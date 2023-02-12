В раздевалке ПСЖ произошла ссора с участием Неймара после матча с «Монако»

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вчера, 13:24

В раздевалке ПСЖ произошёл конфликт после матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

После окончания встречи советник команды по футбольным вопросам обвинил игроков парижан в отсутствии воли к победе. С этим были несогласны и . Бразильцы на повышенных тонах обменялись нелицеприятными фразами с Кампушем. Ситуацию попытался разрешить один из капитанов ПСЖ — , заявив, что сейчас игрокам нужно сплотиться.

Кроме того, Неймар был заведён ещё во время самого матча. Он критиковал своих партнёров по команде во время игры. Больше всего от бразильца досталось молодому нападающему .