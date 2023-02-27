Болельщики «Челси» создали петицию с просьбой уволить Поттера .

Болельщики «Челси» создали петицию, в которой просят руководство клуба уволить главного тренера Грэма Поттера.
Тодд Боэли, Бехдад Эгбали и акционеры, эта петиция адресована вам с просьбой уволить Грэма Поттера. На момент подачи этой петиции у него было 2 победы в 15 играх, он оставил фанатов истощёнными и опустошёнными, несмотря на то, что потратил сотни миллионов. У нас очень хороший состав, однако есть одна область, которую мы можем изменить, это тренер. Ради будущего футбольного клуба «Челси», пожалуйста, увольте Грэма Поттера.
Вчера «Челси» проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ (0:2). «Синие» занимают 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко.
И это уже не шутки ! Болельщики в АПЛ ,это мощная сила с которой нужно находить общий язык. Да и действительно, все факты и статистика выступлений Челси говорит о том, что для руководства клуба должны уже начаться какие-то
кардинальные действия.
Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 на все эти контракты и получать в итоге провал по всем фронтам , и находясь на десятой строчке турнирной таблицы - это можно назвать полным провалом такого проекта под названием Грэм Поттер. И тут уж было бы глупо со стороны руководства клуба не признать всё это.
Будем надеяться что силы Добра всё таки сделают своё дело и Грэм Поттер будет уволен.
И это уже не шутки ! Болельщики в АПЛ ,это мощная сила с которой нужно находить общий язык. Да и действительно, все факты и статистика выступлений Челси говорит о том, что для руководства клуба должны уже начаться какие-то
кардинальные действия.
Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 на все эти контракты и получать в итоге провал по всем фронтам , и находясь на десятой строчке турнирной таблицы - это можно назвать полным провалом такого проекта под названием Грэм Поттер. И тут уж было бы глупо со стороны руководства клуба не признать всё это.
Будем надеяться что силы Добра всё таки сделают своё дело и Грэм Поттер будет уволен.