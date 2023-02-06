«Бавария» не будет расторгать контракт с Нойером после интервью вратаря

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интервью вратаря команды , которое не было санкционировано клубом.

Голкипер выразил разочарование в связи с увольнением тренера вратарей Тони Топаловича.

Для нас непонятно и обидно, что Мануэль не поговорил с нами, а решил выступить публично. Я скорее разочарован, чем зол, потому что думал, что Мануэль, который с нами уже так долго, пользуется таким доверием, придёт в первую очередь к нам, чтобы обсудить вопросы.

На сто процентов поддерживаю то, что сказали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич.

Мы сядем с Нойером и проработаем все вопросы спокойно и профессионально. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль поправился и смог играть. А потом посмотрим.

О расторжении соглашения не могло быть и речи. Мануэль — наш игрок, у него действующий контракт. Мы решаем подобные проблемы между собой, и это то, что делает наш клуб особенным и сильным.