Российские инвесторы ведут переговоры о покупке бразильского клуба .

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02 марта 2023, 19:17

Российская фирма Total Sports Investments (TSI) ведёт переговоры о покупке «Лондрины». Это подтвердил президент бразильского клуба Серхио Малучелли.

TSI, которой руководит Роман Дубов, намерена взять на себя управление клубом в 2024 году, но начать финансовые вливания уже в этом. Сообщается, что на этой неделе будет представлено более детальное предложение от российской стороны.

«Лондрина» выступает в Серии B, в прошлом сезоне команда заняла 9-е место в этом турнире.