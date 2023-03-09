В «Ахмате» объяснили, почему решили отказаться от перехода Дзюбы

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему команда из Грозного решила не подписывать Артема Дзюбу.
Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме. Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в «Ахмате» укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой. Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того. Дзюба — молодец, забил три мяча «Ростову». Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства.
Дзюба и так на взводе и ему хочется многим доказать, а теперь ещё и матч с Ахматом для него будет ещё большим стимулом из-за слов тренера.
Если Ташуев в это не верит, пусть спросит у Карпина.
Дзюба и так на взводе и ему хочется многим доказать, а теперь ещё и матч с Ахматом для него будет ещё большим стимулом из-за слов тренера.
Если Ташуев в это не верит, пусть спросит у Карпина.