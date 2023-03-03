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КДК РФС оштрафовал «Волгу» за брошенный фанатами банан в Вендела

вчера, 15:01
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Волга» оштрафована по итогам матча Кубка России против «Зенита», в котором фанаты команды из Ульяновска бросили банан в полузащитника питерского клуба Вендела.

КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 000 рублей, а также наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно.

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Все комментарии
ЭтовамнеТаити
ЭтовамнеТаити
вчера в 23:40
ну банан и банан, что такого....
сами раздувают из мухи слона....
фрукт, который едят при потере большого количества калорий, для этого скорее всего и кинули. Лучше бы нашли этого фаната и отблагодарили за заботу.
ABir
ABir
вчера в 21:58
А за брошенный апельсин или яблоко сколько штраф будет?
112910415
112910415
вчера в 19:10
а метателя-то нашли ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07, ред.
Очень крупный штраф....
Учитывая что клуб не поддерживает, а осуждает одного отдельно взятого невидимку-бананомётчика.

Понятно если бы это повторялось бы неоднократно и можно было бы высказать претензии к клубу по поводу игнорирования порядка, но в разовой акции, при недоказанной клубной принадлежности нарушителя и вообще его адекватности - это перебор.

Мало ли кто в детстве без шапки ходил или с качелей падал, а теперь обзавёлся ФанАйди и ходит вредит клубам - и что ???
Клубы будут платить ?
Абсурд…
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Вот откуда он этот банан достал-найти и туда ему...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:48
Хорошо... наказали. ИНтересно, как впредь служба безопасности сможет контролировать такие эксцессы. Банан пронести на стадион - раз плюнуть. Или надеются на совесть зрителей ? Зря надеются.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:36
Ужасная кара.А виновного "не нашли" и затихли...Все довольнеы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
А РФС продолжает рубить бабки с воздуха и теперь ещё и с банана🍌 !) Не работа , а чистая халява !(((
Elliada
Elliada
вчера в 15:11
Не смогли найти бросавшего, решили наказать "Волгу".
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
Так дорого бананы не стоили не когда.
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