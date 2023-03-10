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Кузяев может продолжить карьеру в Турции

сегодня, 00:16

Полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.

В январе футболист и клуб из Санкт-Петербурга после предварительного раунда переговоров приостановили диалог. Вероятно, общение продолжится в конце сезона. Окружение игрока предлагает услуги Кузяева клубам из чемпионата Турции, а также других европейских лиг. Сам полузащитник хочет выступать в еврокубках. Приоритетом футболиста является переход в европейский клуб, в России он намерен играть только за «Зенит». Руководство петербуржцев готово возобновить переговоры и предложить игроку новое соглашение.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:53
Летом всё встанет на свои места. Удачи
drug01
drug01
сегодня в 00:53
Зачем ему там играть если есть Зенит?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Вот это лучше чем играть в Зените без еврокубков .
karnager
karnager
сегодня в 00:38
В Турцию На освободившуюся кровать Дзюбы?
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