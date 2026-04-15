РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на матчах РПЛ и Кубка России

Российский футбольный союз совместно с движением «Бессмертный полк России» проведёт мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6–7 мая, а также 10–11 мая перед играми РПЛ, Первой и Второй лиг. Мероприятие пройдёт в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».
Перед началом встреч игроки, тренеры, административные штабы команд и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Если у участника матча нет такого родственника, он пронесёт портрет ветерана из региона, который представляет клуб. К акции смогут присоединиться и болельщики, придя на стадион с портретами своих героев.
Впервые «Бессмертный полк» прошёл на спортивных соревнованиях в 2025 году в рамках программы РФС. Тогда акция охватила более 70 футбольных матчей, объединила свыше 5000 игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий, а с трибун её поддержали более 300 тысяч болельщиков.