Фердинанд о победе «Реала»: «Была показана отчетливая разница в классе»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» оценил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5).

Была показана отчетливая разница в классе. С одной стороны была команда, у которой спад, а другой коллектив произвел такое впечатление, будто они все еще идут вперед и совершенствуются. Ты смотришь на прошлогодний состав «Реала» и понимаешь, что он стал еще на год старше – Бензема, Кроос, Модрич, от них ушел Каземиро.

Сейчас такие игроки, как Винисиус, Родриго, Камавинга, выглядят как исполнители, которые соответствуют уровню Лиги чемпионов. С течением времени они развивались. Это добавило терпения команде, которая продолжает побеждать. Нужно отдать должное людям, которые управляют всем этим.

«Ливерпуль» – это команда, которой весь сезон не хватало уверенности. В последних двух матчах они добились хороших результатов, но в защите видна уязвимость, и на первый план выходит неуверенность, которая накопилась.

Трудно обрести уверенность мгновенно. Для этого нужно пять, шесть, семь, восемь поединков.