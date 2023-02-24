«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 Лиги Европы

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сегодня, 00:56

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

Гости вышли вперёд на 18-й минуте, отличился Роберт Левандовски с пенальти. Манкунианцы отыгрались на 47-й усилиями Фреда. Победу хозяевам принёс Антони на 73-й.

«Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей одержал победу со счётом 4:3 и вышел в 1/8 финала турнира.