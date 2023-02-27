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Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Локомотив»

27 февраля 2023, 11:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, сколько зрителей ожидается на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом».

Встреча пройдёт сегодня, 27 февраля. После первой игры «красно-белые» ведут со счётом 1:0.

Ожидаем, что на трибунах соберётся 14-15 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 февраля в 19:08
Спартак скорей всего победит....я так думаю...
Потому как...если не ошибаюсь...а я не ошибаюсь...Спартак 10-й сезон в Кубке не проигрывает в домашних стенах....
С 2014-го....с Тосно...
lotsman
lotsman
27 февраля в 14:22
Спартак дома выиграет крупнее, чем в гостях, на радость своим болельщикам.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
27 февраля в 14:20
Из фан ид придут только отчаянные
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 13:28
Потеплело,в сравнении с первым матчем,поэтому и должно быть побольше,чем тогдашние 13 тысяч.
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 12:59
Ну и этого может быть достаточно ✋️ , а в итоге только время покажет.
shlomo
shlomo
27 февраля в 12:25
Посмотрим на трибуны и все станет ясно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 февраля в 12:08
В Черкизове также было примерно. Я думал здесь больше будет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 12:04
Позднее начало матча, назад долго добираться...
нечитайло
нечитайло
27 февраля в 12:04
Ожидает Ся одно, а сколько будет реально?
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