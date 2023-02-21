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Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

сегодня, 01:03

В АПЛ «Арсенал» смог сохранить лидерство (54 балла), вырвав победу в поединке с «Астон Виллой». Ничья «Манчестер Сити» (52 пункта) в матче с «Ноттингем Форест» усложнила «горожанам» путь к чемпионству. Стоит отметить, что у «канониров» есть еще матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» расположился на 3-й позиции (49 очков). «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» замыкают топ-5 (42 и 41 пункт соответственно). В зоне вылета идут «Вест Хэм», «Лидс» и «Саутгемптон» (20, 19 и 18 баллов соответственно).

Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

В Германии на данный момент троевластие: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» имеют в своем активе по 43 пункта, места в таблице они заняли по дополнительным показателям. «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» замыкают топ-5 (40 и 39 очков соответственно). Замыкают таблицу «Бохум», «Герта» и «Шальке» (19, 17 и 13 баллов соответственно).

Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1 (57 пунктов), хотя «Лилль» в поединке прошедшего тура мог сделать позиции парижан не такими устойчивыми. На второй строчке идет «Марсель» (52 балла), тройку замыкает «Монако» (50 очков). «Ланс» расположился на 4-й строчке, отстав от коллектива Александра Головина на 1 пункт. Замыкают таблицу «Труа» (19 очков), «Осер», «Аяччо» (по 18) и «Анже» (10).

Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

В Серии А «Наполи» уверенно лидирует (62 очка), ближайшим преследователем является «Интер» (47 баллов), в топ-5 попали «Рома», «Милан» (по 44 пункта) и «Лацио» (42 балла). «Ювентус» расположился на 7-й строчке (32 пункта). Замыкают таблицу «Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» (17, 11 и 9 очков соответственно). Коллектив из Кремоны пока что так и не одержал ни одной победы в чемпионате — это единственный клуб с таким показателем в текущем сезоне чемпионатов топ-5.

Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

В Ла Лиге на 1-м месте идет «Барселона» (59 очков), 51 пункт у «Реала» со 2-го места. На третьей строчке расположился «Реал Сосьедад» (43 балла). Топ-5 замыкают «Атлетико» и «Бетис» (41 и 37 очков соответственно). На самых нижних строчках турнирной таблицы идут «Хетафе», «Валенсия» и «Эльче» (22, 20 и 9 баллов соответственно).

Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:21
В Бундеслиге мне нравится борьба. Команды смогли озадачить Баварию...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:15
Даже если Бавария чудом и уступит чашку, то уж точно не Униону.... Впрочем, смещение гегемона, или неожиданно острая борьба за золотые медали способна повысить интерес к чемпу Германии, в кои-то веки....
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 08:00
А где лучшая лига мира ?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 07:56
Хочется, чтобы Баварию сместили с трона в этом сезоне
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 07:47
Валенсия в каком ужасном положении. Так может и вылететь.
Malhira
Malhira ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:43
Спасибо за развернутый ответ.

Я давно обратил внимание на это, еще когда зарегистрирован не был. Не понимал зачем люди пишут пустые и бестолковые комментарии, только когда узнал про КП, понял что просто за очки.

А для меня главное новости, интересно мнение людей послушать, почитав комменты, есть интересные мысли.
А все остальное как дополнение.
112910415
112910415
сегодня в 06:59
Бавария не оставит никому шансов
к сожалению
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:58
Сити будет пятым
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:53
Арсенал лидерство не удержит.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:07
Самым неожиданным результатом среди топ-5 последнего месяца это игра "Шальке 04". Которые умудрились в последних четырёх матчах сыграть на ноль с одинаковым счётом 0-0. С такими командами как "Кёльн", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург" и "Унион" Берлин и это удивительно что команда Шальке 04 находиться на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги. А для команды "Унион" Берлин эта ничья стоила того, чтобы они не смогли возглавить турнирную таблицу с гандикапом в два балла, но вместо этого им приходится делить верхнею строчку с "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд. Удачи
ABir
ABir
сегодня в 05:54, ред.
Интрига сохраняется почти во всех чемпионатах, кроме Серии А, где Наполи похоже своего уже не упустит
dvs3uye95mun
dvs3uye95mun
сегодня в 05:01
Хочется, чтобы арабский проект прокинули, как Лилль не так давно
УЕСКА
УЕСКА ответ mx2gwkwdf8r3 (раскрыть)
сегодня в 03:35
Да нет никакой интриги в Германии, Бавария в очередной раз заберет титул. Она просто играется с соперниками, как кошка с мышками. Достаточно посмотреть на разницу мячей +40, чтобы понять какое у ней над всеми остальными преимущество. Другие команды с огромным трудом добывают свои победы, а немецкая машина всех выносит. Просто пока еще не набрала максимальные обороты. В прошлом сезоне тоже казалось, что возможна интрига, Боруссия держалась на расстоянии 6-ти очков, в какой-то момент даже до 4-х отставание сократила, но в итоге Бавария заставила ее глотать пыль. Никто не выдержит с ней конкуренции по дистанции. В Германии, Франции и Италии все ясно. Вот в АПЛ борьба и в Ла лиге несмотря на солидный отрыв нельзя списывать Реал со счетов. Надо дождаться Класико. Если в нем Барса не проиграет, тогда можно будет уже поздравлять.
mx2gwkwdf8r3
mx2gwkwdf8r3
сегодня в 02:47
Если б не мальчишка-дурачок на тренерском мостике Баварии, никакой интриги не было бы и в помине
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:30
Наполи практически обеспечили себе чемпионство - это надо сильно постараться, что бы "разбазарить 15 очковое преимущество.
zooveterinar
zooveterinar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:16
Да ну,позиция арсенала,очень неустойчивая!!конкретно,примерно ясно это с наполи,скорее они станут чемпионами!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:47
Пока всё ясно только в Англии, а в остальных лигах будет бойня!
Гость
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