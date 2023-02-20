«Эспаньол» призвал к «скорости» и «образцовости» в решении «дела Негрейры»

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сегодня, 21:11

«Эспаньол» требует, чтобы «дело Негрейры» было расследовано как можно скорее и качественнее. Клуб считает, что подобные случаи вредят имиджу испанского футбола.

Ранее в похожем ключе высказалась «Севилья». «Эспаньол» считает это дело серьезным, в случае необходимости наказание должно быть соответствующим. Обращение «бело-синих» содержит следующее: