чемпионате. Ничего страшного не произошло. Сейчас не надо ссориться, а нужно сплотиться. Бавария уже близко. Понятно, что Экитике деревянный, но хочется верить, что из-за возраста, а не из-за недостатка мастерства. Мбаппе поправится и Уго присядет на лавку
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 14:39
    Ну что делать ?Если игроки ниже уровня и их учат играть на Меську,а у Меськи диарея,у Камерунского Эму тоже не всё ладится ,по этому нужно Неймару крутится ,но один в поле не воин ,так что идеи тренера воплощаются в жизнь ,летом увидим что получится с ПСЖ!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:33
    Поменьше тусоваться и бухать надо! Ощущение, что у ПСЖ до сих пор проявляются отголоски бурного празднования дня рождения Неймара. И какая на хрен, после таких гулянок, воля к победе на поле? Монако их раскатывал, как стоячих глупых детей. Даже при счёте 3-1 у ПСЖ не было и намёка на какой-то штурм или даже на примитивный навал в концовке. Со стороны выглядело, так как будто их всё устраивает-сплошное безразличие и вальяжность. Пропустили 3, а должны были 5-6, если бы не вратарь.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:12
    Слишком большого мнения о себе. Если сплачивать команду, то не надо себя возвышать над ней.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 13:51
    поменьше на карнавалы и дни рождения надо ездить
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:50
    Забил бы трёшку монакцам...и не пылил бы в раздевалке...
    За такие деньги мог бы и не только в раздевалке жару давать...

    Поберёг бы нервы...
    На Кампуша внимание обращать - себя не уважать...
    В конце концов вернуться Лео и Килиан..и ссорам конец...победы и радость будут в раздевалке....
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:43
    ВСе нарциссы таковы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:25
    Это не есть хорошо. Ссоры в раздевалке последнее дело...
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