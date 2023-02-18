«Ливерпуль» в гостевом матче в большинстве переиграл «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в матче 24-го тура АПЛ (0:2).
«Красные» открыли счёт на 10-й минуте благодаря голу Дарвина Нуньеса. Второй мяч забил Коди Гакпо на 17-й. На 22-й красную карточку получил вратарь «сорок» Ник Поуп.
«Ньюкасл» занимает 4-е место в чемпионате Англии, на счету коллектива 41 очко. «Ливерпуль» — 8-й с 35 баллами.
Два легкочитаемых заброса завершились голами в ворота хозяев. К чести сорок, они и в меньшинстве играли активно и агрессивно. Никогда не понимал игру в линию, особенно тогда, когда команда не знает как играть штучный офсайд. И третий заброс мог закончится голом, но повезло...
Ливер, сегодня, смотрелся лучше обычного, играл энергичнее, больше двигался, создавал моменты, причем с позиционных атак, но до совершенства команде Клоппа еще далековато. Впрочем, очки команда набирает, постепенно поднимается
и побеждает, с чем я её и поздравляю!
Игра с Реалом даст ответ на многие вопросы...
Два легкочитаемых заброса завершились голами в ворота хозяев. К чести сорок, они и в меньшинстве играли активно и агрессивно. Никогда не понимал игру в линию, особенно тогда, когда команда не знает как играть штучный офсайд. И третий заброс мог закончится голом, но повезло...
Ливер, сегодня, смотрелся лучше обычного, играл энергичнее, больше двигался, создавал моменты, причем с позиционных атак, но до совершенства команде Клоппа еще далековато. Впрочем, очки команда набирает, постепенно поднимается
и побеждает, с чем я её и поздравляю!
Игра с Реалом даст ответ на многие вопросы...
В конце устали, сказалось удаление и Ливерпуль мог забить даже четыре мяча, но плохая реализация спасла сорок от разгрома. Причем плохая меткость была и у черно-белых. Они также могли забить гол престижа, но пару раз запороли голевые моменты
В конце устали, сказалось удаление и Ливерпуль мог забить даже четыре мяча, но плохая реализация спасла сорок от разгрома. Причем плохая меткость была и у черно-белых. Они также могли забить гол престижа, но пару раз запороли голевые моменты