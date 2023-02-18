«Барселону» могут исключить из еврокубков из-за судейского скандала

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сегодня, 14:16

«Барселона» обвиняется в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании.

В соответствии с одним из пунктов правил УЕФА , если будет доказано, что «сине-гранатовые» как-то влияли на результаты матчей во внутреннем первенстве или на европейской арене, клуб может быть исключён из еврокубков.

Кроме того, с «Барселоны» также могут снять очки. Или же вообще понизить команду до Сегунды.