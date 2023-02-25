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Болельщики «Челси» желали смерти Поттеру и его детям

сегодня, 08:49

Болельщики «Челси» недовольны результатами команды под руководством Грэма Поттера.

47-летний специалист сообщил, что фанаты желали ему и его детям смерти. Поттер получил множество электронных писем такого характера.

Тренер «Челси» заявил, что ему и его семье приходится тяжело в период, когда он руководит лондонским клубом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:36
это только игра людей мячиком ...
протон
протон
сегодня в 13:20
Зачем детям и семье угрожать , да и вообще человеку зачем угрожать, он всего лишь тренер. Ужасно.
Психически нездоровые люди. Одни актёров сталкерят, другие тренерам и футболистам пишут. Это реакция больных людей на то, что в телевизоре
Romeo 777
Romeo 777 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:28
Какой уйти? Какая отставка? 😁 Человек за 15 матчей выиграл лишь 2 игры, и он на конференциях зачастую светится от радости, когда игра заканчивается ничейным результатом…он за пол года так и не понял где находится и что от него требуется. Сам он не уйдёт конечно же.

P.S. а так, «болельщики» этими словами и пожеланиями борщат конечно. Но они похоже хоть как то пытаются достучаться до него.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:22
В Англии больше всего болельщиков нуждающихся в психиатрической помощи....
lotsman
lotsman
сегодня в 10:53
Раз такое дело, надо просто уйти из клуба. Фанаты, они не предсказуемы.
FenixSL
FenixSL ответ n4jt66ad33eg (раскрыть)
сегодня в 10:53
считаешь что в какой то стране Мира нет таких людей?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:53
Вот твари...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:43
Надо просто уходить. В 47 лет найти клуб не проблема.
n4jt66ad33eg
n4jt66ad33eg
сегодня в 10:32
Это всё, что нужно знать о нагличанах
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:46
Это за гранью - угрожать смертью неважно каким способом , тем более упоминая детей!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:29
Если человек говорит: Что б ты сдох, то это не значит, что он делает смерти. Это значит, что ты сделал что-то неправильно.
Гость
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