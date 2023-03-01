Модрич пожертвовал футболку с ЧМ-2022 пострадавшим от землетрясений .

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вчера, 23:42

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии передал свою футболку, в которой играл на ЧМ -2022, в посольство Турции в Загребе для помощи пострадавшим от землетрясений.

В ней он сыграл в первом матче мундиаля с Марокко. Посол Турции в Загребе Явуз Селим Киран ответил футболисту: