Сумма отступных за Сперцяна составляет менее 20 млн евро

Сумма отступных за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна составляет 15 млн евро.
«Быки» будут требовать эти деньги от команды, которая захочет приобрести футболиста. Скорее всего, Сперцян покинут «Краснодар» уже этим летом.
Сумма отступных за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна составляет 15 млн евро.
«Быки» будут требовать эти деньги от команды, которая захочет приобрести футболиста. Скорее всего, Сперцян покинут «Краснодар» уже этим летом.
Я ещё тогда когда пели оды Шапи говорил, что его надолго не хватит.
А шумихи было очень много и это всего на всего вокруг игрока, которого хватала на 10-15 минут матча.
Сперцян? да он иногда показывал результативность, но надо смотреть как он играл и в какие эпизоды забивал.
Как мне кажется его на много не хватит.
И вообще если присмотреться, то академия ФК "Краснодара" очень непродуктивна. Много рекламы, много шума, но дальше красивых картинок дело не идёт.
Ау, воспитанники академии ФК "Краснодар" высокого уровня вы где?
Ну как то мало за все года одного Сафонова, да ещё после такой рекламы.
А как выглядит состав "Краснодара" на сегодня видели?
Галицкий походу просто решил отказаться от своих воспитанников, делая ставку на опытных кому за тридцать варягов и легионеров.
Почему? Очень слабая академия.
Я ещё тогда когда пели оды Шапи говорил, что его надолго не хватит.
А шумихи было очень много и это всего на всего вокруг игрока, которого хватала на 10-15 минут матча.
Сперцян? да он иногда показывал результативность, но надо смотреть как он играл и в какие эпизоды забивал.
Как мне кажется его на много не хватит.
И вообще если присмотреться, то академия ФК "Краснодара" очень непродуктивна. Много рекламы, много шума, но дальше красивых картинок дело не идёт.
Ау, воспитанники академии ФК "Краснодар" высокого уровня вы где?
Ну как то мало за все года одного Сафонова, да ещё после такой рекламы.
А как выглядит состав "Краснодара" на сегодня видели?
Галицкий походу просто решил отказаться от своих воспитанников, делая ставку на опытных кому за тридцать варягов и легионеров.
Почему? Очень слабая академия.