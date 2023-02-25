Болельщики «Волги» бросили банан в Вендела

Неприятный инцидент произошёл после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Волгой» и «Зенитом».
Болельщики команды из Ульяновска бросили банан в полузащитника питерского клуба Вендела, когда он уходил с поля на скамейку запасных.
Неприятный инцидент произошёл после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Волгой» и «Зенитом».
Болельщики команды из Ульяновска бросили банан в полузащитника питерского клуба Вендела, когда он уходил с поля на скамейку запасных.
Теперь ульяновскому зоопарку штраф платить придётся за незакрытую клетку в питомнике, опозорили сами себя.
Теперь ульяновскому зоопарку штраф платить придётся за незакрытую клетку в питомнике, опозорили сами себя.