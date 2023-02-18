«Барселону» могут исключить из еврокубков из-за судейского скандала

«Барселона» обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании.
В соответствии с одним из пунктов правил УЕФА, если будет доказано, что «сине-гранатовые» как-то влияли на результаты матчей во внутреннем первенстве или на европейской арене, клуб может быть исключён из еврокубков.
Кроме того, с «Барселоны» также могут снять очки. Или же вообще понизить команду до Сегунды.
С Атлетико это барселонская версия, даже атлеты не ноют.
Реальный беспредел был два гола в доп. время Баварии от Рональду. Больше ничего не было в этом веке такого как у Барсы с ПСЖ или Челси.
С Атлетико это барселонская версия, даже атлеты не ноют.
Реальный беспредел был два гола в доп. время Баварии от Рональду. Больше ничего не было в этом веке такого как у Барсы с ПСЖ или Челси.