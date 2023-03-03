Глава Ла Лиги заявил, что «Барселона» не сможет летом подписывать новичков

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о том, что «Барселона» не сможет летом подписывать новых игроков.
Мы не позволили «Барселоне» подписывать игроков этой зимой. Следующим летом они также не смогут этого сделать.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о том, что «Барселона» не сможет летом подписывать новых игроков.
Мы не позволили «Барселоне» подписывать игроков этой зимой. Следующим летом они также не смогут этого сделать.
Пусть пользуется академией.
Пусть пользуется академией.
Как только Барселона начинаеть доминировать в ла лиге, сразу начинают придумать. Не уплаты налог топ футболист Барселоны. Изнасилование не известную девушку. Или похищение.
Руководство Реала знают что летом Месси может перейти в Барселоны и Реал будет как мальчик для битя, как времена Хави Инеста Месси.
Как только Барселона начинаеть доминировать в ла лиге, сразу начинают придумать. Не уплаты налог топ футболист Барселоны. Изнасилование не известную девушку. Или похищение.
Руководство Реала знают что летом Месси может перейти в Барселоны и Реал будет как мальчик для битя, как времена Хави Инеста Месси.
Зачем им сильная Барселона, она будет мешать Мадриду тогда всегда брать первые места в Ла Лиге.
Не позволим этого! Будем искать к чему прицепиться.
Зачем им сильная Барселона, она будет мешать Мадриду тогда всегда брать первые места в Ла Лиге.
Не позволим этого! Будем искать к чему прицепиться.
Тогда Ла Лига может и конкурировала бы с АПЛ?!
Тогда Ла Лига может и конкурировала бы с АПЛ?!