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Модрич пожертвовал футболку с ЧМ-2022 пострадавшим от землетрясений

вчера, 23:42

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич передал свою футболку, в которой играл на ЧМ-2022, в посольство Турции в Загребе для помощи пострадавшим от землетрясений.

В ней он сыграл в первом матче мундиаля с Марокко. Посол Турции в Загребе Явуз Селим Киран ответил футболисту:

Спасибо, Модрич. Звёздный игрок «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич передал футболку, в которой он играл против Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре в наше посольство для пожертвований пострадавшим от землетрясения.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:18
Ты им ещё носки, трусы и использованный... пожертвуй.
Вот и Модрич решил пиарастом стать, так сказать пропиариться на чужой беде.
протон
протон
сегодня в 02:13
По факту, деньги жертвует не Модрич, а тот меценат, который за пожертвование приятным бонусом получает футболку. Модрич только внимание привлекает. Что, конечно, тоже очень правильно и хорошо, но уже не так пафосно, как кликбейтный заголовок статьи.
Жест очень крутой, но меня всегда такие вещи удивляли. Получаешь десятки миллионов в клубе, еще столько же, если не больше от рекламных контрактов, но деньги жертвовать нельзя. Надо продать на аукционе что-то из своих вещей. С другой стороны я их понимаю - денег может и не жалко, но и жалко тоже, а за футболку на аукционе без повода много не выручишь.
naaurz9c948u
naaurz9c948u
сегодня в 00:08
Молодец главное поддержка в трудное время
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07, ред.
Модрич пожертвовал футболку с ЧМ-2022 пострадавшим от землетрясений .
Если честно, то даже не знаю как к такому жесту Модрича относиться . Вот вроде бы и поступок можно считать очень достойный . Но и в тоже время у Луки
Модрича годовая зарплата восемь миллионов евро, еженедельно он получает без бонусов чистыми 180 000 евро . Неужели не лучше бы было пожертвовать хотя бы одну недельную зарплату, чем свою майку с чемпионата мира 2022 года. При всём уважении к Модричу , но он не Пеле и даже не Марадона. И его майка, это далеко не краеведческая ценность. Тем более ,что в этой майке он не стал Чемпионом мира ! Да и матч с Марокко небыл финальным матчем и никакой исторической важности этот матч не имеет.
Это моё субъективное мнение . Всем Добра !
Гость
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