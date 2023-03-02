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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия B 2023

Российские инвесторы ведут переговоры о покупке бразильского клуба

02 марта 2023, 19:17

Российская фирма Total Sports Investments (TSI) ведёт переговоры о покупке «Лондрины». Это подтвердил президент бразильского клуба Серхио Малучелли.

TSI, которой руководит Роман Дубов, намерена взять на себя управление клубом в 2024 году, но начать финансовые вливания уже в этом. Сообщается, что на этой неделе будет представлено более детальное предложение от российской стороны.

«Лондрина» выступает в Серии B, в прошлом сезоне команда заняла 9-е место в этом турнире.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 15:35
    alexamit
    alexamit
    вчера в 14:30
    Ворьё всегда ворьё!
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 10:27, ред.
    И, кстати, сейчас посмотрел о них информацию. Total Sports Investments (TSI) - это компания Сергея Ломакина (владельца Fix Price), он же основал ФК "Родина" в 2015 году и постепенно поднимает клуб. Так что ваши выпады: "Лучше бы в России купил!", не уместны.
    Выдержка из интервью с Дубовым (управляющим директором компании) в 2021 году:
    "У нас есть «Родина». Когда придет время, она будет играть в РПЛ. Рано или поздно это произойдет. Для того чтобы не быть белой вороной, надо сначала построить/купить инфраструктуру, наладить процессы, сделать академию, набить шишки, подготовить менеджмент и персонал, а дальше уже строить более глобальные планы."
    В прошлом сезоне "Родина" вышла в ФНЛ.

    И вот еще информация про "лучше бы они купил..." из Wiki про Ломакина:
    "Весной 2020 года российские СМИ рассказывали о намерении Ломакина купить подмосковный футбольный клуб «Химки», который получил лицензию для участия в РПЛ, но лишился части финансирования Правительства Московской области. Взамен финансирования Ломакин требовал полного контроля над клубом, предлагал переименование в «Родину», однако Правительство Московской области отказалось от предложения. В июне 2020 года стало известно о том, что Ломакин отказался приобретать футбольный клуб"
    Shafterhopf
    Shafterhopf ответ Николай Жунин (раскрыть)
    вчера в 10:15, ред.
    Приведете пример футбольного проекта в России на котором можно получить прибыль?
    Shafterhopf
    Shafterhopf ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 10:14
    Зачем им спасать или возраждать Томь или Тосно? И почему они должны это делать? Они инвестируют свои деньги (не важно каким образом они были получены, если это украденные, то вопрос уже к правоохранительным органам), чтобы получить прибыль - бразильские игроки востребованы на мировой арене, то есть в перспективе можно получить хорошую прибыль с их продажи, не говоря уже о развитии клуба и возможных трофеях.
    А что можно получить от Томи или Тосно?
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 07:22
    А на страну плевать? В РФ некуда вложить?
    112910415
    112910415
    вчера в 05:04
    когда-то придут иные времена ... ( ?! )
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    02 марта в 22:42, ред.
    Этот товарищ, т.е. Р.Дубов, больше десяти лет уже ни по духу, ни по месту проживания не является россиянином. Он думает по европейски, рассуждает по европейски и дела привык вести цивилизованными методами. Связываться с нашей страной, где всё куплено и всё продаётся, а дела ведутся не согласно законам, а согласно понятиям, - никакому нормальному человеку не придёт в голову.
    Учитывая то, что происходит в настоящее время в нашей стране в связи с известными событиями, Р.Дубов рассудил как здравомыслящий человек.
    youtomee
    youtomee ответ Союзник противников (раскрыть)
    02 марта в 22:27
    При чем тут я и твои грузчики? Я толкую о том, что инвесторам ну никак невыгодно вкладываться в российский футбол, это бессмысленная трата денег. По крайней мере на данном этапе.
    monah-10
    monah-10 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    02 марта в 22:14
    У нас хлопотно, одних согласований то бишь бумажек собрать года не хватит. И дохода не выйдет, наши никуда не продаются, а там по рукам ударили, клуб купили, договор на салфетке написали, и бразильцев натаскивай, да продавай, на них и ценник и спрос будет всегда.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ youtomee (раскрыть)
    02 марта в 21:54
    Зачем ты смотришь футбол? Смотри как слаженно работают грузчики в супермаркете по размещению товаров,перекупленных в системе ритейла,на полках.На конвейере сборочного цеха тоже сразу видны результаты производственной деятельности,приносящей,возможно,прибыль.
    pomor45
    pomor45
    02 марта в 21:50
    Никто не желает покупать лодырей российских клубов, брать их на иждивение. Газпром подобрал Зенит, но остальные следовать примеру не собираются. Наверное властям придётся их прикреплять к крупным компаниям волевым решением.
    youtomee
    youtomee ответ shlomo2 (раскрыть)
    02 марта в 21:49, ред.
    И кому нужны Томь или Тосно? Инвестиции предполагают доходность от клуба в будущем или присутствие на этом рынке для реализации других товаров, услуг, что опять же является доходом. Какую доходность или бонусы ты видишь в Тосно или Томи?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 марта в 21:45
    совсем не красивый поступок,если это правда
    протон
    протон
    02 марта в 21:21
    Ну вот, в Европе не вышло, теперь можно и в Ю. Америке попробовать. А в свои ни как патриотам? Я понимаю что есть свои интересы бизнеса. Кто дает гарантии что БРИКС не распадется и Бразилия не начнет вводить санкции?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    02 марта в 21:21
    Объявление на Копакабане : "Фарм-клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга желает купить себе Хозяина(базовый клуб).
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Колобокforever (раскрыть)
    02 марта в 21:18
    А чё,230 млн.населения(пусть и треть-криминал) на большой дороге не валяются!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
    02 марта в 21:17
    Словом,75 с большим стажем.
    makkie
    makkie
    02 марта в 21:08
    Решили купить фарм-клуб Зениту?)))
    Колобокforever
    Колобокforever
    02 марта в 20:21
    Все понятно !
    Придется Путину выдавать паспорта РФ всем жителям Бразилии !
    Так победим хохлов !
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    02 марта в 20:16
    Лучше бы бабло отправили ребятам отдающим свои жизни на СВО.
    Стыдно за компанию TSI .
    Ironigor
    Ironigor
    02 марта в 20:13
    Российские инвесторы ведут переговоры о покупке бразильского клуба .
    Очень интересный ход со стороны российской компании . Вот только непонятно почему выбор стал на команду которая с неба звёзд не хватает . Разве только что становилась пятикратным чемпионом в своём штате Парана . Лучшие годы клуба пришлись на 1970—1980-е годы, когда он был постоянным участником бразильской «Серии А». Всего в Серии A «Лондрина» провела семь сезонов, лучшим результатом стало четвёртое место в 1977 году. И с тех пор является постоянным представителем Серии В. Для чего Роману Дубову этот клуб.
    Пришлось перелопатить информацию про эту компанию и самого Романа Дубова . Очень много разной информации. Вообщем тот ещё тип . Коротко о главном на ваш обзор .
    Роман Дубов — бизнесмен, инвестор и футбольный менеджер с 15-летним стажем. С конца девяностых живет в Англии . Бывший совладелец Портсмута , сотрудничал с «МЮ», «Эвертоном» «Вест Хэмом» и десятком других клубов. А еще дружит с бывшим главой АПЛ Сэром Дэйвом Ричардсом . Русский спец работает на «Тоттенхэм» и помогает строить новую футбольную империю в пяти странах . Несколько лет назад параллельно начал помогать развивать футбольную империю совместно с основателем сети Fix Price Сергеем Ломакиным. Модель опирается на систему владения несколькими командами в разных странах в рамках одной экосистемы по примеру «Сити», «РБ» и семьи Поццо .
    Из чего состоит ваш холдинг сейчас?

    – Сейчас мы объединяем 11 компаний и заканчиваем приобретение еще четырех. Один из главных наших проектов – это Мировое ралли, World Rally Championship. Это очень большой и достаточно недооцененный актив. Ралли смотрит около 800 миллионов человек ежегодно. По популярности это вторая автомобильная серия после «Формулы-1».
    Можно конечно ещё, но думаю достаточно для знакомства.
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 марта в 20:07
    То есть,число способов вывода активов из страны множится. Кто бы сомневался в "испуганных патриотах",тем более-с золотыми мешками?
    lotsman
    lotsman
    02 марта в 20:01
    А купить какой нибудь клуб в России и начать вливание не хотят? Или туда легче деньги отмывать?
    steel900
    steel900 ответ shlomo2 (раскрыть)
    02 марта в 19:42
    Ничего не "прикрыто", выводи если есть чего ))
    Сп62
    Сп62
    02 марта в 19:40
    Наверное, это гуманитарная помощь.
    shlomo2
    shlomo2
    02 марта в 19:33
    Постараюсь написать корректно и цензурно.....

    Насколько же им по фиг на российский футбол. Вы Томь спасите! Или Тосно возродите. Нет, лучше будем бабки окучивать в Бразилии... Ну и правильно. Зачем на своих тратить? У своих мы только воруем..... Очередная мутная схема по выводу валюты из страны. даже когда уже везде всё прикрыли всё равно находят страны и возможности (в связи с ограничениями) куда деньги выводить....
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    02 марта в 19:23
    В свои клубы не хотят вкладывать и развивать? Или уже видимо поняли, что бесполезно
    Igo0rek
    Igo0rek
    02 марта в 19:22
    С Сент-Этьеном не сошлось видать xD
    Гость
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