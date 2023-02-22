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Фердинанд о победе «Реала»: «Была показана отчетливая разница в классе»

сегодня, 15:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5).

Была показана отчетливая разница в классе. С одной стороны была команда, у которой спад, а другой коллектив произвел такое впечатление, будто они все еще идут вперед и совершенствуются. Ты смотришь на прошлогодний состав «Реала» и понимаешь, что он стал еще на год старше – Бензема, Кроос, Модрич, от них ушел Каземиро.

Сейчас такие игроки, как Винисиус, Родриго, Камавинга, выглядят как исполнители, которые соответствуют уровню Лиги чемпионов. С течением времени они развивались. Это добавило терпения команде, которая продолжает побеждать. Нужно отдать должное людям, которые управляют всем этим.

«Ливерпуль» – это команда, которой весь сезон не хватало уверенности. В последних двух матчах они добились хороших результатов, но в защите видна уязвимость, и на первый план выходит неуверенность, которая накопилась.

Трудно обрести уверенность мгновенно. Для этого нужно пять, шесть, семь, восемь поединков.

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Все комментарии
87dhubr52abh
87dhubr52abh
сегодня в 16:06
Да, уж, сейчас Ливерпуль может пинать каждый.
В Ливерпуле сейчас кризис как с составом, так и с тренерской мыслей. Попадание в еврокубки уже будет успехом, даже в ЛЕ.
Клоппу надо либо в отставку подавать, либо встряхнуть состав с привлечением игроков из молодёжки. Одним словом искать, хоть что то, что поможет выйти из кризиса.
На следующий же год надо менять состав как минимум на половину. Возможно, что будет лучше постится с несколькими лидерами, а то дальше будет ещё хуже.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 15:35
Мда, ни прибавить, ни убавить...
Сейчас фаны Ливера налетят на Рио, скажут, что-то типа: А место Юнайтед еще очевиднее, это ЛЕ гы-гы. Да, в этом сезоне место Юнайтед в Лиге Европы, но есть одно разительное отличие у этих команд. В конкретно этом сезоне МЮ, как это ни парадоксально, может выиграть 4 трофея, а Ливер, ну с очень большой натяжкой, только 1, это АПЛ. Да, я понимаю что это практически невозможно, но такая вероятность математически имеется. И про 4 трофея Юнайтед тоже только математически есть шансы, но вот то, что в следующем сезоне Юнайтед будет в ЛЧ, а Ливер нет, в этом я верен на 99%. И вот в следующем сезоне посмотрим, сможет ли Ливер так же достойно пройти путь очищения и становления заново, как это сделал Юнайтед в этом сезоне.
Как по мне, для этого Ливеру надо сделать одну вещь, которую сделал Юнайтед, как бы тяжело это ни было...
протон
протон
сегодня в 15:32
Опыта и у Ливерпуля достаточно, всё-таки за последние пять лет они трижды играли в финале. Просто сказался класс игроков.
Гость
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