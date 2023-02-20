Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2022/2023

«Эспаньол» призвал к «скорости» и «образцовости» в решении «дела Негрейры»

сегодня, 21:11

«Эспаньол» требует, чтобы «дело Негрейры» было расследовано как можно скорее и качественнее. Клуб считает, что подобные случаи вредят имиджу испанского футбола.

Ранее в похожем ключе высказалась «Севилья». «Эспаньол» считает это дело серьезным, в случае необходимости наказание должно быть соответствующим. Обращение «бело-синих» содержит следующее:

«Эспаньол» встревожен информацией, опубликованной в различных СМИ в связи с так называемым «делом Негрейры». Хотя оно все еще находится на стадии расследования, возможные последствия опубликованного для нашего соревнования, клубов, входящих в него, и органов, которых это касается, настолько серьезны, что требуют принятия исключительных мер для выяснения того, что произошло на самом деле, и, при необходимости, уточнения соответствующей ответственности на национальном и/или международном уровне.

В «Эспаньоле» мы всегда выступали за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы и учреждения рассмотреть этот вопрос с той скоростью и образцовостью, которая соответствует случаю, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне.

Недавно наш клуб пострадал от решения другого характера, которое, по нашему мнению, поставило под угрозу нормальное функционирование наших соревнований, помимо ущерба, нанесенного непосредственно нашему клубу. Как и тогда, с уважением, которого требуют и заслуживают наши болельщики, сегодня мы обращаемся к остальным клубам и организациям с призывом сделать шаг вперед в защиту хорошего функционирования и доброго имени нашего футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» снова погрязла в скандалах. Её могут исключить из Ла Лиги и еврокубков, если будет доказана вина
Вчера, 23:08Адиль Абитиков в блоге Дно пробитоКомментарии10
Вратарь «Ньюкасла» удалился за игру руками и пропустит финал Кубка Лиги
18 февраля
«Барселону» могут исключить из еврокубков из-за судейского скандала
18 февраля
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола
17 февраля
Санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе при победе РФС в швейцарском суде
17 февраля
РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 22:34
Эспаньол хочет стать первым клубом Каталонии. На поле не получается, решили таким образом
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:54
Когда возьмутся за Эспаньол они начнут возмущаться и говорить: "А нас то за что"?
Инициатор сам может пострадать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:39
Надо чтобы все клубы поддержали Эспаньол,дело хорошее!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:38
Закон суров, но он Закон!
wrathofkillx
wrathofkillx
сегодня в 21:32
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     