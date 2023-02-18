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«Ливерпуль» в гостевом матче в большинстве переиграл «Ньюкасл»

вчера, 22:31
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в матче 24-го тура АПЛ (0:2).

«Красные» открыли счёт на 10-й минуте благодаря голу Дарвина Нуньеса. Второй мяч забил Коди Гакпо на 17-й. На 22-й красную карточку получил вратарь «сорок» Ник Поуп.

«Ньюкасл» занимает 4-е место в чемпионате Англии, на счету коллектива 41 очко. «Ливерпуль» — 8-й с 35 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт The Athletic
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:28
Достойно отмахали крыльями в меньшинстве.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
любые выводы пока преждевременны )
5n3bzy2eyp8c
5n3bzy2eyp8c
сегодня в 04:41
Ну хотя бы так
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:13
Ливерпуль по тихоньку приходит в себя, что не может не радовать
ABir
ABir
сегодня в 00:35
У Ливера появляется шанс побороться за еврокубки
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:07
Прежний Ливерпуль, после момента с удалением вратаря, камня на камне бы не оставил бы от соперника - счет был бы 0:8 или 1:7, где-то в этой области. Понравилось то, что проблемные субъекты стали прогрессировать, связка Салах-Нуньес выглядит очень мощно, если так и будет продолжаться она войдет в тренд, кстати ему привет, тоже исправляется по-тихоньку...

Короче, посмотрим как будет дальше, улучшения есть - но это пока не прямой путь к выздоровлению, прежний Ливерпуль, он был как удав - начнет душить и не отпустит, а тут такая игра пока только отрезками
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:22
После этого матча уже можно сказать, что Ньюкасл не попадет в ЛЧ. Слишком короткая скамейка запасных, слишком мало опыта давать результат на длинной дистанции. Надеюсь, что смогут попасть в ЛЕ.

В конце устали, сказалось удаление и Ливерпуль мог забить даже четыре мяча, но плохая реализация спасла сорок от разгрома. Причем плохая меткость была и у черно-белых. Они также могли забить гол престижа, но пару раз запороли голевые моменты
Ислам Нажуев
Ислам Нажуев
вчера в 23:17
С обороной проблемы, хоть и не пропустили. Теперь до ЛЧ не так уж и далеко. Будем надеяться)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:10
Ну вот ,дело пошло,а то собралися списывать немца,в утиль!! С этого дня пойдет беспроигрышная серия Ливерпуля,вот увидите!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:02
С победой красных!
До удаления Поупа играли хорошо, забили два классных гола!
После начали удерживать счёт, могли и упустить победу..
Что удивительно второе поражение сорок в АПЛ снова от красных
Красным надо прибавить, тяжело им даются игры
Loko57
Loko57
вчера в 22:57
Как-то неожиданно, Ньюкасл расстроил (
vova505
vova505
вчера в 22:47
вопрос_модератору что такое кросспостинг? В правилах про это ни слова
Capral
Capral
вчера в 22:41, ред.
Несмотря на поражение, Ньюкасл понравился больше.

Два легкочитаемых заброса завершились голами в ворота хозяев. К чести сорок, они и в меньшинстве играли активно и агрессивно. Никогда не понимал игру в линию, особенно тогда, когда команда не знает как играть штучный офсайд. И третий заброс мог закончится голом, но повезло...

Ливер, сегодня, смотрелся лучше обычного, играл энергичнее, больше двигался, создавал моменты, причем с позиционных атак, но до совершенства команде Клоппа еще далековато. Впрочем, очки команда набирает, постепенно поднимается
и побеждает, с чем я её и поздравляю!

Игра с Реалом даст ответ на многие вопросы...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:37
Это просто был не день Ньюкасла, даже играя в меньшенмтве команда Эдди Хау показала достойный футбол!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:35
Наконец то Ливерпуль выиграл - это хорошо.
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