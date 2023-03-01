Один из лучших форвардов АПЛ признал вину в нарушениях регламента о ставках. Теперь ему грозит длительная дисквалификация

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сегодня, 11:19

Вспоминаем и другие подобные случаи

Айвен нарушил регламент более чем 250 раз за 4 года

В ноябре прошлого года Футбольная ассоциация Англии выдвинула нападающему «Брентфорда» обвинения в 232 нарушениях правил регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. Позднее, уже в декабре, ФА упрекнула игрока еще в 30 нарушениях и продлила срок ответа для футболиста. В этот период 26-летний англичанин выступал за «Ньюкасл», «Сканторп», «Уиган» и «Питерборо». Отмечается, что он не делал ставок против своих команд.

Тоуни признал себя виновным по многим из указанных обвинений, но оспаривает остальные. Ему грозит дисквалификация на несколько месяцев, которая может вступить в силу уже в текущем сезоне. Сообщается, что и игрок, и клуб, готовы смириться с таким наказанием, поскольку часть срока дисквалификации, скорее всего, придется на летнее межсезонье.

Сам Тоуни заявил, что поспособствует руководящему органу в расследовании и всегда открыт для них. «Брентфорд», в свою очередь, выдал дежурное заявление о том, что они в курсе рассматриваемых нарушений, но ничего комментировать не будут вплоть до завершения процесса.

В то же время, отсутствие столь важного нападающего серьезно скажется на выступлениях его команды в оставшейся части сезона. В текущей кампании Айвен отличился 14 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. «Брентфорд» находится на 9-м месте в таблице Премьер-Лиги и борется за попадание в еврокубки.

Бывший футболист «Ливерпуля» Дэн Старридж тоже играл в букмекерской конторе

Когда-то нападающий подавал надежды и был одним из главных английских дарований, но из-за травм потерял место в основе команды, а позже и вовсе остался без клуба. В этот период форварду приписывали информацию о том, что он предлагал своему брату поставить на его трансфер в «Севилью» – Старридж рассказал родственнику информацию о контакте между представителями клубов. Трансфер, к слову, не состоялся и он отправился в аренду в «Вест Бромвич».

Спустя время Футбольная ассоциация Англии стало известно, что он через посредника ставил на свой переход в «Интер» и тот же «Вест Бромвич». Доказать отсутствие вины футболисту не удалось, и он понес наказание. ФА выписала игроку штраф на 75 тысяч фунтов и отстранила его от матчей на 1,5 месяца. Однако апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, из-за чего наказание было ужесточено – штраф увеличился в 2 раза, а дисквалификация была продлена до 3,5 месяцев.

Кирана Триппьера банили на 10 недель, когда он играл за «Атлетико»

Правый защитник сборной Англии проводил неплохой сезон в Испании, имея стабильное место в основном составе «матрасников». Однако ему досталось от ФА . Кирана дисквалифицировали за нарушение правил о ставках, и бан распространился также на матчи игрока в Испании. Помимо запрета выхода на поле, защитник был обязан выплатить 70 тысяч фунтов штрафа.

В мае 2020-го в адрес футболиста были выдвинуты обвинения за ранний слив друзьям информации о своем предстоящем переходе в стан «Атлетико». Они сделали ставки на его трансфер и это стало известно ФА . Несмотря на отрицание вины, Кирану не удалось оспорить наказание:

Я хочу прояснить: я профессиональный футболист и ни на каком этапе своей карьеры не делал никаких ставок, связанных с футболом, и не получал какой-либо финансовой выгоды от других ставок.

Джоуи Бартон был отстранен за ставки против своей команды

В 2016 году в период выступлений полузащитника за «Бернли» ФА выдвинула обвинения в адрес 34-летнего англичанина за 1260 ставок на результат, ход и другие события футбольных матчей в период с 2006-го по 2016 год.

Сообщается, что это были не спонтанные ставки, а планомерная стратегия игрока. В то же время он более 40 раз ставил на игры своей команды. Это прямо влияло на исход матчей, поскольку в 15 из них он рассчитывал на поражения собственного коллектива.

За период рассмотрения и разбирательств фактов нарушений регламента Бартон успел перейти в шотландский «Рейнджерс», но после объявления дисквалификации расторг контракт с клубом. Джоуи отстранили от футбола на полтора года, что стало приговором для футболиста и стоило ему преждевременного завершения карьеры. Бартон был серьезно разочарован из-за жестокости наказания:

Я не одинок в футболе по части проблем с азартными играми. Я вырос в среде, где ставки были и остаются частью культуры. Если FA серьезно относится к борьбе с азартными играми, я бы призвал ее пересмотреть свою зависимость от этой индустрии. Я говорю это, зная, что каждый раз, когда я натягиваю майку своей команды, я рекламирую букмекеров.

Ивицу Олича наказывали за ставки на закате карьеры

Бывший хорватский нападающий ЦСКА оказался под прицелом Немецкого футбольного союза в период его выступлений за клуб второй Бундеслиги «Мюнхен 1860». Как сообщает пресс-служба Союза, 37-летний игрок с 26 августа по 11 сентября 2016 года делал ставки на результаты девяти игр чемпионата. Причем некоторые из них были на трехзначные суммы. Кроме того, отмечается, что форвард не ставил на матчи собственного клуба, что спасло хорвата от большого скандала.

В итоге Олича дисквалифицировали всего лишь на 2 встречи и оштрафовали на 20 тысяч евро. Тот сезон стал единственным для хорвата в футболке мюнхенского клуба. По окончанию кампании Ивица объявил о завершении карьеры.