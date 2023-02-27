Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Локомотив»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, сколько зрителей ожидается на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом».
Встреча пройдёт сегодня, 27 февраля. После первой игры «красно-белые» ведут со счётом 1:0.
Ожидаем, что на трибунах соберётся 14-15 тысяч зрителей.
Потому как...если не ошибаюсь...а я не ошибаюсь...Спартак 10-й сезон в Кубке не проигрывает в домашних стенах....
С 2014-го....с Тосно...
Потому как...если не ошибаюсь...а я не ошибаюсь...Спартак 10-й сезон в Кубке не проигрывает в домашних стенах....
С 2014-го....с Тосно...