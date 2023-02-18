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«Барселону» могут исключить из еврокубков из-за судейского скандала

сегодня, 14:16

«Барселона» обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании.

В соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если будет доказано, что «сине-гранатовые» как-то влияли на результаты матчей во внутреннем первенстве или на европейской арене, клуб может быть исключён из еврокубков.

Кроме того, с «Барселоны» также могут снять очки. Или же вообще понизить команду до Сегунды.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 20:04
Будет очень любопытно посмотреть , как Европа сама себя наказывает
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:21
Максимум оштрафуют.
balalay
balalay
сегодня в 18:38, ред.
теперь кто-то очень мудрый должен поднять вопрос золотых мячей гнома, полученных с помощью взяток, подкупа судей и болтовни в прессе расписывающей коррупцию гнома как величие, с просмотрами матчей никакущего гнома в ЧМ, где несмотря на самую позорную игру его назвали лучшим игроком - он худший в сборной по всем показателям...
я думаю все теперь понимают почему он был в барсе "великим" а в сборной "никакущим балластом"
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:29
отправление в сегунду и исключением из еврокубков навредят самих себя, лучше уж снятие очков
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:14
Ах Реал реалушка других способов победить великую Барселоны не остался.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:47
Если я не ошибаюсь президент ПСЖ в УЕФА какую то должность имеет
Так что Парижу точно ничего не будет,хотя они уже давно вертят фейр-плей на одном месте,у них на одни зарплаты 800 миллионов в год уходит
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 17:43
Все они мазаны одним, просто дают понять, что могут утопить клуб, если захотят. А к чему придраться всегда найдут. Ювентус, Барса...., а ПСЖ, МС они чистые.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 17:36
Опять кто пытается устроить без доказательств не понятно что то(((
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 17:01
Это всё выглядит так, будто кто-то, кто занимается созданием Суперлиги, нашёл способы вынудить топ-клубы покинуть еврокубки и свои национальные чемпионаты (не всегда по своей воле).
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 16:52
В матче с баварией реалу дали липовый пенальти который немцы не забили. Ошибки всегда были есть и будут но не было столько ошибок как в матче барсы с псж и челси
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 16:36
Просто ирония!
Ничего Барселоне не будут,скорее всего только штраф
УЕФА не выгодно исключать один из самых больших и популярных клубов мира,а там сидят жадные дядьки!
Так что можешь быть спокоен
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 16:30
С сегодняшним ВАР минус гол и поражение в финале, а не барселонская версия.
Возьми у обоих не работает. Мне лично возвращали деньги, когда хотели завалить по учёбе. Указ сверху всегда работает, а деньги нет.
Вчера с Ювентусом разобрались, сегодня с Барсой работают, как бы завтра сливочных не начали обвинять.
Не торопитесь так судить, доказательств никаких нет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 16:23
Вылет из ЛЧ благодаря отсутствии хорошей игры, и не допуск из-за того, что якобы кому-то деньги переводил клуб - это просто глупое сравнение.
Посмотрю на реакцию вашу, если завтра так же сливок начнут обвинять. Очень интересно будет почитать отмазки тех, кто так усердно обвиняет Барсу в подкуп судей.
Клуб, который в класико мог сносить Реал, никогда не позволит себе повлиять на результат с помощью судей.
Либо Мадрид не отстаёт в этом деле, раз решили промолчать и не делать официального заявления.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 16:19
С Ювентусом коса нашла бы на камень. Возьми у обоих и суди честно, слышал?)))
С Атлетико это барселонская версия, даже атлеты не ноют.

Реальный беспредел был два гола в доп. время Баварии от Рональду. Больше ничего не было в этом веке такого как у Барсы с ПСЖ или Челси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:18
Вряд ли.. Ну такими действиями они разрушат сами свою ЛЧ.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 16:16, ред.
Если действительно докажут - значит выявят эпизодяы где судьи помогли. Убрать влияние этих решений на результат, где надо отобрать задним числом очки и отдать их соперникам. Пересмотреть Турнирные Результаты. Отобрать незаслуженные титулы. Отдать тем кто незаконно их лишился. И также восстановить финансовую справедливость, если какие-то клубы вследствие такого судейства испытали финансовые потери, конечно за счет кассы Барселоны. А выгонять из еврокубков или отбирать очки из этого чемпионата незачем.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 16:15
Можно вспоминать много. Реал с Баварией в финале когда играл? С Атлетико. С Ювентусом в 98-м.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 16:13
Да не надо Барселону исключать из еврокубков,она и так сама прекрасно вылетает из них последние 8 сезонов как минимум!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:12
Баселона, если захочет, исключит сама себя из Испании.
РПЛ двери всегда открыты и в окно лезть не надо и по лбу никто не даст. Только хлеб с солью с красивыми кокошницами).
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 16:10, ред.
Голы в ворота Баварии?
Так они все равно на результат не повлияли. Убери голы шампуня - остается гол Асенсио. И да, Баерна уже на поле один хрен не было как команды.
Gelious
Gelious ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Тут особо ярые (в том числе и те, кто в этой ветке) вчера вообще оправдывали и случай с Челси. Мол, в обе стороны чудили
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 15:58
В ювентусе тоже так думали наверное
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:57
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 15:44
    Чушь! Никогда ьпкого не будет!
    dok66
    dok66
    сегодня в 15:39
    "Могут - не могут" , "тянем - потянем" и т.д . Какие-то "пугалки-пукалки" от УЕФА . Не будут же они пилить сук , на котором сидят , а Барса - очень серьезный сук . Спустят на тормозах .
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 15:38
    Барселону и МС вообще надо исключить из Еврокубков и своих чемпионатов , пусть подают заявки на участие в РПЛ.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 15:30
    Позорный беспредел в полуфинале ЛЧ 2009 году не хотят вспомнить?
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:12
    Давно наверное не заносили...)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:10
    Придупредительный выстрел в воздух от УЕФА !
    Юве уже ранили . Реал на очереди.
    Суперлиге не бывать !)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 15:07
    Это такие отмазки и оправдания разгромам в класико? Ну да, судья во всем виноват. А голы в финале ЛЧ из оффсайда это так, пустяки. Главное про Барсу писать.
    Гость
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