РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на матчах РПЛ и Кубка России

1776253200

сегодня, 14:40

Российский футбольный союз совместно с движением «Бессмертный полк России» проведёт мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6–7 мая, а также 10–11 мая перед играми РПЛ , Первой и Второй лиг. Мероприятие пройдёт в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Перед началом встреч игроки, тренеры, административные штабы команд и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Если у участника матча нет такого родственника, он пронесёт портрет ветерана из региона, который представляет клуб. К акции смогут присоединиться и болельщики, придя на стадион с портретами своих героев.