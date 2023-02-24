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«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 Лиги Европы

сегодня, 00:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

Гости вышли вперёд на 18-й минуте, отличился Роберт Левандовски с пенальти. Манкунианцы отыгрались на 47-й усилиями Фреда. Победу хозяевам принёс Антони на 73-й.

«Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей одержал победу со счётом 4:3 и вышел в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:33
Уж кому кому, но не болельщикам Мю жаловаться на судей))
salleeh
salleeh
сегодня в 01:32
Сегодня Левандовский побьёт своего агента, жену и Хави…))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:31
И победы приносил Месси, Хави ведь оруженосец великого, которого нет теперь в Барсе!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:26
Сегодня играли 12 на 12, Судьи зп Барсу Фанаты за МЮ, в прошлом матче красную не дали в этом матче, весёлый пеналь, пируэт докрутил, круче только маэтро Стерлинг об Газон, классика!!! Благо победили!!! У президента Барсы кончелись рычаги?!))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:21
У Хави над МЮ две победы в финале ЛЧ!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:18
С заслуженной Победой Манчестер Юнайтед !
Agamaga........
Agamaga........ ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 01:18
Немного не хватило сегодня Барселоне. Без Гави, Педри, Дембеле очень тяжело команде. Мог ведь Кунде сравнять, были моменты, могли их реализовать и пройти дальше.
Игра смотрелась как качели, МЮ выжал максимум из себя.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:15
Фред сегодня просто красавец!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 01:14
Команда все ещё строится.
В этом случае необходимо терпение) очень важно, чтобы в этом сезоне команда победила в национальном чемпионате.. чтобы молодые игроки почувствовали уверенность, в таком случае у них уже будет опыт. Нельзя упускать ла лигу)
Суперкубок Испании взяли, за это молодцы, но теперь нужен более солидный турнир)
протон
протон
сегодня в 01:13
МЮ с победой, хороший второй тайм провели и перевернули игру, Фред шикарно отыграл!
У МЮ даже при Фергюсоне были проблемы с топ клубами Испании , поэтому Тен Хагу надо отдать должное , так перевернуть игру за 15 минут перерыва между таймами - это чисто тренерская работа . Если так и пойдет дальше , то Тен Хаг вполне ожидаемо может закрепить за собой звание нового лысого шарлотана Европы , потому что у настоящего в последнее время дела идут так себе )

Сегодня МЮ выдали просто потрясающий 2 тайм, высокий прессинг, атака за атакой, просто задавили Барселону! Вот именно такой и должна быть игра у манков, каждый такой матч должен придавать уверенности в своих силах и при хорошей трансферном компании, в следующем году МЮ могут ставить самые высокие цели!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:13
Тен Хаг сегодня!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:11
У каждого свои приоритеты!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:10, ред.
Когда ушёл Месси - Барсе как голову отрезали... Хе... Ноги бегают, но не знают что с мячом делать.. Видимости поля - ноль... Игры в одно касание - ноль... Один Педри что-то может... Его нет - и Барса ни о чем.. МЮ был хорош во втором тайме... Команда преобразилась после ухода балласта... Барса к великим сражениям не готова...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 01:09
Лежать на диване сил должно хватить у вас)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09
К Хави претензий нет: у Гави перебор жёлтых; у Педри и Дембеле травмы.
Остальные..., остальные показали свой настоящий уровень, - уровень команды 1/16 Лиги Европы.

Манчестер... Ну там ЭТХ всё сделал безошибочно, с чем его и поздравляю.
Заслуженная победа МЮ.
eleven LC
eleven LC ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:08
Я думаю приход ДенХага и именно Каземиро изменил МЮ к лучшему
Они возьмут титулы в этом сезоне!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:06
Я про это, а как Каземиро, в опорке играет, до этого никто так не играл, вот и скажи пришёл доигрывать
амурец
амурец
сегодня в 01:06, ред.
МЮ победил заслуженно, а Барселона все отыгралась, потому что в таких матчах надо играть а не надеятся на пенальти
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:06
Время сейчас непростое
Выходной,вкусный ужин и вылет Барселоны
Ну неплохо ведь?!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:06, ред.
Очередная трусливая игра от Хави: первый тайм выиграли, а дальше пытались удержать счет - за что и поплатились. МЮ заслуженно пошли дальше.
Не хватает Барсе лидера: команда больше молодая, а Левандовски и Бускетс на лидеров не тянут.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
Поздравляю болельщиков МЮ с волевой победой и желаю этой команде удачи)
Вылет каталонцев вообще не расстроил. Нужно реально смотреть на вещи, Барселона не вывозит 3 турнира, просто физически не потянут. Да и Хави в еврокубках просто нулевой.. по моему у него только одна победа, печальная статистика. В следующем сезоне могут уже не простить.
Без Дембеле, Педри и Гави было некому создавать моменты у чужих ворот, на данный момент, это самые креативные игроки наряду с Левой. Один поляк в поле не воин.
За Тен Хаага можно порадоваться) медленно, но верно идет к цели. Мю уже в этом сезоне может вернуться в лч! Плюс они показывают солидный футбол, команда после чм очень преобразилась, особенно Рэш. Избавились от проблемы в лице Роналду и скандалы сразу же прекратились, футболисты походу работают в спокойном режиме и это сильно помогло клубу. Желаю им удачи
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:05
Матч выдался шикарный, как будто финал посмотрел. Но возникает вопрос хватит ли у нас сил на Ньюкасл, слишком уж энергозатратная игра получилась. Фрэд проделал огромный объем работы, как будто за троих отпахал, ну а Антони своим выходом просто перевернул игру с ног на голову и добыл нам победу. Браво 👏
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:05
Вылетели и это к лучшему. Сосредоточатся на внутренних турнирах. Нельзя чемпионство упускать!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:05
Вот это МЮ разошелся,так и Арсенал догонят,и первое место отоэмут!!!
eleven LC
eleven LC ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:04
Варан на 94-й минуте выбил мяч из пустых ворот
shur
shur
сегодня в 01:04
...на нервах , но День Советской Армии не прошёл в пустую,
всех дьяволят с победой над бандерлогами!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:04
Какие маленькие у вас радости.
Elliada
Elliada
сегодня в 01:03
Если Барселона решила строить новую команду, изгнав Месси, тогда зачем нужен старый и бесполезный поляк? Пенальти бить?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:03
Очень два хороших матча провел мю.
Свою роль сыграли трансферы двух победителей всего на свете - Каземиро и Варана.
Особенно Каземиро, он точно знает как хрустеть костяшками игроков Барсы
Ice van Reed
Ice van Reed ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Благодаря игрока Реала, пусть и бывшим, но Базу они точно не утратили, видят Барсу, выносят!!!
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