Гол Месси и дубль Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Лиллем»

ПСЖ обыграл «Лилль» (4:3) в матче 24-го тура Лиги 1.
На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан. На 24-й минуте защитник «Лилля» Бафоде Диаките отыграл один мяч, а на 58-й минуте нападающий Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счёт. На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел «Лилль» вперёд. На 87-й минуте Мбаппе оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время Лионель Месси принёс парижскому клубу победу.
ПСЖ идёт на 1-м месте (57 очков), «Лилль» занимает 5-е место (41 очко).
Работа с мячом и скорость его обработки просто высочайшего качества. Так классно как ПСЖ сейчас катают Круглый только МС и Бавария.
Красивая, волевая победа Парижа над прекрасно играющим соперником, который абсолютно ничем не уступал ПСЖ, а лишь украшал своим сопротивлением это футбольное представление.
Болел Парижа с победой.
Работа с мячом и скорость его обработки просто высочайшего качества. Так классно как ПСЖ сейчас катают Круглый только МС и Бавария.
Красивая, волевая победа Парижа над прекрасно играющим соперником, который абсолютно ничем не уступал ПСЖ, а лишь украшал своим сопротивлением это футбольное представление.
Болел Парижа с победой.
Но они, конечно, дровосеки в кубе. Сломать Мендеша и Неймара без красных? - судья не контролировал ход игры.
Неймар продолжает не "расставаться" с мячом, хотя настроение у него играть было.
В центре у ПСЖ мрак. Экитике вообще ни о чем. Зачем отдали Симонса, Гуйе, Эрреру, и Сарабию - непонятно.
Ну и вишенка на торте - нет, не гол Месси - с ним всё понятно - блестящая работа режиссёров трансляции, которые ещё до штрафного на Месси выхватили жену Лео на трибунах, а она улыбалась, как будто знала чем всё закончится. Умна и красива. Ну и "сумасшествие" на Парк- де Пренс - это то, чем прекрасен футбол.
Но они, конечно, дровосеки в кубе. Сломать Мендеша и Неймара без красных? - судья не контролировал ход игры.
Неймар продолжает не "расставаться" с мячом, хотя настроение у него играть было.
В центре у ПСЖ мрак. Экитике вообще ни о чем. Зачем отдали Симонса, Гуйе, Эрреру, и Сарабию - непонятно.
Ну и вишенка на торте - нет, не гол Месси - с ним всё понятно - блестящая работа режиссёров трансляции, которые ещё до штрафного на Месси выхватили жену Лео на трибунах, а она улыбалась, как будто знала чем всё закончится. Умна и красива. Ну и "сумасшествие" на Парк- де Пренс - это то, чем прекрасен футбол.