«Бетис» победил «Эльче» в матче с тремя пенальти и тремя удалениями

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сегодня, 01:22

«Эльче» уступил «Бетису» в матче 23-го тура Ла Лиги (2:3).

Хозяев вперёд на 7-й минуте с пенальти вывел Фидель. Лукас Бойе на 9-й удвоил преимущество команды. На 65-й гости также отличились с одиннадцатиметрового, который реализовал Борха Иглесиас. Хуан Миранда на 68-й сравнял счёт. Иглесиас на 88-й пенальти не забил. Победу «зелёно-белым» на 90+5-й принёс Жозе Виллиан, отличившись с «точки». У «Эльче» три игрока получили красные карточки — Лисандро Магальян на 57-й минуте, Папе Диоп на 59-й и Энцо Роко на 90+4-й.

«Эльче» занимает 20-е место в чемпионате Испании с 9 очками. «Бетис» идёт на 5-й позиции, в активе клуба 40 баллов.