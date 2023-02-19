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«Ювентус» одолел «Специю»

вчера, 21:56
СпецияЛоготип футбольный клуб Специя0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Специя» уступила «Ювентусу» в поединке 23-го тура Серии А (0:2).

Моизе Кин открыл счет на 32-й минуте. Удвоил преимущество команды на 66-й Анхель Ди Мария.

После матча «Специя» занимает 17-е место (19 пунктов), «Ювентус» идет на 7-й позиции (32 балла).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Ща ща - 2-0, мы видим красивейший контр-атакующий футбол от Аллегри против топа сериала 😂😂😂 вот не знаю, вроде 2-0 выигрывают… но как и кого … эх. Видимо, я уже настроен негативно на юве при Аллегри… насколько все убого и «на везение и индивидуальное мастерство»
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:38
Задолбала эта Ирина Аллегрова, трусливый футбол ставит,нам хотя бы Почетино.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26
Сто процентов с тобой согласен, дружище ! 👍🙋‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
Игорь, я когда вспоминаю эти ИМЕНА, мне становится больно. Больно от того, что вряд ли, так скоро, на футбольном небосклоне, снова засверкают такие ФАМИЛИИ. И ты, и я, мы же их всех видели!!! Это- незабываемо!!! А, Аллегри, видимо тоже, имеет покровителя. В противном случае, его давно бы уже попёрли.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Ну и в Юве , ушёл Аньелли, а этого великого гения антифутбола по какой-то странной причине оставили . Я его уже возненавидел , да и игры Юве смотреть стал отрывками . ((((( 😡😡😡 . Успокаивает история команды Недвед , Дель Пьеро , Трезеге , Зизу и т.д . Вот это Мощь !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:07
Игорь, я тебя умоляю. Уволили ген-дира Герты, а этого оставили. Ну о чем после всего говорить? Крышуют по полной. Уволить мудрого Магата и пригласить это чудо- большого ума не надо... Но на Герту мне по-полам, а вот Юве жаль, очень. У Аллегри совести нет, элементарного самолюбия, а значит- он надолго приземлился в Ювентусе. Увы.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
Да , нее . Немцы не так коррумпированны как Итальянцы . Его вместе с Аллегри должны были уволить ещё перед зимней паузой , а лучше бы было вообще не приглашать !(((
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:56
Наверно тогда же, когда я, услышу: "шварц уволен с поста ГТ Герты"! То-есть, НИКОГДА...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52, ред.
«Ювентус» переиграл «Специю» .
Прежде всего хочу поздравить всех болельщиков Юве с Победой ! Но то как добиваются эти победы и сама игра команды, это одно разочарование . Юве играет с заведомым аутсайдером, каким-то образом забивает во второй половине первого тайма и на этом начинается вообще непонятное, которое назвать каким-то футболом или ещё хуже тактической схемой, просто язык не поворачивается. А если взглянуть на статистику матча , кстати и не только этого , можно предположить что Юве играл с командой как минимум равной по статусу и качеству состава игроков . Специя будучи командой из нижней части турнирной таблицы, имела превосходство по владению мячом, ударами в створ ворот превышающей Юве в два раза. Просто квалификация игроков Специи в разы уступает Старушки Сеньоры. Вот вам и весь гений Аллегри . Когда же я услышу это долгожданное , -
- " Аллегри был уволен с поста главного тренера Ювентуса " !?!
Capral
Capral
вчера в 22:13
Много лет симпатизирую Ювентусу!!! Всегда обожествлял- Зидана, Дель Пьеро, Недведа!!! Вот и сейчас, желаю Старой Синьоре- преодолеть все неприятности и вернуть себе Доброе Имя!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:02
А у Ювентуса был выбор?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:57
Матч прошёл без неожиданностей
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