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Дембеле оказал помощь клубу, в котором тренировался с 7 лет

27 февраля 2023, 14:00

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поддержал свой бывший клуб.

Игрок сделал пожертвование «Эврё», который испытывает серьёзные финансовые трудности. В этой команде игрок начал тренироваться в возрасте 7 лет, оставаясь там до 2010 года. По информации журналиста Александра Самсона, сумма перевода составляет около 100 тысяч евро.

Это не первый раз, когда Дембеле помогает клубу или городу, ранее он в 2020 году оказывал поддержку медперсоналу и различным ассоциациям, которые боролись с коронавирусом, а также помогал благотворительным организациям, работающим в области продовольственной помощи нуждающимся людям.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:50, ред.
Вот такие поступки состоявшихся и состоятельных футболистов должны быть гораздо чаще. К сожалению, от них часто исходит только скандалы.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 15:27
Обычно о хорошем мало пишут, а он молодец.
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 15:06
Респект и Уважение тебе Усман , за такие поступки !
A.S.A
A.S.A
27 февраля в 14:14
Молодец, что тут еще сказать. Для него этоикапля в море, а для клуба спасательный круг, который может быть спасет ему жизнь
нечитайло
нечитайло
27 февраля в 14:09
Очень положительно относимся к таким идеям
Squirrel96
Squirrel96 ответ Ice van Reed (раскрыть)
27 февраля в 14:05
Спасибо, исправлено
vwpuv8ry7ftz
vwpuv8ry7ftz
27 февраля в 14:00
Значит Дембелёнок вовсе не безнадёжен
Гость
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