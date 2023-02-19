«Ювентус» одолел «Специю»

«Специя» уступила «Ювентусу» в поединке 23-го тура Серии А (0:2).
Моизе Кин открыл счет на 32-й минуте. Удвоил преимущество команды на 66-й Анхель Ди Мария.
После матча «Специя» занимает 17-е место (19 пунктов), «Ювентус» идет на 7-й позиции (32 балла).
Прежде всего хочу поздравить всех болельщиков Юве с Победой ! Но то как добиваются эти победы и сама игра команды, это одно разочарование . Юве играет с заведомым аутсайдером, каким-то образом забивает во второй половине первого тайма и на этом начинается вообще непонятное, которое назвать каким-то футболом или ещё хуже тактической схемой, просто язык не поворачивается. А если взглянуть на статистику матча , кстати и не только этого , можно предположить что Юве играл с командой как минимум равной по статусу и качеству состава игроков . Специя будучи командой из нижней части турнирной таблицы, имела превосходство по владению мячом, ударами в створ ворот превышающей Юве в два раза. Просто квалификация игроков Специи в разы уступает Старушки Сеньоры. Вот вам и весь гений Аллегри . Когда же я услышу это долгожданное , -
- " Аллегри был уволен с поста главного тренера Ювентуса " !?!
Прежде всего хочу поздравить всех болельщиков Юве с Победой ! Но то как добиваются эти победы и сама игра команды, это одно разочарование . Юве играет с заведомым аутсайдером, каким-то образом забивает во второй половине первого тайма и на этом начинается вообще непонятное, которое назвать каким-то футболом или ещё хуже тактической схемой, просто язык не поворачивается. А если взглянуть на статистику матча , кстати и не только этого , можно предположить что Юве играл с командой как минимум равной по статусу и качеству состава игроков . Специя будучи командой из нижней части турнирной таблицы, имела превосходство по владению мячом, ударами в створ ворот превышающей Юве в два раза. Просто квалификация игроков Специи в разы уступает Старушки Сеньоры. Вот вам и весь гений Аллегри . Когда же я услышу это долгожданное , -
- " Аллегри был уволен с поста главного тренера Ювентуса " !?!