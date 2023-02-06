Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Германия. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» не будет расторгать контракт с Нойером после интервью вратаря

сегодня, 22:46

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интервью вратаря команды Мануэля Нойера, которое не было санкционировано клубом.

Голкипер выразил разочарование в связи с увольнением тренера вратарей Тони Топаловича.

Для нас непонятно и обидно, что Мануэль не поговорил с нами, а решил выступить публично. Я скорее разочарован, чем зол, потому что думал, что Мануэль, который с нами уже так долго, пользуется таким доверием, придёт в первую очередь к нам, чтобы обсудить вопросы.

На сто процентов поддерживаю то, что сказали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич.

Мы сядем с Нойером и проработаем все вопросы спокойно и профессионально. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль поправился и смог играть. А потом посмотрим.

О расторжении соглашения не могло быть и речи. Мануэль — наш игрок, у него действующий контракт. Мы решаем подобные проблемы между собой, и это то, что делает наш клуб особенным и сильным.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жена Дани Алвеса посетила футболиста в тюрьме
Сегодня, 11:27
Реалистичные элитные трансферы 2023-го. Без Мбаппе, зато с Салахом и Кейном
Сегодня, 11:09Вадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии3
СлухиВзаимоотношения Холанда и Гвардиолы стали напряжёнными
Вчера, 15:11
Гальтье ответил на слова Нагельсманна о блефе со стороны ПСЖ
Вчера, 11:43
В этом сезоне «Ливерпуль» уже пропустил больше голов, чем за весь прошлый
04 февраля
Сотрудники «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы Гринвуд снова играл за клуб
04 февраля
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 23:19
Тяжело им без фюрера…🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:10
Короче "за базар" не ответит!
протон
протон
сегодня в 22:51
Дожили, вратарь президенту клуба условия ставит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 