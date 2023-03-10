Кузяев может продолжить карьеру в Турции

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сегодня, 00:16

Полузащитник может продолжить карьеру в Турции.

В январе футболист и клуб из Санкт-Петербурга после предварительного раунда переговоров приостановили диалог. Вероятно, общение продолжится в конце сезона. Окружение игрока предлагает услуги Кузяева клубам из чемпионата Турции, а также других европейских лиг. Сам полузащитник хочет выступать в еврокубках. Приоритетом футболиста является переход в европейский клуб, в России он намерен играть только за «Зенит». Руководство петербуржцев готово возобновить переговоры и предложить игроку новое соглашение.