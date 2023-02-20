«Ливерпуль» интересуется футболистом клуба «Ред Булл Зальцбург» .

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сегодня, 18:44

Полузащитник клуба «Ред Булл Зальцбург» попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» считают игрока одной из главных трансферных целей на лето. В текущем сезоне чемпионата Австрии футболист провел 14 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «быками» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что англичане интересуются футболистом «Интера».