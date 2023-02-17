Санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе при победе РФС в швейцарском суде

Юрист Анна Анцелиович полагает, что санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе в случае победы РФС в Верховном суде Швейцарии по обжалованию решения Спортивного арбитражного суда ( CAS ).

Если Верховный суд Швейцарии признает правоту РФС , установятся какие-то процессуальные недостатки, которые могли повлиять на объективность принятого решения, то данное решение аннулируется, дело отправляется на новый пересмотр в CAS . Других вариантов нет, если аннулируется, то должно быть пересмотрено. Сам Верховный суд Швейцарии не выносит решения по существу, он рассматривает только процессуальные вопросы.