Винисиус получил жёлтую карточку за удушающий приём против де Йонга

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вчера, 10:58

Нападающий «Реала» грубо сыграл против полузащитника «Барселоны» в первом тайме матча 1/2 финала Кубка Испании.

Голландец обошёл нескольких футболистов «сливочных», продвигаясь к воротам, однако его настиг Винисиус, схватил за шею и повалил на газон. Арбитр показал бразильскому вингеру жёлтую карточку, с которой он был категорически не согласен.