Болельщики «Челси» желали смерти Поттеру и его детям

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сегодня, 08:49

Болельщики «Челси» недовольны результатами команды под руководством .

47-летний специалист сообщил, что фанаты желали ему и его детям смерти. Поттер получил множество электронных писем такого характера.

Тренер «Челси» заявил, что ему и его семье приходится тяжело в период, когда он руководит лондонским клубом.