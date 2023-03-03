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Винисиус получил жёлтую карточку за удушающий приём против де Йонга

вчера, 10:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор грубо сыграл против полузащитника «Барселоны» Френки де Йонг в первом тайме матча 1/2 финала Кубка Испании.

Голландец обошёл нескольких футболистов «сливочных», продвигаясь к воротам, однако его настиг Винисиус, схватил за шею и повалил на газон. Арбитр показал бразильскому вингеру жёлтую карточку, с которой он был категорически не согласен.

Винисиус получил жёлтую карточку за удушающий приём против де Йонга

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Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:38
Фотка: Не бросай меня любимый! - Уйди, постылый...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:36
Гави например тоже "боролся" по полной, просто негра его удачнее прихватил.
Гави тоже нарушал на ЖК, но его пожалели. наверное чтоб не расплакался от проигранного силового единоборства:)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Дык неизвестно ещё кто кого душит?)
Судя по фото страдалец черный человек в белой форме - Йонг гирей повис у маэстро на талии!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:28
белые должны страдать
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:09
Чаво!?
С каких пор желтая карточка такого рода это повод для отдельной новости!?!?!?!?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:03, ред.
А если б сделал болевой - получил бы красную.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:01
Самбо занимался в детстве , пригодилось !)
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:00
а то что в него вцепился соперник, никто не увидел
Гость
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