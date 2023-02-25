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«Арсенал» одолел «Лестер» и упрочил лидерство в Премьер-Лиге

25 февраля 2023, 19:57
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Лестер» уступил «Арсеналу» в матче 25-го тура АПЛ (0:1).

Победный мяч на 46-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

«Канониры» лидируют в чемпионате (57 очков), «лисы» занимают 14-ю строчку (24 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Арсенал»
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Все комментарии
112910415
112910415
26 февраля в 04:56
каждый шаг вперёд - как против ветра !
goalaktika
goalaktika
25 февраля в 21:35
После Венгера, пушкари впервые имеют шанс стать чемпионом АПЛ. Я только за, если ученик лысого сумеет стать победителем, без космических вложений
lotsman
lotsman
25 февраля в 21:33
Одолели, но с трудом. Игра Арсенала не впечатлила.
Колобокforever
Колобокforever
25 февраля в 21:32
Как быстро Лестер развалился ....
Хорошая команда была !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 февраля в 21:28, ред.
)) Займись..., а заодно и формулировку Артете подкинь... по легитимности скромной блокировки кипера руками во вратарской, - рано или поздно должно проканать..., надо верить !)
aNOOBis
aNOOBis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 февраля в 21:23
Надо эти ценные мысли писать непосредственно Артете...на почтамт до востребования ;-)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ aNOOBis (раскрыть)
25 февраля в 21:21, ред.
))) Торговать фейсом и конечностями, чем занимается Арсенал за неимением иного, не надо..., надо в центре *опой двигать, играть точно в пас, прессинговать и главное - выбирать позицию, чего ваши хавы не делали, не делают и вряд ли в обозримом будущем будут делать... Ну а по поводу въедут в ноги и пошло/поехало..., ну так чувак (!) это и происходит с Арсеналом, когда он пропускает.)
Владимир Анохин
Владимир Анохин
25 февраля в 21:18, ред.
вопрос модератору
Как долго cska 1948 будет находиться в бане?
aNOOBis
aNOOBis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 февраля в 21:01
Пока будешь думать и торговать лицом, тебе влетят в ноги, нарушения арбитры не увидят, соперник убежит в контру и получишь голешник, а эксперты вроде ПЕТЛЯ будут рассуждать: "какая слабая у Арсенала линия обороны" и кого ещё надо обязательно купить
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 февраля в 20:53
Я не могу соперничать с тобой в познаниях европейских чемпионатов. Я ими не интересуюсь. В этом плане, ты безусловно больше знаешь и понимаешь, чем я. И по схеме игры команд и по содержанию, ты, конечно знаток, надо признать! Я просто сужу по отдельным тренерам из той практики, из тех знаний, которые были у меня раньше, а именно- я помню Клоппа, Тухеля и конечно Гварда. Всех, этих, безусловно незаурядных тренеров, я помню по их работе в Германии.
aNOOBis
aNOOBis ответ протон (раскрыть)
25 февраля в 20:51
Это как в фигурном катании в итоге, все правила по боку чисто на субъективных ощущениях судей ВСЁ строится
aNOOBis
aNOOBis
25 февраля в 20:49
Короче, 3 мяча забили, 1 засчитали.
Хорошо, что его хватило.
Никто меня не переубедит, что такой контакт игрока атакующей команда с вратарём при подаче углового обычно считается в пределах правил в Англии, но Поусон сегодня был настроен игриво и решил усложнить задачу фавориту.
Справились.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 февраля в 20:44
МС? Ну, возможно по деньгам самый "достойный". Я видел несколько игр МС. Конечно, этого недостаточно для полного представления о команде, но определенные выводы сделать можно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
25 февраля в 20:35, ред.
Тут не в яркости или блеклости Арсенала дело. Посмотрите на сам футбол в их исполнении: игроки пз, принимая мяч, ведут себя так, словно хотят как можно побыстрее с ним расстаться..., нежели подумать, оценить ситуацию, протащить снаряд и искать наилучшие варианты развития атаки. Обратите внимание - фланговые нападающие Арсенала, равно как и все игроки из Лондона, волею случая оказавшиеся в атаке (за исключением Сака), принимают практически всегда мяч спиной. Мне ли вам объяснять, о чём это говорит ?!

По поводу кто достоин взять АПЛ...
МС естественно и..., на удивление, ненавистный мне ЭТХ со своими "дьяволами".
Неприязнь к ТХ прошу не смешивать с клубом.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 февраля в 20:30
А ты считаешь, в кажой игре можно показывать супер-футбол? Существует понятие спад. Да, не самый яркий матч выдал Арсенал, но когда я вспонию, как Лейпциг возил Гварда лицом об газон, у меня тоже закрадываются сомнения. Это я уже не говорю про нашего любимого Клоппа... Я не большой специалист по АПЛ. Возможно, Арсенал не самый достойный претендент на чемпионство, но кто, сейчас в АПЛ достойный...???
A.S.A
A.S.A
25 февраля в 20:29, ред.
Ну что Пушкари, с очередной важной победой нас!

Да, Лестер и сам не играл, и нам не давал, обороняясь практически всю игру, но все же смогли забить и довести игру до нужного результата и это радует.

Да, Арсеналу нужно прибавлять в реализации, т.к контроль на уровне, а ударов в створ практически нет, и нет инстинкта убийцы, ведем игру, но реализуем совсем мало из того что создаем. Забиваем и все, думаем что игра сделана, но нужно добивать забивая еще и еще! Иначе можно и "дурочка" пропустить и потерять важные очки...!
протон
протон
25 февраля в 20:23
Как же надоели чудеса эквилибристики ВАР в матчах Арсенала. При голах соперника мы не будем смотреть или забудем (!) прочертить линию, а вот когда забивает сам Арсенал, то тут под микроскопом каждое касание. Смешно но даже при повторе ВАРа было видно что на заднем плане игрок Лестера двумя руками держит Салибу. Ну, тогда отменяйте гол и назначайте пенальти, Следом момент с Сака, где ВАР даже не почесался. Я не понимаю как эта британская магия вне хогвартса работает короче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 20:23
Игра отстой,Арсеналу с такой игрой в тройке бы удержаться !
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
25 февраля в 20:09
Натяжно, но победили...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 февраля в 20:07, ред.
Уровень футбола, конечно, ниже среднего.
Не хочу причитать и "колдовать" против "канониров", но чемпионом Англии должен стать клуб, имеющий хоть какой то системный футбол. У Арсенала этого и близко нет. Лидер Премьер Лиги, по меркам АПЛ, играл на тройку..., на фоне никакущего Лестера, который даже навес в штрафную был сделать не в состоянии...

Неинтересно за всем этим было наблюдать.
Capral
Capral
25 февраля в 20:06
Болельщиков Арсенала с победой!!! С каждой победой- ближе к чемпионству!!!
Тристан
Тристан ответ ДАША Д (раскрыть)
25 февраля в 20:05
В отдельно взятом матче Арсенал бой даст, а на длинной дистанции безусловный фаворит МС, с этим никто не спорит. Хотя в данный момент самую сильную игру демонстрирует МЮ. Надеюсь канониры пройдут ближайший отрезок с минимальными потерями перед очной встречей с МС, к которой и Жесус будет готов.
Master Shake
Master Shake
25 февраля в 20:03
ваще не напрягаясь, движемся к логичному чемпионству!
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 20:01
Вряд ли они справятся с Манчестер Сити, будут скорее всего вторыми.
Гость
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