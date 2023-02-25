Болельщики «Челси» желали смерти Поттеру и его детям

Болельщики «Челси» недовольны результатами команды под руководством Грэма Поттера.
47-летний специалист сообщил, что фанаты желали ему и его детям смерти. Поттер получил множество электронных писем такого характера.
Тренер «Челси» заявил, что ему и его семье приходится тяжело в период, когда он руководит лондонским клубом.
P.S. а так, «болельщики» этими словами и пожеланиями борщат конечно. Но они похоже хоть как то пытаются достучаться до него.
P.S. а так, «болельщики» этими словами и пожеланиями борщат конечно. Но они похоже хоть как то пытаются достучаться до него.