Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Защитник «Аталанты» привлёк внимание ряда топ-клубов Европы

вчера, 22:22

Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

На игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако возможное неучастие лондонцев в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может оттолкнуть игрока. «Ливерпуль», «Интер» и «Милан» также неравнодушны к футболисту. Стоимость прав на защитника оценивается в 40 миллионов евро.

Контракт Скальвини с «Аталантой» действует до 2027 года, клуб готов продлить договор и повысить игроку зарплату, которая сейчас составляет 200 тысяч евро в год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЖоау Фелиш мог перейти в «Барсу», но у клуба не хватило денег на трансфер
Вчера, 15:55
СлухиПСЖ назвал цену, за которую готов продать Неймара в «Челси»
Вчера, 15:29
Слухи«Бавария» хочет подписать вундеркинда «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 09:59
Слухи«Манчестер Юнайтед» установил цену за Рэшфорда
Вчера, 08:33
Гюндоган недоволен Гвардиолой, «Челси» заберёт Неймара из ПСЖ. Клубы готовятся к летним трансферам
18 февраляМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
СлухиНеймар не хочет уходить из ПСЖ, несмотря на критику
18 февраля
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:08
Всё может быть. Очень хороший перспективный игрок, всего девятнадцать лет пареньку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 