Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач до конца сезона будет играть за «Остенде». Аренда для бельгийского клуба будет платной.
Барач выступает за самарскую команду с февраля 2022 года, перейдя на правах аренды из «Сочи». Летом «Крылья» выкупили игрока.
В КП тоже самое, но дело в другом. Все честны, у них только один аккаунт, а правда видна не только вам. Вы все говорите о размножении клонов, но ваш спор только о количестве. Вы же не спорите, что эту санкцию убрали вообще. Вы говорите, что 100 — это много, а 3 — нормально. Я был искренен по крайней мере и не скрывал, что они у меня есть. Я мог бы также не давать вам столько информации. И я не верю что здесь только единороги, а только я Шива.
В КП тоже самое, но дело в другом. Все честны, у них только один аккаунт, а правда видна не только вам. Вы все говорите о размножении клонов, но ваш спор только о количестве. Вы же не спорите, что эту санкцию убрали вообще. Вы говорите, что 100 — это много, а 3 — нормально. Я был искренен по крайней мере и не скрывал, что они у меня есть. Я мог бы также не давать вам столько информации. И я не верю что здесь только единороги, а только я Шива.