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Санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе при победе РФС в швейцарском суде

сегодня, 13:46

Юрист Анна Анцелиович полагает, что санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии по обжалованию решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС, установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS. Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.

То есть в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе. После этого чаще всего формируется новая панель CAS, смотря какие были выявлены недостатки, может рассматривать и та же панель. Тогда они будут рассматривать заново. Проблема еще в том, что в Верховном суде Швейцарии могут представлять сторону только юристы, квалифицированные в Швейцарии, то есть юрист из другой страны не может выступать там, потому что процедура подчиняется исключительно швейцарскому законодательству.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:07
Скорее всего что нибудь придумают, что бы РФС не победила.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:03, ред.
А зачем вообще нужен CAS в таком случае, если его решение не имеет никакой силы?
adekvat
adekvat
сегодня в 14:35
За ваши деньги любой каприз, но мы вас все равно видеть не можем.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:34
Давно говорю надо применять силу
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:26
Не ну это понятно что бан так и останется. Непонятно только это швейцарское законодательство с этими юристами квалифицированные в швейцарии..непонятно почему законодательству именно этой страны должны подчиняться, а не международному? а если и должны, то почему уефа и фифа выше статусом? швейцарцы блин, позорники, у них в сборной из 11 игроков только 3 швейцарских. Тут дела уже всё менее футбольные. Какие то политико-имиджевые-юридические движения. Тьфу..млять, противно
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:19
Фули ты нам это рассказываешь? Не мы же деньги государства тратим,и иск подали! Пойди и скажи это на коллегии адвокатов,где все вы заседаете.И обязательно постарайся настоять на своём.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:18
Как дважды два = четыре, и это знают уже даже дети в детском саду, а наши чиновники из РФС хотят эту вроде бы аксиому признать ошибочной . И это уже настораживает и возникают вопросы к такому руководству , - а всё ли нормально со здравием у этих людей !?? Зная всё то что сейчас высказала юрист и видя нулевые перспективы в своих потугах , можно смело утверждать что в РФС точно не всё в порядке. А те ли люди вообще руководят нашим футболом , да и спортом в целом !?!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:04
Это ясно будет и без суда
Гость
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