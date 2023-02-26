Поттер, Пирло и Нагельсманн получали смертельные угрозы. Тренеров оскорбляли фанаты их клубов

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сегодня, 15:41

Темная сторона большого футбола.

Безнаказанность как провокация

Интернет, где в одном котле студенты и миллиардеры, профессора и грузчики, помогает понять, что особенных людей не существует. Также акцент смещен на не самых умных индивидов. Привлекают внимание, когда говорят глупости. Кто мудрее, тот или помалкивает, или шутит, не вызывая мощный негативный отклик.

Но не все адекватные, независимо от профессии и достатка. Также интернет помогает добраться до знаменитых людей. Хватает жутких историй преследований. Футболисты получают десятки тысяч самых разных сообщений. Поттер рассказал, что ему прислали много смертельных угроз, а его детям – пожеланий смерти.

Поттер думал, что переход в «Челси» приведет к победам. Трансферы, Лига чемпионов. Но получается скверно. Объективно плохой футбол и ужасные результаты. Инсайдеры, которым можно доверять – «The Athletic», передают атмосферу, царящую в «Челси». Нет хороших новостей для тренера Поттера.

Во-первых, его жалеют. Плохое отношение к начальнику и главному тренеру. Во-вторых, в добряке Грэме сомневаются. Тухель имел опыт работы в больших клубах, его подход отличался. В-третьих, футболисты, выигравшие ЛЧ , не согласились с Боэли, который затеял масштабную и хаотичную перестройку.

Набрали ребят, у которых мало опыта игры на самом высоком уровне – Фернандеса, Мудрика, Бадьяшиля и других. Понятно, что те, кто оказался на лавке, выражают недовольство, наблюдая за неоднозначной игрой новичков. Плохие результаты и завышенные требования привели к выплеску гнева.

Боэли мечтал о победах на всех фронтах, ведь в футболе не разбирается. И поскольку полиция не сможет наказать тысячи фанатов, которые унижали Поттера, максимум поймает парочку для показательной порки ремнем закона, то Грэму будут угрожать после каждой неудачи, особенно на фоне новостей о смене тренера.

Немцы запугали маму Нагельсманна

Не нравится, что угрозы тренерам становятся обыденными. Но о них не говорят достаточно часто, чтобы сформировать противовес в виде невероятно жесткой реакции, чтобы неповадно было. Среди фанатов больших клубов нет табу на подобные вещи. Понятно, что 99.9999% угроз являются пустыми. Треп в сети и канализация негативных эмоций футбольными фанатами. Но что делать с 0.00001%?

Когда колумбийскому футболисту Эскобару после автогола на чемпионате мира в США поступали угрозы расправы, то отмахивался от испуганных родных и друзей. Эскобар пошел в бар, а чуть позже его в автомобиле расстрелял охранник Муньос. Выпустил шесть пуль. По легенде каждый раз выкрикивал слово «гол», но это может быть выдумкой. А вот ужасная смерть 27-летнего футболиста – горький факт.

Убийце дали 43 года в тюрьме, а выпустили через 11 лет. С 2005 года Муньос на свободе. Также на свободе люди, которые после вылета «Баварии» от «Вильярреала» в Лиге чемпионов писали угрозы матери Нагельсманна. А сам Юлиан насчитал почти 450 сообщений о расправе. Наставник «Баварии» добавил, что некоторые неадекватные фанаты клуба угрожают ему смертью после каждого поражения.

Немец шутил, что когда играет с тремя в линию, то убийством угрожают чаще. Но его мама Берджи вряд ли готова до такого. Не разбирается в спорте и не интересуется работой сына. Но футбол давно больше, чем игра. В век, когда токсичность на вершине популярности, хотя странным образом оставила позади мизантропию, популярную лет десять назад, слишком много прав у тех, кто забывает об обязанностях.

Фанаты из Турина угрожали сыну Пирло

Пирло не очень сильный тренер. Но это не повод его запугивать. Как не повод присылать угрозы расправы его сыну Николо. Речь о подростке, который на тот момент учился в школе. Речь о стране, где мафия реально существует. Пирло не может знать, кто ему угрожает под ником «Котик78».

Возможно, ненормальный бандит поставил крупную сумму на «Ювентус» в споре с другим бандитом. Пытался угрозами «добиться» побед. Не стоит недооценивать влияние спорта на ментальное состояние людей, особенно не всегда здоровых психически. Угрожали не только названным тренерам.

Но что дает эта ненависть? Ничего, делает только хуже. Если бы Поттер получил поддержку трибун, то его шансы спастись поднялись. Судят по результату. Клопп прав, этот сезон «Ливерпуля» не будет в учебниках истории. Но фанаты «Челси» болеют за клуб крутых реваншистов.

Попытка найти одного крайнего огорчает. Травят тренера, но обошли Боэли и других боссов «Челси». Не забывайте, клуб купили в складчину. И когда увольняли Тухеля, то ни у кого не хватило ума отговорить самого публичного из новых владельцев. У Поттера не получается, но может получиться в будущем.

«Челси» точно не умер. А вот уважение к тем, кто угрожает детям и женщинам, должно умирать сразу. Угрозы мужчинам, то есть тренерам, ничем не лучше. Свобода слова важна, но у свободы есть граница, которая называется адекватностью. Угрожать футбольным людям – переход чужой границы.

Фанатам больших клубов давно пора взять за правило централизовано травить в сети людей, которые пишут в комментариях игрокам и тренерам смертельные угрозы. Разумеется, речь о троллинге и высмеивании, а не об ответных пожеланиях, но сработает только маргинализация подобных практик.