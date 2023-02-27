Болельщики «Челси» создали петицию с просьбой уволить Поттера .

Болельщики «Челси» создали петицию, в которой просят руководство клуба уволить главного тренера .

Тодд Боэли, Бехдад Эгбали и акционеры, эта петиция адресована вам с просьбой уволить Грэма Поттера. На момент подачи этой петиции у него было 2 победы в 15 играх, он оставил фанатов истощёнными и опустошёнными, несмотря на то, что потратил сотни миллионов. У нас очень хороший состав, однако есть одна область, которую мы можем изменить, это тренер. Ради будущего футбольного клуба «Челси», пожалуйста, увольте Грэма Поттера.