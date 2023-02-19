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«Реал» одолел «Осасуну»

сегодня, 00:58
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Осасуна» проиграла «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (0:2).

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте, отличился Федерико Вальверде. Марко Асенсио на 90+2-й забил последний мяч в игре.

«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании с 30 очками. «Реал» находится на 2-й строчке, имея в активе 51 балл.

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Стадион «Эль Садар»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Реала»
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:07
Слабых команд Нет в Чемпионате...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:06
Всё таки класс есть класс...

Ни талант, ни мастерство под категорию.. "пропить" не подходят
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:26
Реал с хорошей победой,гонка за Барсой продолжается,так и держать.
ABir
ABir
сегодня в 06:31
Реалу теперь надо в каждом матче надо собирать свои очки и ждать осечки Барсы, чтобы появилась возможность вернуться в чемпионскую гонку
112910415
112910415
сегодня в 06:01
не доросла пока Осасуна до больших побед
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:39
Нужно догнать и перегнать Барселону.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:41
Реал сделал то , что должен был сделать !
С уверенной Победой Реалтяне !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:12
Дежурная победа Реала.
амурец
амурец
сегодня в 01:10
Реал с победой, и опять держали всю игру болельщиков в напряжении и только в конце сделали результат
shur
shur
сегодня в 01:01, ред.
...Вини опять нервы намотал, благо на замену парень вышел и по сути всю игру сделал, могут без Бензема ,когда захотят! Француз
спокойно к Ливеру заряжается!!!
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