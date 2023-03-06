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Месси высоко оценил игру Мбаппе в финале ЧМ-2022

вчера, 23:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Форвард ПСЖ Лионель Месси вспомнил о дуэли со своим товарищем по команде Килианом Мбаппе в финале ЧМ-2022.

Аргентина Месси победила Францию в серии пенальти.

Это был захватывающий финал. Ход того матча — просто безумие. Выступление Килиана тоже было великолепным. Забить три мяча в финале и не стать чемпионом — это сумасшествие.

Впрочем, он уже выигрывал чемпионат мира и знает, каково это — быть чемпионом мира. Думаю, для мира футбола этот финал стал прекрасным событием.

Теперь мы с Килианом снова играем за одну команду, и я надеюсь, что мы сможем добиться в Париже чего-то особенного.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:50
Лионель хоть и пропустил 3 мяча, но в итоге доказал, кто является на сегодняшний день сильнейшим. Кубок мира по праву перешел от Мбаппе к инопланетянину!
протон
протон
сегодня в 00:34
Сильные слова и с уважением к партнёру, как к бывшему сопернику
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ну посмотрим, посмотрим. Пусть Месси сначала определится- остается он в клубе или уходит. Что-то, он сам не знает, что делать...
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
Зачем Месси уходить, когда черепашку продают??? ПСЖ избавится от главного токсичного. На его место найдут другого замыкателя, но подешевле. Благо Месси хорошие передачи дает, много таланта новому замыкателю не понадобится
Capral
Capral
вчера в 23:55
Он же собрался уходить...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:28
Аргентинец заценил лучшего игрока прошедшего ЧМ 👌🏽
Гость
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