Мбаппе: «Наш максимум — 1/8 финала Лиги чемпионов»

Нападающий ПСЖ прокомментировал вылет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

У «Баварии» есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона я сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир. Но, похоже, 1/8 финала — это наш максимум. Мы собираемся исправиться, вернувшись к матчам чемпионата Франции.