Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Локомотив»

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27 февраля 2023, 11:59

Руководитель пресс-службы «Спартака» сообщил о том, сколько зрителей ожидается на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом».

Встреча пройдёт сегодня, 27 февраля. После первой игры «красно-белые» ведут со счётом 1:0.