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Болельщики «Челси» создали петицию с просьбой уволить Поттера

27 февраля 2023, 09:47

Болельщики «Челси» создали петицию, в которой просят руководство клуба уволить главного тренера Грэма Поттера.

Тодд Боэли, Бехдад Эгбали и акционеры, эта петиция адресована вам с просьбой уволить Грэма Поттера. На момент подачи этой петиции у него было 2 победы в 15 играх, он оставил фанатов истощёнными и опустошёнными, несмотря на то, что потратил сотни миллионов. У нас очень хороший состав, однако есть одна область, которую мы можем изменить, это тренер. Ради будущего футбольного клуба «Челси», пожалуйста, увольте Грэма Поттера.

Вчера «Челси» проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ (0:2). «Синие» занимают 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
27 февраля в 16:56
Не-ет,пусть живёт и мучается бестрофейностью,иначе над кем я буду потешаться???
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Варвар7 (раскрыть)
27 февраля в 15:03
)))
Варвар7
Варвар7 ответ Союзник противников (раскрыть)
27 февраля в 14:10
А вот Спартак за который болеют много миллионов человек у Вас уничтожить точно не получится! За тот век который он существует таких желающих было очень много - не вышло! Так, что Вашу злобу можете оставить при себе и упиваться ею!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Бубнин (раскрыть)
27 февраля в 13:46
)
Бубнин
Бубнин
27 февраля в 13:44
Пройдя весь Хогвартс и добравшись до финального босса, болельщики неожиданно попросили у него прикончить главного героя.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
27 февраля в 13:34
Где подписаться?
Stalker-ato
Stalker-ato
27 февраля в 13:25
Так а где подписать эту петицию? Я двумя руками за то,что бы поттера отправили в отставку.
112910415
112910415
27 февраля в 12:16
это событие было абсолютно неизбежно
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
27 февраля в 12:11
    Ironigor
    Ironigor
    27 февраля в 11:57, ред.
    Болельщики «Челси» создали петицию с просьбой уволить Поттера .

    И это уже не шутки ! Болельщики в АПЛ ,это мощная сила с которой нужно находить общий язык. Да и действительно, все факты и статистика выступлений Челси говорит о том, что для руководства клуба должны уже начаться какие-то
    кардинальные действия.

    Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 на все эти контракты и получать в итоге провал по всем фронтам , и находясь на десятой строчке турнирной таблицы - это можно назвать полным провалом такого проекта под названием Грэм Поттер. И тут уж было бы глупо со стороны руководства клуба не признать всё это.

    Будем надеяться что силы Добра всё таки сделают своё дело и Грэм Поттер будет уволен.
    Comentarios
    Comentarios
    27 февраля в 11:30
    Тут хоть Гаттузо назначай хуже не будет
    Варвар7
    Варвар7 ответ Союзник противников (раскрыть)
    27 февраля в 11:15
    Как то странно слышать подобные рассуждения от человека с ником Союзник противников.😉
    ДСА
    ДСА
    27 февраля в 11:11
    Челси не уровень Поттера. Ему надо что-то попроще.
    Comentarios
    Comentarios
    27 февраля в 11:05, ред.
    Притомил уже этот Поттер не волшебник а дементара
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
    27 февраля в 10:31
    Какое сострадание,если речь идёт об одном из конкурентов,слившим турнир? Только минимально,когда этот клуб играет против каких-нибудь "варваров с Востока",но даже у нас этот контингент мельчает,ибо НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ превалирует над НАЦИОНАЛЬНЫМ.
    В завершение предлагаю пункт "культурной программы"-песни барда Андрея Куряева "Наших бьют","Не живи с нелюбимой страной", "Не воюйте с русскими" и "Крысиная стая".
    shlomo
    shlomo
    27 февраля в 10:23
    Думаю, что еще как минимум пару матчей он будет рулить
    Варвар7
    Варвар7 ответ Союзник противников (раскрыть)
    27 февраля в 10:17
    На островах тоже найдутся - ведь на то, что сейчас происходит в Челси без "слёз" не взглянешь, неужели там не найдётся ни капли сострадания?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
    27 февраля в 09:58
    Те,которых ты отправляешь в категорию "не только",рады подобным успехам Поттера.Если,конечно,они живут на островах ,а не в сердобольной России.
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 09:56
    Мы,пишут,были и останемся потомственными оленеводами с далёкой Чукотки! Верните,пишут,нашего победоносного Верховного Каюра Рому Абрамоффича.
    Варвар7
    Варвар7
    27 февраля в 09:56
    Уверен под этой петицией если надо подпишутся болельщики не только Челси.
    Гость
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