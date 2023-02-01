«Балтика» арендовала полузащитника «Ростова»

Пресс-служба «Балтики» объявила об аренде полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.
Пресс-служба «Балтики» объявила об аренде полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.
Ну во первых если всех клонов объединить и распределить группы только из клонов, то некоторые пользователи будут удивлены, что группа не из клонов будет всего одна!
Те кто постоянно играет в конкурсе имеют в лучшем случае двух-трёх резервных аккаунтов, а многие свыше пяти, ну и конечно есть ещё армии клонов.
Второе, если соккер начнёт "вручную" решать кто где и в какой группе должен участвовать, то где гарантия, что не будут ущемляться интересы пользователей?
Ну нагрубил мне условный "Байкал" или болеет за злейшего врага моей любимой команды, ну или сказал против любимого игрока, а давайте я ему сделаю назло... Человеческий фактор ещё никто не отменял, тем более прецеденты на соккере уже были.
По поводу жалоб на несправедливость, что целый месяц трудишься и и тут бац и проиграл и "Сын спрашивает папу: Папа, папа, ты победил? Нет, сынок, не получилось. А почему?".
То ответ очень простой, это игра не всегда выигрывает тот кто много и без толкого распоряжается тем, что заработал.
В прошлом году кстати попал в одну группу с протоном, и у меня прошла хорошая ставка в начале месяца. протон долго выжидал, набирая очки и в конце не выдержал и стал делать ставки с коэффициентом от 2 и выше в надежде меня догнать. Итог: он многое потерял, после чего обиделся и в следующем месяце был мало активен и надеялся только на случайную ставку с большим коэффициентом.
Так, что если он сейчас грозится, что не будет участвовать, то он опять будет ставить на фарт, а со следующего месяца вернётся. Проходили, плавали!
Так, что если и предпринимать какие то шаги, то явно не эти.
Ну во первых если всех клонов объединить и распределить группы только из клонов, то некоторые пользователи будут удивлены, что группа не из клонов будет всего одна!
Те кто постоянно играет в конкурсе имеют в лучшем случае двух-трёх резервных аккаунтов, а многие свыше пяти, ну и конечно есть ещё армии клонов.
Второе, если соккер начнёт "вручную" решать кто где и в какой группе должен участвовать, то где гарантия, что не будут ущемляться интересы пользователей?
Ну нагрубил мне условный "Байкал" или болеет за злейшего врага моей любимой команды, ну или сказал против любимого игрока, а давайте я ему сделаю назло... Человеческий фактор ещё никто не отменял, тем более прецеденты на соккере уже были.
По поводу жалоб на несправедливость, что целый месяц трудишься и и тут бац и проиграл и "Сын спрашивает папу: Папа, папа, ты победил? Нет, сынок, не получилось. А почему?".
То ответ очень простой, это игра не всегда выигрывает тот кто много и без толкого распоряжается тем, что заработал.
В прошлом году кстати попал в одну группу с протоном, и у меня прошла хорошая ставка в начале месяца. протон долго выжидал, набирая очки и в конце не выдержал и стал делать ставки с коэффициентом от 2 и выше в надежде меня догнать. Итог: он многое потерял, после чего обиделся и в следующем месяце был мало активен и надеялся только на случайную ставку с большим коэффициентом.
Так, что если он сейчас грозится, что не будет участвовать, то он опять будет ставить на фарт, а со следующего месяца вернётся. Проходили, плавали!
Так, что если и предпринимать какие то шаги, то явно не эти.
Может есть другие варианты? Я убежден, что клонов будет еще больше, так как адреналин то высокий, появятся 8 значные нейтроны.
Кто ими руководит один ли человек успевает? Не справедливо, когда человек под конец думает, что победа близка с огромным трудом и бац взрыв клон выходит вперед и все надежды и труды в утиль. Сын спрашивает папу: Папа, папа, ты победил? Нет, сынок, не получилось. А почему?
Может есть другие варианты? Я убежден, что клонов будет еще больше, так как адреналин то высокий, появятся 8 значные нейтроны.
Кто ими руководит один ли человек успевает? Не справедливо, когда человек под конец думает, что победа близка с огромным трудом и бац взрыв клон выходит вперед и все надежды и труды в утиль. Сын спрашивает папу: Папа, папа, ты победил? Нет, сынок, не получилось. А почему?