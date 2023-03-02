Российские инвесторы ведут переговоры о покупке бразильского клуба .

Российская фирма Total Sports Investments (TSI) ведёт переговоры о покупке «Лондрины». Это подтвердил президент бразильского клуба Серхио Малучелли.
TSI, которой руководит Роман Дубов, намерена взять на себя управление клубом в 2024 году, но начать финансовые вливания уже в этом. Сообщается, что на этой неделе будет представлено более детальное предложение от российской стороны.
«Лондрина» выступает в Серии B, в прошлом сезоне команда заняла 9-е место в этом турнире.
Насколько же им по фиг на российский футбол. Вы Томь спасите! Или Тосно возродите. Нет, лучше будем бабки окучивать в Бразилии... Ну и правильно. Зачем на своих тратить? У своих мы только воруем..... Очередная мутная схема по выводу валюты из страны. даже когда уже везде всё прикрыли всё равно находят страны и возможности (в связи с ограничениями) куда деньги выводить....
Насколько же им по фиг на российский футбол. Вы Томь спасите! Или Тосно возродите. Нет, лучше будем бабки окучивать в Бразилии... Ну и правильно. Зачем на своих тратить? У своих мы только воруем..... Очередная мутная схема по выводу валюты из страны. даже когда уже везде всё прикрыли всё равно находят страны и возможности (в связи с ограничениями) куда деньги выводить....
Очень интересный ход со стороны российской компании . Вот только непонятно почему выбор стал на команду которая с неба звёзд не хватает . Разве только что становилась пятикратным чемпионом в своём штате Парана . Лучшие годы клуба пришлись на 1970—1980-е годы, когда он был постоянным участником бразильской «Серии А». Всего в Серии A «Лондрина» провела семь сезонов, лучшим результатом стало четвёртое место в 1977 году. И с тех пор является постоянным представителем Серии В. Для чего Роману Дубову этот клуб.
Пришлось перелопатить информацию про эту компанию и самого Романа Дубова . Очень много разной информации. Вообщем тот ещё тип . Коротко о главном на ваш обзор .
Роман Дубов — бизнесмен, инвестор и футбольный менеджер с 15-летним стажем. С конца девяностых живет в Англии . Бывший совладелец Портсмута , сотрудничал с «МЮ», «Эвертоном» «Вест Хэмом» и десятком других клубов. А еще дружит с бывшим главой АПЛ Сэром Дэйвом Ричардсом . Русский спец работает на «Тоттенхэм» и помогает строить новую футбольную империю в пяти странах . Несколько лет назад параллельно начал помогать развивать футбольную империю совместно с основателем сети Fix Price Сергеем Ломакиным. Модель опирается на систему владения несколькими командами в разных странах в рамках одной экосистемы по примеру «Сити», «РБ» и семьи Поццо .
Из чего состоит ваш холдинг сейчас?
– Сейчас мы объединяем 11 компаний и заканчиваем приобретение еще четырех. Один из главных наших проектов – это Мировое ралли, World Rally Championship. Это очень большой и достаточно недооцененный актив. Ралли смотрит около 800 миллионов человек ежегодно. По популярности это вторая автомобильная серия после «Формулы-1».
Можно конечно ещё, но думаю достаточно для знакомства.
Очень интересный ход со стороны российской компании . Вот только непонятно почему выбор стал на команду которая с неба звёзд не хватает . Разве только что становилась пятикратным чемпионом в своём штате Парана . Лучшие годы клуба пришлись на 1970—1980-е годы, когда он был постоянным участником бразильской «Серии А». Всего в Серии A «Лондрина» провела семь сезонов, лучшим результатом стало четвёртое место в 1977 году. И с тех пор является постоянным представителем Серии В. Для чего Роману Дубову этот клуб.
Пришлось перелопатить информацию про эту компанию и самого Романа Дубова . Очень много разной информации. Вообщем тот ещё тип . Коротко о главном на ваш обзор .
Роман Дубов — бизнесмен, инвестор и футбольный менеджер с 15-летним стажем. С конца девяностых живет в Англии . Бывший совладелец Портсмута , сотрудничал с «МЮ», «Эвертоном» «Вест Хэмом» и десятком других клубов. А еще дружит с бывшим главой АПЛ Сэром Дэйвом Ричардсом . Русский спец работает на «Тоттенхэм» и помогает строить новую футбольную империю в пяти странах . Несколько лет назад параллельно начал помогать развивать футбольную империю совместно с основателем сети Fix Price Сергеем Ломакиным. Модель опирается на систему владения несколькими командами в разных странах в рамках одной экосистемы по примеру «Сити», «РБ» и семьи Поццо .
Из чего состоит ваш холдинг сейчас?
– Сейчас мы объединяем 11 компаний и заканчиваем приобретение еще четырех. Один из главных наших проектов – это Мировое ралли, World Rally Championship. Это очень большой и достаточно недооцененный актив. Ралли смотрит около 800 миллионов человек ежегодно. По популярности это вторая автомобильная серия после «Формулы-1».
Можно конечно ещё, но думаю достаточно для знакомства.