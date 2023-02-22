Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2022/2023

«Наполи» в ЛЧ в гостях обыграл «Айнтрахт», Хвича не забил пенальти

сегодня, 00:52
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 36-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. На 40-й минуте Виктор Осимхен вывел неаполитанцев вперёд. На 58-й минуте форвард «Айнтрахта» Рэндал Коло получил прямую красную карточку. На 65-й минуте защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

Ответный матч между клубами состоится 15 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Наполи»
«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ, проигрывая в 2 гола
Сегодня, 00:54
Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5
Вчера, 01:03
Голевой пас Миранчука помог «Торино» не проиграть «Кремонезе»
Вчера, 00:41
«Барселона» выиграла у «Кадиса» в матче Ла Лиги
20 февраля
Гол Сольбаккена помог «Роме» переиграть «Верону»
20 февраля
«Атлетико» минимально переиграл «Атлетик»
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Магдиев (раскрыть)
сегодня в 01:54
А Реалу и не надо никого громить. Команда на классе и с большим тренером добивается общей победы.
Магдиев
Магдиев ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:53
Я сомневаюсь что Реал сможет так же разгромить Наполи, в Италии
Capral
Capral ответ Магдиев (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:50
Наполи не сильнее чем Ливерпуль, даже, такой как сейчас .
Capral
Capral ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 01:48
Наполи забил в группе 20 мячей середнякам, коим сейчас, является и сам Ливерпуль.
Roman73
Roman73
сегодня в 01:45
"Грузин и компания " забили в группе 20 голов , из них 4 Ливерпулю и сделали всё , чтобы именно Ливер бодался с Реалом , а они - в лёгкую с Айнтрахтом.
Футбол это игра двух команд и чтобы одна выглядела глупо , другая должна сильно постараться .
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:43
А чё, Марадона сегодня пенальти не забил?
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:36
В домашних играх Айнтрахт очень даже неплохо смотрится. А вот то что они наложили после первого гола это точно, а потом уже и Наполи разочаровали . Единственный момент, это пас Хвичи и этот гол ! В остальном игра Наполи не впечатлила.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:16
Победа была предсказуема.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:09
Наполи конечно же повезло с соперником, ну а дальше надо будет показать и доказать, что всё это не случайность!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:02
Ожидаемо
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:00
Игорь, о каких ожиданиях ты говоришь? Неделю назад, Франкфурт влетел Кёльну-0:3 и стало всё ясно. Немецкий середняк- без ума и фантазии, который, похоже еще до игры наложил в штаны...
Обидно другое- пока грузин и компашка играют с посредственным Айнтрахтом, такие команды, как- Ливер, Реал, Бавария и ПСЖ лупят друг друга.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54, ред.
Не оправдал этот матч ожидания. Ну а Наполи с Победой !
Думал что счёт будет близким к матчу Ливерпуль - Реал. Вот там команды покуражились на славу , особенно конечно же Реал !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 