Месси высоко оценил игру Мбаппе в финале ЧМ-2022

Форвард ПСЖ вспомнил о дуэли со своим товарищем по команде в финале ЧМ -2022.

Аргентина Месси победила Францию в серии пенальти.

Это был захватывающий финал. Ход того матча — просто безумие. Выступление Килиана тоже было великолепным. Забить три мяча в финале и не стать чемпионом — это сумасшествие.

Впрочем, он уже выигрывал чемпионат мира и знает, каково это — быть чемпионом мира. Думаю, для мира футбола этот финал стал прекрасным событием.

Теперь мы с Килианом снова играем за одну команду, и я надеюсь, что мы сможем добиться в Париже чего-то особенного.