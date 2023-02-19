«Реал» одолел «Осасуну»

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сегодня, 00:58

«Осасуна» проиграла «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (0:2).

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте, отличился Федерико Вальверде. Марко Асенсио на 90+2-й забил последний мяч в игре.

«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании с 30 очками. «Реал» находится на 2-й строчке, имея в активе 51 балл.