Мбаппе: «Наш максимум — 1/8 финала Лиги чемпионов»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал вылет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».
У «Баварии» есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. В начале сезона я сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир. Но, похоже, 1/8 финала — это наш максимум. Мы собираемся исправиться, вернувшись к матчам чемпионата Франции.
А у команды напичканой игроками под млрд евро - вообще не должно быть максимумов...
А у команды напичканой игроками под млрд евро - вообще не должно быть максимумов...
в прямом смысле, в разные стороны
в прямом смысле, в разные стороны
Нужна новая команда.
Нужна новая команда.
А тебе не кажется, что денег в отличие от здоровья много бывает ? Шейхи деньгами могут кого угодно завалить и из МЮ сделать то же самое. Деньги надо с умом тратить, как и все остальное делать. А принцип "Деньги есть - ума не надо" не годится.
А тебе не кажется, что денег в отличие от здоровья много бывает ? Шейхи деньгами могут кого угодно завалить и из МЮ сделать то же самое. Деньги надо с умом тратить, как и все остальное делать. А принцип "Деньги есть - ума не надо" не годится.
Сколько раз надо вздрючить условную Тулузу, чтоб потом выйти и вынести Баварию?
Причем работает это только в одну сторону - если вынести Тулузу, премию не дадут, но если Тулуза вынесет тебя - о премии можно забыть на долго
Сколько раз надо вздрючить условную Тулузу, чтоб потом выйти и вынести Баварию?
Причем работает это только в одну сторону - если вынести Тулузу, премию не дадут, но если Тулуза вынесет тебя - о премии можно забыть на долго
кого,когда играл Неймар-Бавария проигрывала ПСЖ 3-0,и ПСЖ играл в финале ,но финал запорол -ТЫ,Камерунский Эму ,а с такими как ты -финалы не выигрывают,ещё и Меська впридачу-ПСЖ-получил мощнейшую оплеуху!!!
кого,когда играл Неймар-Бавария проигрывала ПСЖ 3-0,и ПСЖ играл в финале ,но финал запорол -ТЫ,Камерунский Эму ,а с такими как ты -финалы не выигрывают,ещё и Меська впридачу-ПСЖ-получил мощнейшую оплеуху!!!