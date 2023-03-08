Сумма отступных за Сперцяна составляет менее 20 млн евро

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08 марта 2023, 14:19

Сумма отступных за полузащитника «Краснодара» составляет 15 млн евро.

«Быки» будут требовать эти деньги от команды, которая захочет приобрести футболиста. Скорее всего, Сперцян покинут «Краснодар» уже этим летом.