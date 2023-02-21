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С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

сегодня, 18:10

Во вторник, 21 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение:

Удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин».

В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» (Казань) вправе осуществлять регистрацию новых футболистов.

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Рубин
Источник: rfs.ru
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