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Мбаппе: «Наш максимум — 1/8 финала Лиги чемпионов»

09 марта 2023, 10:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал вылет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

У «Баварии» есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона я сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир. Но, похоже, 1/8 финала — это наш максимум. Мы собираемся исправиться, вернувшись к матчам чемпионата Франции.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
09 марта в 22:30
лучше бы заняли третье место в группе, да может быть хоть лигу европы взяли
youtomee
youtomee
09 марта в 21:23
И какие же выводы они сделают после очередного поражения уже который год?) Тут вывод простой и единственный: Собрать сильную команду молодых игроков, еще голодных до побед. Построить костяк из них, а потом точечно усиливать определенные позиции, а не покупать на потеху публике и шейхам звездных пенсионеров, которым нахрен уже ничего не надо. Но нет, сейчас соберутся боссы ПСЖ и подумают: "а давайте сменим тренера" (в 501 й раз) или "предложим пожирнее контракты Месси, Рамосу и тд, тогда у них будет больше мотивации". Пока от ПСЖ видны только такие выводы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
09 марта в 19:42
Разумеется, это прописная истина, что АПЛ - это топ-1 в Европе, а Лига 1 Франции это топ-5, после Бундеслиги, ЛаЛиги и на одном уровне со скучной Серией А
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 марта в 18:12
Это у Брюгге максимум 1/8-я...

А у команды напичканой игроками под млрд евро - вообще не должно быть максимумов...
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 марта в 17:57
Да но приобретение МЮ будет покруче проекта из Парижа. Титул чемпиона АПЛ да даже участника Премьер Лиги где аутсайдер может приехать в гости к чемпиону и выгрызть победу по престижу не намного уступает победителя ЛЧ. А тут по сути шейхи смотрят 8 интересных игр в ЛЧ а дальше засыпают на трибунах под разгромами над Тулузами Сошо и прочими мелкими лягушками. А денег на эту шайку ушла уйма. Вот я о чем.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
09 марта в 17:11
В ПСЖ менеджеры не футбольные скауты а коллекционеры.
shur
shur ответ Василий 50 (раскрыть)
09 марта в 16:55
...и это.....барабанная дробь.....Реал Мадрид!!!
112910415
112910415
09 марта в 16:53
если так - расходиться надо !
в прямом смысле, в разные стороны
shur
shur
09 марта в 16:52
. Мы собираемся исправиться, вернувшись к матчам чемпионата Франции. Да здесь вы короли. Итак каждый год, а перешёл бы к нам - человеком стал!!!
Василий 50
Василий 50
09 марта в 15:41
Все правильно сказал...
Нужна новая команда.
dok66
dok66
09 марта в 15:31
Мбаппе прав в своем высказывании. Бавария создана как пазлы - для победы , а ПСЖ - это лего , сделанное в подвалах Дерибасовской : то ли соберется , то ли нет .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 марта в 15:23
Константин БелыхКонстантин Белых .
А тебе не кажется, что денег в отличие от здоровья много бывает ? Шейхи деньгами могут кого угодно завалить и из МЮ сделать то же самое. Деньги надо с умом тратить, как и все остальное делать. А принцип "Деньги есть - ума не надо" не годится.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 марта в 14:24
Фраза, которая опровергает всю идею сказанного - "Мы собираемся исправиться, вернувшись к матчам чемпионата Франции"
Сколько раз надо вздрючить условную Тулузу, чтоб потом выйти и вынести Баварию?
Причем работает это только в одну сторону - если вынести Тулузу, премию не дадут, но если Тулуза вынесет тебя - о премии можно забыть на долго
Константин Белых
Константин Белых
09 марта в 14:21
    balalay
    balalay
    09 марта в 13:41
    очень правильные слова, кто-то сломается и потребует трансфер "хочу кубок", кто-то делает из поражений выводы, чтобы стать лучше... без поражений нет побед
    Jon718875
    Jon718875
    09 марта в 13:08
    Два лучших футболёра, ни одного стоящего удара в створ ворот, браво
    Jon718875
    Jon718875
    09 марта в 12:41
    Ваш максимум Чемпионы Франсии
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 марта в 11:45
    Если сам лидер так говорит, ему можно верить
    Igo0rek
    Igo0rek
    09 марта в 11:36
    Есть тут еще те, кто думает, что звездных игроков тренировать легко и что им тренер в принципе не нужен?
    sir_Alex
    sir_Alex
    09 марта в 11:29
    Команда-звезда победила команду звезд. Ничего нового.
    Gahi
    Gahi
    09 марта в 11:22
    Это оценка того чего стоят эти футболисты на самом деле, нельзя купить того, кто может выиграть с таким отношением Лигу Чемпионов УЕФА.
    adekvat
    adekvat
    09 марта в 11:17
    Осенило наконец то. Во Франции да все выиграете, а в Европе не судьба. Командой специ должны рулить, а не скупщики всего что движется и звездой называется
    salleeh
    salleeh
    09 марта в 11:14
    Вали оттуда в Реал или в Баварию, если хочешь выиграть ЛЧ. ПСЖ – клуб сбитых лётчиков….
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    09 марта в 10:41
    Чемпионат Франции - это ваш максимум с гномом в составе.
    erla1984
    erla1984
    09 марта в 10:36
      НЕЭГО И СТ
      НЕЭГО И СТ
      09 марта в 10:36
      Пока не будет нормальной защиты и полузащиты - да..
      SERIOUS SAМ
      SERIOUS SAМ
      09 марта в 10:33
      Пока с вами обуза-то да!
      Capral
      Capral
      09 марта в 10:29
      По большому счету, у ПСЖ состав посильнее будет, и логично было бы, чтобы дальше прошли французы. Но, как оказалось, Нагельсманна это не смутило и Мюнхен празднует победу.
      Alex12357
      Alex12357
      09 марта в 10:26
      Это твой максимум,жаль Неймара не было,свалить свою бездарность не на
      кого,когда играл Неймар-Бавария проигрывала ПСЖ 3-0,и ПСЖ играл в финале ,но финал запорол -ТЫ,Камерунский Эму ,а с такими как ты -финалы не выигрывают,ещё и Меська впридачу-ПСЖ-получил мощнейшую оплеуху!!!
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