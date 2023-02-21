Лидеры держат позиции, но в Бундеслиге интрига. Обзор тура в лигах топ-5

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сегодня, 01:03

В АПЛ «Арсенал» смог сохранить лидерство (54 балла), вырвав победу в поединке с «Астон Виллой». Ничья «Манчестер Сити» (52 пункта) в матче с «Ноттингем Форест» усложнила «горожанам» путь к чемпионству. Стоит отметить, что у «канониров» есть еще матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» расположился на 3-й позиции (49 очков). «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» замыкают топ-5 (42 и 41 пункт соответственно). В зоне вылета идут «Вест Хэм», «Лидс» и «Саутгемптон» (20, 19 и 18 баллов соответственно).

В Германии на данный момент троевластие: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» имеют в своем активе по 43 пункта, места в таблице они заняли по дополнительным показателям. «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» замыкают топ-5 (40 и 39 очков соответственно). Замыкают таблицу «Бохум», «Герта» и «Шальке» (19, 17 и 13 баллов соответственно).

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1 (57 пунктов), хотя «Лилль» в поединке прошедшего тура мог сделать позиции парижан не такими устойчивыми. На второй строчке идет «Марсель» (52 балла), тройку замыкает «Монако» (50 очков). «Ланс» расположился на 4-й строчке, отстав от коллектива Александра Головина на 1 пункт. Замыкают таблицу «Труа» (19 очков), «Осер», «Аяччо» (по 18) и «Анже» (10).

В Серии А «Наполи» уверенно лидирует (62 очка), ближайшим преследователем является «Интер» (47 баллов), в топ-5 попали «Рома», «Милан» (по 44 пункта) и «Лацио» (42 балла). «Ювентус» расположился на 7-й строчке (32 пункта). Замыкают таблицу «Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» (17, 11 и 9 очков соответственно). Коллектив из Кремоны пока что так и не одержал ни одной победы в чемпионате — это единственный клуб с таким показателем в текущем сезоне чемпионатов топ-5.

В Ла Лиге на 1-м месте идет «Барселона» (59 очков), 51 пункт у «Реала» со 2-го места. На третьей строчке расположился «Реал Сосьедад» (43 балла). Топ-5 замыкают «Атлетико» и «Бетис» (41 и 37 очков соответственно). На самых нижних строчках турнирной таблицы идут «Хетафе», «Валенсия» и «Эльче» (22, 20 и 9 баллов соответственно).