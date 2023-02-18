«Ливерпуль» в гостевом матче в большинстве переиграл «Ньюкасл»

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вчера, 22:31

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в матче 24-го тура АПЛ (0:2).

«Красные» открыли счёт на 10-й минуте благодаря голу Дарвина Нуньеса. Второй мяч забил Коди Гакпо на 17-й. На 22-й красную карточку получил вратарь «сорок» Ник Поуп.

«Ньюкасл» занимает 4-е место в чемпионате Англии, на счету коллектива 41 очко. «Ливерпуль» — 8-й с 35 баллами.