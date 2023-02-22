«Наполи» в ЛЧ в гостях обыграл «Айнтрахт», Хвича не забил пенальти

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 36-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. На 40-й минуте Виктор Осимхен вывел неаполитанцев вперёд. На 58-й минуте форвард «Айнтрахта» Рэндал Коло получил прямую красную карточку. На 65-й минуте защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.
Ответный матч между клубами состоится 15 марта.
Футбол это игра двух команд и чтобы одна выглядела глупо , другая должна сильно постараться .
Футбол это игра двух команд и чтобы одна выглядела глупо , другая должна сильно постараться .
Обидно другое- пока грузин и компашка играют с посредственным Айнтрахтом, такие команды, как- Ливер, Реал, Бавария и ПСЖ лупят друг друга.
Обидно другое- пока грузин и компашка играют с посредственным Айнтрахтом, такие команды, как- Ливер, Реал, Бавария и ПСЖ лупят друг друга.
Думал что счёт будет близким к матчу Ливерпуль - Реал. Вот там команды покуражились на славу , особенно конечно же Реал !
Думал что счёт будет близким к матчу Ливерпуль - Реал. Вот там команды покуражились на славу , особенно конечно же Реал !