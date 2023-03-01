Модрич пожертвовал футболку с ЧМ-2022 пострадавшим от землетрясений .

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич передал свою футболку, в которой играл на ЧМ-2022, в посольство Турции в Загребе для помощи пострадавшим от землетрясений.
В ней он сыграл в первом матче мундиаля с Марокко. Посол Турции в Загребе Явуз Селим Киран ответил футболисту:
Спасибо, Модрич. Звёздный игрок «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич передал футболку, в которой он играл против Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре в наше посольство для пожертвований пострадавшим от землетрясения.
Вот и Модрич решил пиарастом стать, так сказать пропиариться на чужой беде.
Вот и Модрич решил пиарастом стать, так сказать пропиариться на чужой беде.
Жест очень крутой, но меня всегда такие вещи удивляли. Получаешь десятки миллионов в клубе, еще столько же, если не больше от рекламных контрактов, но деньги жертвовать нельзя. Надо продать на аукционе что-то из своих вещей. С другой стороны я их понимаю - денег может и не жалко, но и жалко тоже, а за футболку на аукционе без повода много не выручишь.
Жест очень крутой, но меня всегда такие вещи удивляли. Получаешь десятки миллионов в клубе, еще столько же, если не больше от рекламных контрактов, но деньги жертвовать нельзя. Надо продать на аукционе что-то из своих вещей. С другой стороны я их понимаю - денег может и не жалко, но и жалко тоже, а за футболку на аукционе без повода много не выручишь.
Если честно, то даже не знаю как к такому жесту Модрича относиться . Вот вроде бы и поступок можно считать очень достойный . Но и в тоже время у Луки
Модрича годовая зарплата восемь миллионов евро, еженедельно он получает без бонусов чистыми 180 000 евро . Неужели не лучше бы было пожертвовать хотя бы одну недельную зарплату, чем свою майку с чемпионата мира 2022 года. При всём уважении к Модричу , но он не Пеле и даже не Марадона. И его майка, это далеко не краеведческая ценность. Тем более ,что в этой майке он не стал Чемпионом мира ! Да и матч с Марокко небыл финальным матчем и никакой исторической важности этот матч не имеет.
Это моё субъективное мнение . Всем Добра !
Если честно, то даже не знаю как к такому жесту Модрича относиться . Вот вроде бы и поступок можно считать очень достойный . Но и в тоже время у Луки
Модрича годовая зарплата восемь миллионов евро, еженедельно он получает без бонусов чистыми 180 000 евро . Неужели не лучше бы было пожертвовать хотя бы одну недельную зарплату, чем свою майку с чемпионата мира 2022 года. При всём уважении к Модричу , но он не Пеле и даже не Марадона. И его майка, это далеко не краеведческая ценность. Тем более ,что в этой майке он не стал Чемпионом мира ! Да и матч с Марокко небыл финальным матчем и никакой исторической важности этот матч не имеет.
Это моё субъективное мнение . Всем Добра !