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Сумма отступных за Сперцяна составляет менее 20 млн евро

08 марта 2023, 14:19

Сумма отступных за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна составляет 15 млн евро.

«Быки» будут требовать эти деньги от команды, которая захочет приобрести футболиста. Скорее всего, Сперцян покинут «Краснодар» уже этим летом.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
08 марта в 19:32
Главное, чтобы играл и не потерял форму
Свeтозар
Свeтозар
08 марта в 18:49
Тут не так все просто как кажется... нужно еще найти клуб который сможет за него такую сумму выложить
lotsman
lotsman
08 марта в 18:21
"......Скорее всего, Сперцян покинут «Краснодар» уже этим летом......."
Не понял. А сколько их, Спецрянов, которые покинут Краснодар??
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
08 марта в 17:42
Не согласен, что академия не выполняет свою функцию. Дело в том, что функций у нее много. Первая - это щит самого Галицкого. Потрошить бизнесменов, не входящих в различные элитные структуры - рутинная повседневная работа миллионов чиновников и прочих. Особенно таких успешных, как Сергей Николаевич. Защитить себя можно в том числе и привлечением на свою сторону десятков и сотен тысяч людей, которые увидят в тебе благодетеля. И сделать это проще через детей этих людей.
izrafel
izrafel
08 марта в 17:40
Думаю что цена на него завышена.... если будет спрос то думаю что будут торги... вопрос в другом а нужно ли его продавать?.... если уж совсем плохо с финансами, то да нужно, а если не так все плохо, то нужно оставлять его...
u6665nsm4kmm
u6665nsm4kmm ответ TheBoLt (раскрыть)
08 марта в 16:20
Кроме Сафонова другие названные фамилии как то не впечатляют.
Ну, а называть фамилии которые на лавке сидят пару сезонов, да ещё и выставлять, что без них нельзя представить Краснодар вообще для меня не понятно.
Посмотри состав последних матчей команды и сразу всё увидишь.
Бородин уехал в середняк чемпионата Израиля и играет не полные матчи, а некоторые вообще пропускает, это достижение академии?
Да о Шапи, его и до "короны" хватало всего на 10-15 мину в концовке, а как выпускали в основе вскоре меняли, так как он просто на просто выдыхался.

Кидать камень это одно, но тут просто вопрос, а где игроки то?
Академия хороша, всё красиво, но дальше рекламы дело не идёт.
Один Сафонов и всё.
Тот же Уткин добротный игрок, но его уровень, не в обиду этим командам, Ахмат и Ростов.
ДАША Д
ДАША Д
08 марта в 15:57
Слишком большие отступные, никто не купится.
TheBoLt
TheBoLt ответ ajt5q5m599yu (раскрыть)
08 марта в 15:54, ред.
Сафонов - игрок сборной, Уткин - вызывался в сборную, вроде даже на мартовские сборы поедет (но я не помню, не уверен), Игнатьев наконец-то закончил бухать и вспомнил, чему его учили. Шапи сломался из-за короны, до короны он и в ЛЧ нормально выступал, и интерес к нему был. Болел он тяжело, долго не мог набрать форму, кашель, отдышка. сейчас имеем то, что имеем - не его вина и не вина академии. Кто там еще был? Бородин в Бейтаре, в Израиле. Черников, Волков, Литвинов, Кривцов, Манелов - без этих фамилий уже невозможно представить Краснодар, эти фамилии уже давно играют в РПЛ, некоторые из них вызывались в сборную, некоторыми из них интересуются зарубежные клубы. Академия того же Зенита, к примеру, имеет огромные проблемы, им проще купить игроков, чем выращивать. Академия Краснодара может уступить только академии Спартака или Локо. И то, с натяжкой, чисто по показателю вызова в сборные выходцев академии. Да, чтобы академия и клуб жили, нужно продавать некоторых воспитанников. деньги то нужны.

P.S. Кинуть камень в огород нашего футбола может каждый. И по сути большинство клубов то и не развивают местные таланты. Я рад, что хотя бы КТО-ТО не забил детородный орган на наш футбол. Нам бы побольше таких академий в стране, может с российской сборной бы считались, может наша сборная и перестала быть посмешищем, жалкой тенью от образца ЧЕ-2008. Сборной и академиям - удачи

P.P.S. Сперцян на минуточку один из лучших игроков сборной Армении, привет академии Краснодара
TheBoLt
TheBoLt ответ shlomo2 (раскрыть)
08 марта в 15:36
В более сильной команде\лиге не факт, что он будет выходить каждый матч. а в Краснодаре он звезда, любимец болельщиков, лидер коллектива, а что еще важнее - выходец из академии. он может и потерять себя, а назад дороги не будет, к нему уже не будут так относиться, если он покинет команду
Брулин
Брулин
08 марта в 15:21
Как иностранный гражданин может приостановить контракт, при желании
ajt5q5m599yu
ajt5q5m599yu
08 марта в 15:05
Как мне кажется Сперцян повторит судьбу Шапи.
Я ещё тогда когда пели оды Шапи говорил, что его надолго не хватит.
А шумихи было очень много и это всего на всего вокруг игрока, которого хватала на 10-15 минут матча.
Сперцян? да он иногда показывал результативность, но надо смотреть как он играл и в какие эпизоды забивал.
Как мне кажется его на много не хватит.
И вообще если присмотреться, то академия ФК "Краснодара" очень непродуктивна. Много рекламы, много шума, но дальше красивых картинок дело не идёт.
Ау, воспитанники академии ФК "Краснодар" высокого уровня вы где?
Ну как то мало за все года одного Сафонова, да ещё после такой рекламы.
А как выглядит состав "Краснодара" на сегодня видели?
Галицкий походу просто решил отказаться от своих воспитанников, делая ставку на опытных кому за тридцать варягов и легионеров.
Почему? Очень слабая академия.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 марта в 14:57
Вам не показалось - евро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 марта в 14:38
У меня одного написано "евро"....не рублей..а евро...???
Или у всех...
shlomo2
shlomo2
08 марта в 14:29
Сперцяну для следующего шага в развитии, желательно конечно играть в более сильной лиге, так что если Галицкий его отпустит (армянский паспорт здесь должен помочь), то только за приличные деньги.... Если его не продать откуда деньги брать? Без ЛЧ без ЛЕ без зрителей?.... НО, как мне кажется, ну они будут требовать 15, но где-то в районе 11-12 договорятся. А так да, креативный, перспективный, 22 года. Хороший футболист.
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