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«Ливерпуль» интересуется футболистом клуба «Ред Булл Зальцбург»

сегодня, 18:44

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» Лука Сучич попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» считают игрока одной из главных трансферных целей на лето. В текущем сезоне чемпионата Австрии футболист провел 14 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «быками» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что англичане интересуются футболистом «Интера».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:09, ред.
«Ливерпуль» интересуется футболистом клуба «Ред Булл Зальцбург» .

Ред Булл становится поставщиком талантов не только для Ливерпуля, в котором уже играют бывшие подопечные Зальцбурга. Самая передовая и и самая современная фабрика по производству и купле-продаже футбольных талантов.

За последнее время Зальцбург продал своих игроков на полмиллиарда долларов, и это лишнее доказательства удачной политики и работы всего менеджерского состав, группы скаутов, которые работают по всему миру, системы Ред Булла, и конечно же тренерского состава во главе с Джесси Маршем.

Минамино, Садио Мане, Наби Кейта, Дайотчанкуль Упамекано, ну и конечно же Эрлинг Холанд. И это только те кто сейчас у меня на слуху. Так что Ливерпуль не единственный клуб кто следит за игроками Зальцбурга.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:36
Надо о лч думать,а потом о усилении!
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