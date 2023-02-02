Игрок «Крыльев Советов» ушёл в аренду в бельгийский клуб

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сегодня, 10:57

Защитник «Крыльев Советов» до конца сезона будет играть за «Остенде». Аренда для бельгийского клуба будет платной.

Барач выступает за самарскую команду с февраля 2022 года, перейдя на правах аренды из «Сочи». Летом «Крылья» выкупили игрока.