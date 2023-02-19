«Барселона» снова погрязла в скандалах. Её могут исключить из Ла Лиги и еврокубков, если будет доказана вина

1676837282

вчера, 23:08

Очередной ряд скандалов вокруг «сине-гранатовых».

Кажется, клуб нелегально зарегистрировал Гави

Информация о подписании профессионального контракта со своим полузащитником Гави гуляет в сети с сентября 2021 года, когда на тот момент еще 17-летний испанец пробился в основную команду и начал показывать не по возрасту зрелый футбол.

Однако из-за финансового фейр-плей, действующего в последние годы в чемпионате Испании, «Барселона» была вынуждена действовать в невероятно сжатых условиях – клубу приходилось сильно сокращать зарплатную ведомость, продавая своих игроков и подписывая контракты с минимальной возможной заработной платой.

Все это время Гави выступал за основу в качестве игрока молодежной команды. В сентябре прошлого года контракт наконец-то был подписан и включил в себя опцию выкупа в 1 млрд евро. Клаусула в Испании обязательна, поэтому гранды чемпионата нередко устанавливают опции с таким ценником, чтобы отпугнуть желающих заполучить их важных футболистов.

Несмотря на подписание контракта, включить испанца в заявку команды не представлялось возможным. Чтобы провести процесс регистрации «блауграна» подала иск против лиги, который вынес решение в пользу клуба, приказав руководству зарегистрировать сентябрьский контракт Гави.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас недавно сообщил, что решение по Гави будет обжаловано, а апелляция по этому вопросу уже подана:

Гави зарегистрирован. Он будет играть в ближайшие несколько месяцев. Проблема в регистрации. Мы будем против этого. У нас есть несколько дней, чтобы подать протест. Будет принято решение. Если бы наш протест был поддержан, то он бы играл, но по предыдущему соглашению.

Всплыла информация о выплатах судейскому комитету с 2001 года

Прокуратура Каталонии взялась за неожиданное для «Барселоны» дело. Всплыли данные о перечисление клубом вице-президенту испанского технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре три платежа в период с 2016 по 2018 год. Перечисленная сумма равняется 95% дохода, т.е. 1,4 млн евро.

Чуть позже стало известно, что выплаты были аж с 2001 года при разных президентах – от Лапорты до Бартомеу. Совокупные выплаты за период с 2001 по 2018 гг. составили 6,6 млн евро. По некоторой информации Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Хавьер Тебас заявил:

Я думаю, что прокуратура ведет расследование уже шесть месяцев, причем очень скрытно. Налоговое агентство также держит проверки в тайне. Если бы срок давности не истек, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство. Диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги.

По данным издания El Mundo Deportivo, Негрейра угрожал руководству каталонского коллектива раскрытием информации о выплатах за фиктивные консультационные услуги бывшему функционеру «Барселоны» Хосепу Контрерасу, а также экс-президенту команды Бартомеу.

Поскольку испанский закон о спорте устанавливает, что срок давности по серьезным нарушениям составляет три года, а последняя выплата «Барсы» Энрикесу Негрейре была произведена в 2018 году, клуб не может подвергнуться санкциям со стороны испанских организаций.

Однако наказание может последовать со стороны УЕФА и ФИФА . Они имеют возможность ввести санкции в отношении клуба, если факт мошенничества будет доказан. Спортивные юристы сообщают, что у ФИФА есть право перевести «Барселону» в низший дивизион и лишить ее титулов, если вина «сине-гранатовых» будет доказана.

Этот вопрос даже поднимался на одной из испанских телепередач, на которой присутствовали Пике и Касильяс. В ходе разговоров Икер намекнул Жерару, что «Барселоне» эпизодически сильно подсуживали, особенно в период с 2016 по 2018 года, когда в ворота «блауграны» не было назначено ни одного пенальти.

Мадридский клуб из 4-го дивизиона Испании подал жалобу в ФИФА

В конце января «Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Маркосом Алонсо до 2024 года. Игрок переехал в Каталонию в летнее трансферное окно, расторгнув контракт с «Челси».

Однако возникло 2 сложности, связанные с игроком. Первая касалась нового соглашения Маркоса с «Барселоной». Ла Лига не разрешила каталонскому клубу зарегистрировать контракт 32-летнего испанца из-за превышения лимита зарплатной ведомости в летнее трансферное окно. Причина та же, что в случае с Гави.

Чуть позже выяснилось, что в ФИФА была подана жалоба на изначальный переход Алонсо в «Барселону». Мадридский клуб 4-го дивизиона «Унион Адарве» был возмущен проведенной сделкой, поскольку Маркос был оформлен по нулевой цене. По мнению мадридцев футболист был задействован в схеме по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянка в «Челси» за 12 млн евро. И по этому соглашению лондонцы пошли на уступки «блаугране», отпустив Алонсо без каких-либо проблем бесплатно.

Сделано это было в целях улучшения финансовых отчетов каталонского клуба, борющегося с этими вопросами последние несколько лет, а также из расчета того, что им не придется выплачивать бонусы командам, воспитанниками которых является Алонсо – среди них «Унион Адарве».