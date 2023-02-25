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Болельщики «Волги» бросили банан в Вендела

25 февраля 2023, 16:47
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Неприятный инцидент произошёл после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Волгой» и «Зенитом».

Болельщики команды из Ульяновска бросили банан в полузащитника питерского клуба Вендела, когда он уходил с поля на скамейку запасных.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
25 февраля в 23:46
«Полный . 41 расиста найти и строго наказать!» Губерниев о броске банана в Вендела
phantom-k
phantom-k
25 февраля в 22:18
Банан головного мозга… неужели подобные личности не понимают, что вот этим нафиг не нужным жестом дали дубину в руки рьяных защитников фануйди???
minai
minai
25 февраля в 20:16
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    25 февраля в 19:21
    Меня забанят,если напишу куда банан воткнуть этому недочеловеку
    agent Smith
    agent Smith
    25 февраля в 18:50, ред.
    Дураки везде встречаются.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    25 февраля в 18:27
    Что можно с деревенщины взять?
    adekvat
    adekvat ответ Брулин (раскрыть)
    25 февраля в 17:54
    Найти героя и отправить, проявлять свой героизм в СВО.
    112910415
    112910415
    25 февраля в 17:50
    найти и обезвредить
    2fpjb2fsqjsa
    2fpjb2fsqjsa
    25 февраля в 17:39
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      25 февраля в 17:33, ред.
      Черданцев поостроумничал..."Снег,бананы..какое разнообразие осадков"
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      25 февраля в 17:33
      Обезьяна с трибун кинула банан... и кто её из зоопарка выпустил?
      Теперь ульяновскому зоопарку штраф платить придётся за незакрытую клетку в питомнике, опозорили сами себя.
      Варвар7
      Варвар7
      25 февраля в 17:24
      Наконец то в Ульяновске созрел новый урожай бананов...
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      25 февраля в 17:14
      Дикие люди, без мозгов
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      25 февраля в 16:55
      Сыграли на руку внешним оппонентам. Зря все это в такое время. Раскручивать будут теперь событие. Думать надо, что творят.
      Брулин
      Брулин
      25 февраля в 16:51
      клубу будет штраф за постронний предмет. А клуб пусть ищет расиста-метателя и он уже его оплачивает.
      Гость
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