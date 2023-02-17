Санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе при победе РФС в швейцарском суде

Юрист Анна Анцелиович полагает, что санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии по обжалованию решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС, установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS. Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.
То есть в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе. После этого чаще всего формируется новая панель CAS, смотря какие были выявлены недостатки, может рассматривать и та же панель. Тогда они будут рассматривать заново. Проблема еще в том, что в Верховном суде Швейцарии могут представлять сторону только юристы, квалифицированные в Швейцарии, то есть юрист из другой страны не может выступать там, потому что процедура подчиняется исключительно швейцарскому законодательству.