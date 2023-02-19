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Гол Месси и дубль Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Лиллем»

сегодня, 16:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

ПСЖ обыграл «Лилль» (4:3) в матче 24-го тура Лиги 1.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан. На 24-й минуте защитник «Лилля» Бафоде Диаките отыграл один мяч, а на 58-й минуте нападающий Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счёт. На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел «Лилль» вперёд. На 87-й минуте Мбаппе оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время Лионель Месси принёс парижскому клубу победу.

ПСЖ идёт на 1-м месте (57 очков), «Лилль» занимает 5-е место (41 очко).

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 17:49
Где эти Мбаппе и Месси были пару дней назад, когда против Баварии играли в ЛЧ, растворились на поле, но порадуемся что хоть серьезного и недавнего чемпиона и бывшую команду Галатье, Лилль обыграли, а то мало ли что, разрыв в чемпионате нужно увеличивать.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:48
Мбаппе красавчик, Неймар хорош, Месси гений👑🇦🇷 ничего не меняется 👍🏻
АТГ
АТГ
сегодня в 17:44
Месси рулит
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:39
Победа далась не очень то легко.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:30, ред.
Великолепный матч. Такое ощущение, что Лилль играл последний матч в жизни.

Но они, конечно, дровосеки в кубе. Сломать Мендеша и Неймара без красных? - судья не контролировал ход игры.

Неймар продолжает не "расставаться" с мячом, хотя настроение у него играть было.

В центре у ПСЖ мрак. Экитике вообще ни о чем. Зачем отдали Симонса, Гуйе, Эрреру, и Сарабию - непонятно.

Ну и вишенка на торте - нет, не гол Месси - с ним всё понятно - блестящая работа режиссёров трансляции, которые ещё до штрафного на Месси выхватили жену Лео на трибунах, а она улыбалась, как будто знала чем всё закончится. Умна и красива. Ну и "сумасшествие" на Парк- де Пренс - это то, чем прекрасен футбол.
3skj7adhpmyv
3skj7adhpmyv ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 17:30
Победный гол забил Месси со штрафного заработанного им же самим.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:23
Судя по счёту, лихой получился размен и игра была без защиты. Ещё примечательно, что отличились трое самых топовых нападающих Лиги 1. Ну и победный Месси на 95-1 минуте, как красивый голливудский финал! Вот уж не ожидал такой феерии от этого матча. Жаль, что не удалось посмотреть.
амурец
амурец
сегодня в 17:17
У ПСЖ есть Мбаппе есть победы
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:13
Зрители повеселились от души
dok66
dok66
сегодня в 17:11
Жаркий был матч . Может быть эта волевая побед вдохновит и на подвиги с Баварией .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:09
Как бы это банально не звучало, но потенциал ПСЖ огромный. И если бы не разгильдяйство можно было бы добиться значительно больших успехов. Моё мнение им нужен тренер с "железной" рукой, что бы хоть как то держать в рамках всю эту "гоп-компанию".
Imrebellion
Imrebellion ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 17:09
да, нервный матч получился. ПСЖ шел к очередному проигрышу, но голы Мбаппе и Месси в концовке всё перевернули. Ну и по классике штрафной удар на доп.минутах, все скандируют "Месси! Месси!", тот забивает по заказу. Опять попадая в каркас, при чем.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:06
Очень тяжелая победа ПСЖ. 3 очка есть, но потеряли Неймара и Нуну Мендеша. Здоровья им, они нужны в ответной игре с Баварией. Пенальти в ворота ПСЖ вообще смех. Мбаппе молодец, забил 2 гола. Ну и Месси! Опять забивает победный гол. Открыл седьмой десяток голов со штрафных.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:05
А ведь лихо закрученный сюжет, вы не находите Ватсон !)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:05, ред.
Матч -демонстрация уровня для тех, кто считает французский чемпионат "лигой фермеров", а также лигой, где лидеру чемпионата очки даются, как говорит молодёжь - на изи.
Работа с мячом и скорость его обработки просто высочайшего качества. Так классно как ПСЖ сейчас катают Круглый только МС и Бавария.
Красивая, волевая победа Парижа над прекрасно играющим соперником, который абсолютно ничем не уступал ПСЖ, а лишь украшал своим сопротивлением это футбольное представление.
Болел Парижа с победой.
Royal Rumble
Royal Rumble
сегодня в 17:03
Как Меси забивает сразу заглавье начинают с него! Может харе ? Хорошая была игра. Жаль что лиль не затащил. Бавария отправит домой ПСЖ бес всяких сомнений где они могут сконцентрироваться в лиге фермеров и взять чемпионство )
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 17:03
забил со штрафного?? То-то думаю забил Месси, а ассистента нет. Матч не смотрел.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:01
Звездная тройка зарешала. Гол со штрафного в концовке это вишенка на торте!Но, комбинаций и надежный игры конечно ноль в этой команде. Чисто индивидуалисты все.
Гость
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