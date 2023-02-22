«Наполи» в ЛЧ в гостях обыграл «Айнтрахт», Хвича не забил пенальти

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сегодня, 00:52

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 36-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти. На 40-й минуте Виктор Осимхен вывел неаполитанцев вперёд. На 58-й минуте форвард «Айнтрахта» Рэндал Коло получил прямую красную карточку. На 65-й минуте защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

Ответный матч между клубами состоится 15 марта.