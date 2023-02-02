Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игрок «Крыльев Советов» ушёл в аренду в бельгийский клуб

сегодня, 10:57

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач до конца сезона будет играть за «Остенде». Аренда для бельгийского клуба будет платной.

Барач выступает за самарскую команду с февраля 2022 года, перейдя на правах аренды из «Сочи». Летом «Крылья» выкупили игрока.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Уфа» арендовала защитника «Ростова»
Сегодня, 13:43 Фото
Официально«Балтика» арендовала полузащитника «Ростова»
Вчера, 16:50 Фото
«Пари НН» арендовал воспитанника «Барселоны» из «Кайрата»
31 января
ОфициальноГайч перешёл в «Верону» на правах аренды
31 января
СлухиГайч перейдёт из ЦСКА в «Верону» на правах аренды
27 января
Официально«Химки» арендовали полузащитника «Пари НН»
27 января Фото
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:43
Это не "ушёл в аренду",а слинял из России.
Namuri
Namuri
сегодня в 11:37
Когда люди обвиняют государство в коррупции, они правы, но разница между народом и государством только в масштабах. Потому что люди у народа тоже воруют личное. Так было и в СССР, в Америке так, везде - в больших и малых странах.

В КП тоже самое, но дело в другом. Все честны, у них только один аккаунт, а правда видна не только вам. Вы все говорите о размножении клонов, но ваш спор только о количестве. Вы же не спорите, что эту санкцию убрали вообще. Вы говорите, что 100 — это много, а 3 — нормально. Я был искренен по крайней мере и не скрывал, что они у меня есть. Я мог бы также не давать вам столько информации. И я не верю что здесь только единороги, а только я Шива.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:20
Похоже Самара решила немного заработать денег...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:05
Поменять звездную Самару на какой то бельгийский клуб ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:04
Отныне с хорватами не нужно связываться, ненадёжные людишки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 