Гол Месси и дубль Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Лиллем»

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сегодня, 16:56

ПСЖ обыграл «Лилль» (4:3) в матче 24-го тура Лиги 1.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество парижан. На 24-й минуте защитник «Лилля» Бафоде Диаките отыграл один мяч, а на 58-й минуте нападающий Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счёт. На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел «Лилль» вперёд. На 87-й минуте Мбаппе оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время Лионель Месси принёс парижскому клубу победу.