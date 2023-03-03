Винисиус получил жёлтую карточку за удушающий приём против де Йонга

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор грубо сыграл против полузащитника «Барселоны» Френки де Йонг в первом тайме матча 1/2 финала Кубка Испании.
Голландец обошёл нескольких футболистов «сливочных», продвигаясь к воротам, однако его настиг Винисиус, схватил за шею и повалил на газон. Арбитр показал бразильскому вингеру жёлтую карточку, с которой он был категорически не согласен.
Судя по фото страдалец черный человек в белой форме - Йонг гирей повис у маэстро на талии!
Судя по фото страдалец черный человек в белой форме - Йонг гирей повис у маэстро на талии!