«Эспаньол» призвал к «скорости» и «образцовости» в решении «дела Негрейры»

«Эспаньол» требует, чтобы «дело Негрейры» было расследовано как можно скорее и качественнее. Клуб считает, что подобные случаи вредят имиджу испанского футбола.
Ранее в похожем ключе высказалась «Севилья». «Эспаньол» считает это дело серьезным, в случае необходимости наказание должно быть соответствующим. Обращение «бело-синих» содержит следующее:
«Эспаньол» встревожен информацией, опубликованной в различных СМИ в связи с так называемым «делом Негрейры». Хотя оно все еще находится на стадии расследования, возможные последствия опубликованного для нашего соревнования, клубов, входящих в него, и органов, которых это касается, настолько серьезны, что требуют принятия исключительных мер для выяснения того, что произошло на самом деле, и, при необходимости, уточнения соответствующей ответственности на национальном и/или международном уровне.
В «Эспаньоле» мы всегда выступали за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы и учреждения рассмотреть этот вопрос с той скоростью и образцовостью, которая соответствует случаю, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне.
Недавно наш клуб пострадал от решения другого характера, которое, по нашему мнению, поставило под угрозу нормальное функционирование наших соревнований, помимо ущерба, нанесенного непосредственно нашему клубу. Как и тогда, с уважением, которого требуют и заслуживают наши болельщики, сегодня мы обращаемся к остальным клубам и организациям с призывом сделать шаг вперед в защиту хорошего функционирования и доброго имени нашего футбола.
Инициатор сам может пострадать.
Инициатор сам может пострадать.