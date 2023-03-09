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В «Ахмате» объяснили, почему решили отказаться от перехода Дзюбы

09 марта 2023, 14:41

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему команда из Грозного решила не подписывать Артема Дзюбу.

Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме. Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в «Ахмате» укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой. Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того. Дзюба — молодец, забил три мяча «Ростову». Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 марта в 17:25
на трудном выезде герой не забьёт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 марта в 15:42
Дзюбе в Ахмате просто нечего делать.
adekvat
adekvat
09 марта в 15:35
В Ахмате нет тренера Карпина, а с Ростовом всего две игры за сезон. Еще пару голов он забьет до конца сезона если повезет, и все, зачем такие деньги плотить за него.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 марта в 15:33, ред.
Я знаю как тяжело играть приезжим командам на Северном Кавказе...посмотрим сколько он там забьет...)
Союзник противников
Союзник противников
09 марта в 15:05
Соломку подстелил,и слава аллаху. Остальное-"мыслительный мусор".
Байкал-38
Байкал-38
09 марта в 14:47
Зря он так перед матчем с Локо.
Дзюба и так на взводе и ему хочется многим доказать, а теперь ещё и матч с Ахматом для него будет ещё большим стимулом из-за слов тренера.
Если Ташуев в это не верит, пусть спросит у Карпина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 марта в 14:42
Теперь наверное локти кусают после хет-трика Артёмки...
Гость
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