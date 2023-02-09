Брат Месси оскорбил «Барселону» и её фанатов. Матиас неправ во всём

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сегодня, 13:09

Заявил, что до Месси клуб никто не знал.

Лионель сразу заставил брата извиниться

Аргентинец готовился к важному матчу против «Марселя», а его отвлекли. Старший брат Матиас ляпнул, что «Барселона» была пустым местом до Лионеля, знали только «Реал». Также братец оскорбил фанатов каталонцев. Представьте, сколько сообщений пришло Лионелю вчера от знакомых. А вот опытные болельщики привыкли, что родственники легенд не самые умные.

Прекрасно, что футбол остается доступным социальным лифтом. Но семьи Месси, Роналду, Мбаппе и многих других звезд не дворянские, чтобы уметь выгодно помолчать. Отсюда спорное впечатление, когда близкие игроков говорят. С одной стороны, свобода слова, а с другой отсутствие фильтров для тех, кому нечего сказать. Но реакция у Месси и Роналду на скандалы разная.

Лионель сразу заставил брата извиниться. Матиас упрекал фанатов «Барселоны», превознес статус «Реала» и оскорбил каталонский клуб с великой историей – джек-пот из глупых заявлений. Родственники часто источник проблем. Они избалованы деньгами, которые не заработали сами. У брата Кейна один клиент – Харри. Удивляет, что форвард до сих пор в клубе без трофеев?

Также есть комплексы, как у многих близких знаменитостей. Особенно если речь о Матиасе Месси, который играл в футбол и задавал себе вопрос, почему у него не получилось так, как у Лионеля. Братья Роналду и Месси – Уго и Матиас, живут там, откуда родом. Подальше от критики Криштиану и Лионеля, ведь оба брата болели алкоголизмом и наркоманией, их пытались лечить.

Роналду обещал посвятить Уго первую победу в ЛЧ , если тот бросит пить. Не то чтобы все люди с зависимостями несут чушь, половину хороших книг написали алкоголики. Но если человек не сильно умный и нетрезвый, то заявление, будто с Месси началась «Барселона», не удивляет. Если вдруг самые юные болельщики так думают, то давайте вспомним о каталонском величии.

За «Барселону» играли многие Создатели

Месси, Марадона, Пеле, Кройф и Роналдо. Пожалуй, важнейшие из самых одаренных футболистов планеты. Зидан, Роналду, Беккенбауэр, Ди Стефано, Платини, Гарринча и многие другие – великие и легенды. Но названая пятерка изменила историю футбола. Пеле был первым Королем вне границ континентов. Кройф с тренерами «Аякса» и сборной Нидерландов придумал тотальный футбол.

Без Йохана эти идеи невозможно было реализовать так рано. Позже голландец предложил новую концепцию «Барселоны», которую использовал Гвардиола. Йохан – отец современного футбола. Единственный из Создателей стал грандиозным тренером. Марадона – великий, так как сделал футбол шоу-бизнесом, помимо чисто игрового влияния. Пеле его фанаты не видели, а читали, а Диего узрели.

Роналдо — Создатель, потому что такого чистого таланта и превосходства в эру, когда все играют профессионально, не было ни у кого до Месси и Роналду, даже у Марадоны. Криштиану – великий атлет из десятки главных футболистов в истории, но из пятерки важнейших сразу четверо выступали за «Барселону». Кстати, отцы еврокубков Пушкаш и Ди Стефано были в шаге от игры за каталонцев.

«Блаугранас» стали великими задолго до того, как родители Месси появились на свет. Не говоря о его брате 1982 года рождения. Поэтому когда Матиас ляпнул, что фанаты «Барселоны» должны стыдиться, что не вышли на протесты с требованием убрать Лапорту, раз отпускает Месси в ПСЖ , то справедливо возмутились сотни миллионов людей. Знаем девиз каталонцев: «Больше, чем клуб».

Никто, даже Месси, не важнее «Барселоны» с историей, в которой два великих Луиса Суареса. Самитьер, Гвардиола, Субисаррета, Пуйоль, Ромарио, Это’О, Куман, Хави, Иньеста, Микаэль Лаудруп, Хаджи, Бускетс, Роналдиньо, Кубала, Луис Энрике, Пике, Ривалдо, Эваристо, Решак, Кошич, Стоичков, Неескенс и многие другие написали историю «Барселоны». Или с Месси, или до него.

Лионель Месси не больше, чем «блаугранас»

Великий малыш, но тоже обычный человек, хотя и жутко талантливый. Лионель мог играть за «Арсенал», «Интер» или «Реал». Но в каждом из этих клубов его поджидали опасности, которых не было в «Барселоне». Начиная с травм, ведь от системы подготовки и жесткости защитников они тоже зависят. Испанские беки бережливее, чем итальянские и немецкие. Также Месси помог Гвардиола.

Хосеп — великий тренер, у других грандов наставники не всегда были на пике формы, когда Месси набирался сил. Ни в одном клубе до «Реала» с Модричем, Каземиро и Кроосом у форвардов не было такой опеки от центра поля, как у Месси с Хави, Иньестой и Бускетсом (Яя Туре до этого). Нападающих «Барселона» подбирала с учетом особенностей игры «ложной девятки» Лионеля.

Роналдиньо показал напарнику, как выходить в открытый космос. Не у всех был такой учитель. У Марадоны и Пеле, например, не было. Алвес – идеальный напарник для Месси в фазе правого полузащитника, коим аргентинец был изначально. Желаем бразильцу справедливого суда. Но его трагедия тоже подчеркивает, что в футболе не все умные, как и в жизни. Месси тоже не без греха.

Его контракт во многом закопал «Барселону», хотя талант Лионеля и помогал зарабатывать. Стоило нанять консультантов вместо отца Хорхе, которого отправили в суд из-за налогов и отмывания денег через фирмы, связанные с мафией, торгующей наркотиками. Но не всем хватит духу уволить маму, отца, брата, сестру или друга. Месси дал брату Матиасу деньги, думать вместо него не может.

В ответ получил человека, задержанного за незаконное хранение оружия. Дом братца в Росарио обстреливали из-за того, что связался с местной мафией. Как дети в песочнице хвастаются тем, кто их папа с мамой, так родня и друзья звезд футбола вспоминают, кто их близкие. «Ты вообще знаешь, кто мой брат?» Этот вопрос аргентинские полицейские слышали не только от Матиаса Месси.

Но тема любопытная. Показывает, как часто мыслят новые поколения. Им кажется, что мира до них не существовало. Поэтому человечество не сделало антирекламу тому же никотину. Теперь снова курят десятилетние девочки. Чайные пакетики молодежь называет иначе и продает в пять раз дороже. Снова в моде мужская прическа беспризорника или гопника с ровной челкой.

История по спирали. Матиасу показалось, что не было никакой «Барселоны» до побед брата. Но и «Реала» три десятилетия не было на вершине европейского футбола. А в новом веке целых 12 лет. Каталонцы ждали еще дольше. Но «Барселона» всегда была и будет больше, чем Месси, Гвардиола и Кройф. «Наполи» тоже больше, чем Марадона. Клуб жив, а Диего больше нет. Это нормально.

Футбол соединяет поколения, а не ссорит их. Есть милая запись, как Хави учит сына петь гимн «Барселоны». Дети Месси тоже знают эти слова: «Игроки! Болельщики! Вместе мы сила». Хорошо, что Матиас родил набор тотальных глупостей, таким образом дал повод вспомнить величайших. И Месси молодец, что отругал брата. Остальным звездам, чья родня любит поговорить, на заметку.