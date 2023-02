С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Во вторник, 21 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение:

Удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин».