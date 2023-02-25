«Арсенал» одолел «Лестер» и упрочил лидерство в Премьер-Лиге

«Лестер» уступил «Арсеналу» в матче 25-го тура АПЛ (0:1).
Победный мяч на 46-й минуте забил Габриэл Мартинелли.
«Канониры» лидируют в чемпионате (57 очков), «лисы» занимают 14-ю строчку (24 балла).
|Лестер Сити0 : 1Арсенал
|Матч завершен
«Лестер» уступил «Арсеналу» в матче 25-го тура АПЛ (0:1).
Победный мяч на 46-й минуте забил Габриэл Мартинелли.
«Канониры» лидируют в чемпионате (57 очков), «лисы» занимают 14-ю строчку (24 балла).
Не хочу причитать и "колдовать" против "канониров", но чемпионом Англии должен стать клуб, имеющий хоть какой то системный футбол. У Арсенала этого и близко нет. Лидер Премьер Лиги, по меркам АПЛ, играл на тройку..., на фоне никакущего Лестера, который даже навес в штрафную был сделать не в состоянии...
Неинтересно за всем этим было наблюдать.
Не хочу причитать и "колдовать" против "канониров", но чемпионом Англии должен стать клуб, имеющий хоть какой то системный футбол. У Арсенала этого и близко нет. Лидер Премьер Лиги, по меркам АПЛ, играл на тройку..., на фоне никакущего Лестера, который даже навес в штрафную был сделать не в состоянии...
Неинтересно за всем этим было наблюдать.
Да, Лестер и сам не играл, и нам не давал, обороняясь практически всю игру, но все же смогли забить и довести игру до нужного результата и это радует.
Да, Арсеналу нужно прибавлять в реализации, т.к контроль на уровне, а ударов в створ практически нет, и нет инстинкта убийцы, ведем игру, но реализуем совсем мало из того что создаем. Забиваем и все, думаем что игра сделана, но нужно добивать забивая еще и еще! Иначе можно и "дурочка" пропустить и потерять важные очки...!
Да, Лестер и сам не играл, и нам не давал, обороняясь практически всю игру, но все же смогли забить и довести игру до нужного результата и это радует.
Да, Арсеналу нужно прибавлять в реализации, т.к контроль на уровне, а ударов в створ практически нет, и нет инстинкта убийцы, ведем игру, но реализуем совсем мало из того что создаем. Забиваем и все, думаем что игра сделана, но нужно добивать забивая еще и еще! Иначе можно и "дурочка" пропустить и потерять важные очки...!