Защитник «Аталанты» привлёк внимание ряда топ-клубов Европы

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вчера, 22:22

Защитник «Аталанты» попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

На игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако возможное неучастие лондонцев в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может оттолкнуть игрока. «Ливерпуль», «Интер» и «Милан» также неравнодушны к футболисту. Стоимость прав на защитника оценивается в 40 миллионов евро.

Контракт Скальвини с «Аталантой» действует до 2027 года, клуб готов продлить договор и повысить игроку зарплату, которая сейчас составляет 200 тысяч евро в год.