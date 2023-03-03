КДК РФС оштрафовал «Волгу» за брошенный фанатами банан в Вендела

«Волга» оштрафована по итогам матча Кубка России против «Зенита», в котором фанаты команды из Ульяновска бросили банан в полузащитника питерского клуба Вендела.
КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 000 рублей, а также наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно.
Учитывая что клуб не поддерживает, а осуждает одного отдельно взятого невидимку-бананомётчика.
Понятно если бы это повторялось бы неоднократно и можно было бы высказать претензии к клубу по поводу игнорирования порядка, но в разовой акции, при недоказанной клубной принадлежности нарушителя и вообще его адекватности - это перебор.
Мало ли кто в детстве без шапки ходил или с качелей падал, а теперь обзавёлся ФанАйди и ходит вредит клубам - и что ???
Клубы будут платить ?
Абсурд…
Учитывая что клуб не поддерживает, а осуждает одного отдельно взятого невидимку-бананомётчика.
Понятно если бы это повторялось бы неоднократно и можно было бы высказать претензии к клубу по поводу игнорирования порядка, но в разовой акции, при недоказанной клубной принадлежности нарушителя и вообще его адекватности - это перебор.
Мало ли кто в детстве без шапки ходил или с качелей падал, а теперь обзавёлся ФанАйди и ходит вредит клубам - и что ???
Клубы будут платить ?
Абсурд…