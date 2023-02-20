«Ливерпуль» интересуется футболистом клуба «Ред Булл Зальцбург» .

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» Лука Сучич попал в сферу интересов «Ливерпуля».
«Красные» считают игрока одной из главных трансферных целей на лето. В текущем сезоне чемпионата Австрии футболист провел 14 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «быками» рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что англичане интересуются футболистом «Интера».
Ред Булл становится поставщиком талантов не только для Ливерпуля, в котором уже играют бывшие подопечные Зальцбурга. Самая передовая и и самая современная фабрика по производству и купле-продаже футбольных талантов.
За последнее время Зальцбург продал своих игроков на полмиллиарда долларов, и это лишнее доказательства удачной политики и работы всего менеджерского состав, группы скаутов, которые работают по всему миру, системы Ред Булла, и конечно же тренерского состава во главе с Джесси Маршем.
Минамино, Садио Мане, Наби Кейта, Дайотчанкуль Упамекано, ну и конечно же Эрлинг Холанд. И это только те кто сейчас у меня на слуху. Так что Ливерпуль не единственный клуб кто следит за игроками Зальцбурга.
Ред Булл становится поставщиком талантов не только для Ливерпуля, в котором уже играют бывшие подопечные Зальцбурга. Самая передовая и и самая современная фабрика по производству и купле-продаже футбольных талантов.
За последнее время Зальцбург продал своих игроков на полмиллиарда долларов, и это лишнее доказательства удачной политики и работы всего менеджерского состав, группы скаутов, которые работают по всему миру, системы Ред Булла, и конечно же тренерского состава во главе с Джесси Маршем.
Минамино, Садио Мане, Наби Кейта, Дайотчанкуль Упамекано, ну и конечно же Эрлинг Холанд. И это только те кто сейчас у меня на слуху. Так что Ливерпуль не единственный клуб кто следит за игроками Зальцбурга.