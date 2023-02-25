«Боруссия» Дортмунд минимально переиграла «Хоффенхайм» и лидирует в лиге

«Хоффенхайм» минимально уступил «Боруссии» Дортмунд в поединке 22-го тура Бундеслиги (0:1).
Гол забил Юлиан Брандт на 43-й минуте.
После матча «Боруссия» лидирует в чемпионате (46 баллов), «Хоффенхайм» идет 16-м месте (19 очков).
|Хоффенхайм0 : 1Боруссия
|Матч завершен
«Хоффенхайм» минимально уступил «Боруссии» Дортмунд в поединке 22-го тура Бундеслиги (0:1).
Гол забил Юлиан Брандт на 43-й минуте.
После матча «Боруссия» лидирует в чемпионате (46 баллов), «Хоффенхайм» идет 16-м месте (19 очков).
Сейчас я ничуть не сомневаюсь, что меня выдавливают из этого ресурса.
Предыдущая моя претензия по поводу "30 баллов за 30 слов в комментарии к ставке...) Я не стал ничего доказывать, но!!! Соккера СЧЁТИК указал цифру 30! А мне глаголят нет 30 слов?!
Давайте определимся?
Сейчас я ничуть не сомневаюсь, что меня выдавливают из этого ресурса.
Предыдущая моя претензия по поводу "30 баллов за 30 слов в комментарии к ставке...) Я не стал ничего доказывать, но!!! Соккера СЧЁТИК указал цифру 30! А мне глаголят нет 30 слов?!
Давайте определимся?