«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).
Гости вышли вперёд на 18-й минуте, отличился Роберт Левандовски с пенальти. Манкунианцы отыгрались на 47-й усилиями Фреда. Победу хозяевам принёс Антони на 73-й.
«Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей одержал победу со счётом 4:3 и вышел в 1/8 финала турнира.
Вылет каталонцев вообще не расстроил. Нужно реально смотреть на вещи, Барселона не вывозит 3 турнира, просто физически не потянут. Да и Хави в еврокубках просто нулевой.. по моему у него только одна победа, печальная статистика. В следующем сезоне могут уже не простить.
Без Дембеле, Педри и Гави было некому создавать моменты у чужих ворот, на данный момент, это самые креативные игроки наряду с Левой. Один поляк в поле не воин.
За Тен Хаага можно порадоваться) медленно, но верно идет к цели. Мю уже в этом сезоне может вернуться в лч! Плюс они показывают солидный футбол, команда после чм очень преобразилась, особенно Рэш. Избавились от проблемы в лице Роналду и скандалы сразу же прекратились, футболисты походу работают в спокойном режиме и это сильно помогло клубу. Желаю им удачи
Вылет каталонцев вообще не расстроил. Нужно реально смотреть на вещи, Барселона не вывозит 3 турнира, просто физически не потянут. Да и Хави в еврокубках просто нулевой.. по моему у него только одна победа, печальная статистика. В следующем сезоне могут уже не простить.
Без Дембеле, Педри и Гави было некому создавать моменты у чужих ворот, на данный момент, это самые креативные игроки наряду с Левой. Один поляк в поле не воин.
За Тен Хаага можно порадоваться) медленно, но верно идет к цели. Мю уже в этом сезоне может вернуться в лч! Плюс они показывают солидный футбол, команда после чм очень преобразилась, особенно Рэш. Избавились от проблемы в лице Роналду и скандалы сразу же прекратились, футболисты походу работают в спокойном режиме и это сильно помогло клубу. Желаю им удачи
Остальные..., остальные показали свой настоящий уровень, - уровень команды 1/16 Лиги Европы.
Манчестер... Ну там ЭТХ всё сделал безошибочно, с чем его и поздравляю.
Заслуженная победа МЮ.
Остальные..., остальные показали свой настоящий уровень, - уровень команды 1/16 Лиги Европы.
Манчестер... Ну там ЭТХ всё сделал безошибочно, с чем его и поздравляю.
Заслуженная победа МЮ.