Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Боруссия» Дортмунд минимально переиграла «Хоффенхайм» и лидирует в лиге

25 февраля 2023, 19:31
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Хоффенхайм» минимально уступил «Боруссии» Дортмунд в поединке 22-го тура Бундеслиги (0:1).

Гол забил Юлиан Брандт на 43-й минуте.

После матча «Боруссия» лидирует в чемпионате (46 баллов), «Хоффенхайм» идет 16-м месте (19 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт www.si.com
«Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» в Кубке Англии
Сегодня, 00:52
«Ювентус» одержал волевую победу над «Торино»
Сегодня, 00:43
«Рома» проиграла последней команде Серии А. Моуриньо был удалён
Вчера, 22:32
«Краснодар» обыграл ЦСКА, но не прошёл в полуфинал Кубка России
Вчера, 21:31
«Спартак» выиграл у «Локомотива» в Кубке России
27 февраля
«Урал» одолел «Ростов» в матче Кубка России
27 февраля
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 20:04
Удивляет не результат, удивляет счёт, слишком мало друг другу забили.
Loko57
Loko57
25 февраля в 19:55
Отличная новость. Очень хотелось бы видеть их чемпионами.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
25 февраля в 19:51
Это очень большой перегиб.
Сейчас я ничуть не сомневаюсь, что меня выдавливают из этого ресурса.
Предыдущая моя претензия по поводу "30 баллов за 30 слов в комментарии к ставке...) Я не стал ничего доказывать, но!!! Соккера СЧЁТИК указал цифру 30! А мне глаголят нет 30 слов?!
Давайте определимся?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 19:43
Преследователи ещё не сказали своё слово...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 