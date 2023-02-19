«Реал» одолел «Осасуну»

«Осасуна» проиграла «Реалу» в матче 22-го тура Ла Лиги (0:2).
Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте, отличился Федерико Вальверде. Марко Асенсио на 90+2-й забил последний мяч в игре.
«Осасуна» занимает 10-е место в чемпионате Испании с 30 очками. «Реал» находится на 2-й строчке, имея в активе 51 балл.
Ни талант, ни мастерство под категорию.. "пропить" не подходят
Ни талант, ни мастерство под категорию.. "пропить" не подходят
С уверенной Победой Реалтяне !
С уверенной Победой Реалтяне !
спокойно к Ливеру заряжается!!!
спокойно к Ливеру заряжается!!!