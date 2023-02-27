Дембеле оказал помощь клубу, в котором тренировался с 7 лет

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27 февраля 2023, 14:00

Нападающий «Барселоны» поддержал свой бывший клуб.

Игрок сделал пожертвование «Эврё», который испытывает серьёзные финансовые трудности. В этой команде игрок начал тренироваться в возрасте 7 лет, оставаясь там до 2010 года. По информации журналиста Александра Самсона, сумма перевода составляет около 100 тысяч евро.

Это не первый раз, когда Дембеле помогает клубу или городу, ранее он в 2020 году оказывал поддержку медперсоналу и различным ассоциациям, которые боролись с коронавирусом, а также помогал благотворительным организациям, работающим в области продовольственной помощи нуждающимся людям.