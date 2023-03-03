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Глава Ла Лиги заявил, что «Барселона» не сможет летом подписывать новичков

вчера, 01:11

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о том, что «Барселона» не сможет летом подписывать новых игроков.

Мы не позволили «Барселоне» подписывать игроков этой зимой. Следующим летом они также не смогут этого сделать.

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Все комментарии
los-desperados
los-desperados
вчера в 12:48
а почему?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
Придет другой тоже самое будет. Ну ок разрешит он Барсе с ее то долгами. Дальше полключится УЕФА, и исключит Барсу за ффп. А потом будете искать виноватых, опять будет во всем Реал виноват
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:50
Ффп
112910415
112910415
вчера в 09:24
вихри враждебные веют над ними ... ((
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:47
Да и черт с ней.
Пусть пользуется академией.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:21
Ну Барса думаю найдет какие ни будь лазейки....:)
Elliada
Elliada
вчера в 08:18
Причина?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:17
Ну вот, было столько переговоров... и пшик.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:08
Фраза произнесена в форме ультиматума.
lotsman
lotsman
вчера в 07:56
Решили совсем сгнобить Барселону.
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 07:50
смешно вообще то что пишешь. причем тут Реал? Когда у Барселоны 1.5 миллиарда долгов
33unjg3e7nbr
33unjg3e7nbr
вчера в 06:58
У Барсы и так есть кем играть
Dima salev
Dima salev
вчера в 05:39
Ла лига и Реал все в одном лице.
Как только Барселона начинаеть доминировать в ла лиге, сразу начинают придумать. Не уплаты налог топ футболист Барселоны. Изнасилование не известную девушку. Или похищение.
Руководство Реала знают что летом Месси может перейти в Барселоны и Реал будет как мальчик для битя, как времена Хави Инеста Месси.
4gnwnsyddns8
4gnwnsyddns8
вчера в 04:55
Опять попадос для блаугранас
протон
протон
вчера в 03:05
Тебас, ты вообще думаешь о Ла Лиге?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ karnager (раскрыть)
вчера в 01:58
Меське это не надо... Чемпиону и в Париже неплохо..
Усы Пескова...
Усы Пескова...
вчера в 01:40
"Мы не позволили", столичная мафия?!
Зачем им сильная Барселона, она будет мешать Мадриду тогда всегда брать первые места в Ла Лиге.
Не позволим этого! Будем искать к чему прицепиться.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:34
Когда этого неадекватного человека уберут из Ла Лиги?
Тогда Ла Лига может и конкурировала бы с АПЛ?!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 01:29
Как же заколебал этот глава ла лиги
karnager
karnager ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 01:28
да, песочного меську можно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 01:26, ред.
Тебас - старая, никчёмная подстилка Чеферина, доживающая свой век, и готовящаяся в скором времени уйти в небытиё...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 01:18
А старичков можно?... А-ха-ха-ха...
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